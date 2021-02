Jaroslav Lád: Velké varování pánům zákonodárcům

Vážení občané, rozhodl jsem se zveřejnit varování pánům zákonodárcům, velké varování. To co se dnes v naší zemi děje, je už mimo rozsah mého chápání.

Lidi kolem nás už mřou jak mouchy. Máme mrtvé už i v podniku u rodinných příslušníků. Máme mrtvé už i v našich i okolních vesnicích, kde hospodaříme. Náchodská nemocnice je přeplněna a vyvážejí se pacienti do jiných nemocnic až na Moravu. Hory o víkendech jsou přesto přeplněné a v Trutnově je tím už 65 procent z pozitivních nakaženo novou "anglickou" mutací. atd. atd. atd. No a opozice včetně komunistů si hraje svůj předvolební "mariášek" s lidskými životy. Asi se nakazili a dozajista povzbudili "rychetštinou".

Chci požádat pana premiéra, dát mu jednu jedinou možnou radu, jak katastrofu zastavit. Ta rada a naléhavá prosba zní:

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 90% Ano, ale s personálními změnami 0% Ne 4% Je to jedno 6% hlasovalo: 21 lidí

Pozvat do parlamentu hejtmany a starosty velkých měst napříč politickým spektrem v den hlasování a obrátit se na ně s dvěma otázkami:

I vy v regionech se opravdu chcete podílet na vyvražďování Vašich spoluobčanů bez nouzového stavu? Máte opravdu zájem o krajské a městské rozhodování společně s KHS o potřebných opatřeních k zamezení šíření COVI a jeho smrtnosti ve Vašem okolí?

Pokud ne, tak ať se tak chovají spolustraníci v parlamentu a senátu!

Pokud ano, ať hledají cesty k jejich spoluzodpovědnosti za stav po zrušení nouzového stavu!

Viděli bychom rychlý zvrat v jejich chování! Dozajista by si rozmýšleli vysírat se změkčováním nouzových pravidel a jejich stranické medializaci.

Najednou by se ukázalo, že jde uzavřít přístupy do horských středisek závorou.

Učitelé by se konečně projevili tak, že distanční výuka jim vlastně vyhovuje.

Rodiče dětí by najednou projevovali obavy o své potomky, svoje zdraví a najednou by jim kompenzace připadaly dostatečné.

Mnoho podnikatelů by dozajista při osobní zodpovědnosti za své zaměstnance, ale i klienty, bylo spokojeno s kompenzacemi, které dnes dostávají.

No a kdyby byla morální zodpovědnost s finanční u všech dnešních nezodpovědných, v systému jednou napomenout a upozornit a podruhé bez jakékoli státní-krajské podpory + sankce! Tak si myslím, že by bylo naráz po účelovém vysírání vlády, premiéra a ohrožování ukázněných lidí, začal by panovat potřebný řád ve společnosti.

No a my ukáznění z mlčící většiny bychom měli naději dostat se k vakcinaci a trochu normálnímu životu!

Ing. Jaroslav Lád Předseda

ZD OSTAŠ

