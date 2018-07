Jiří Baťa: Komu vadí, že MS ve fotbale nemělo být v Rusku?

Těm totiž už jen zmínka o Rusku způsobuje infarktový stav. No a jsou i lidé (a u nás jich není zrovna málo) kterým vadí i úspěch v oblasti sportu, který chtěj nechtěj se prolíná s politikou. Jejich názory a hodnocení jsou nejen z principu neobjektivní, ale jsou i evidentně rusofobně (protirusky) zainteresované. Mezi ty, kteří se otevřeně vyjádřili ve smyslu, že fotbalové MS 2018 se nemělo konat v Rusku patří i „slovutný“ sportovní komementátor ČT, či spíše „tlučhuba“ Jaromír Bosák a k jeho názoru se hlásí také neúspěšný glosátor a „probrdský“ aktivista Tomáš Klvaňa.

Upřímně řečeno, zatímco u pana Bosáka, coby sportovního redaktora, mě jeho politická zainteresovanost dost překvapila, u pana Klvani je to „příroda“. To znamená reakce přirozená a očekávaná, protože je o něm známo, jaké prozápadní, proamericky indoktrinované politické názory má, trapně sdílí a veřejně také prezentuje. Asi by také nebylo věrohodné, kdyby pan Klvaňa MS se o Rusku vyjádřil pozitivně, že? Pokud si ovšem pan Bosák myslí, že MS ve fotbale v Rusku být nemělo, já si naopak myslím, že mělo, ale v Rusku neměl být pan redaktor ČT pan Bosák. Důvdod, proč by nemělo být MS ve fotbale v Rusku pan Klvaňa sice neřekl, ani tam stoprocentně nebyl, nicméně ať už jsou jeho důvodu jakékoliv, jsou to důvody ryze propagandistické a tedy placené.

V případě pana T. Klvani stojí za povšimnutí fakt, že kromě jiného (čeho všeho přesně mi však není známo) také působí jako přednášející profesor na tzv. University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP), kterou vede „svérázný“ politolog Jiří Pehe. Ačkoliv tato instituce nemá (podle Wikipedie) tuzemské oprávnění k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR, přesto je podle „některých“ lidí považována za to nejlepší vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce ve střední a východní Evropě. Možná co se týká lingvistiky, tedy anglického jazyka, tak tomu lze ještě věřit, ale co do obsahu? Pokud si jen lze představit, jaké téma a v jakém „objektivním“ duchu jsou přednášky panem Klvaňou (a možná i dalšími „profesory“) vedeny, je mi předem líto studentů, kteří jsou v tomto duchu „oplodňováni“ ideologií pana Klvani. Neznaje blíže osobní ideologický potenciál, nerad bych se nějak dotkl ostatních „profesorů“ této „juniversity“, ale vzhledem k tomu, že jí vede zmíněný pan politolog Pehe, nedělám si iluze o objektivitě a geopoliticky korektně vedeném vzdělávání a předem lituji studenty-absolventy této VŠ, alias univerzity při uplatňování získaných vědomostí v praktickém životě.

To ostatně platí i v jiných případech, kdy lidé alá Klvaňa, Janda, Pospíšil a celá řada dalších, působících na prestižních VŠ coby zastánci Havlovy pravdy a jeho lásek (dnes už se ví min. o třech), nicméně oni si vystačí i s tou hlavní, plagiátorskou, zcizenou Mahátmá Gándhímu. Je totiž celá řada soukromých vysokých škol, které dost často nemají (stejně jako zmíněná UNYP v Praze) oprávnění k poskytování vysokoškolského vzdělávání, přesto jsou bytostně čilé a učí, učí (to třetí rčení si už nepamatuji). Obávám se, že v nich působí páni a paní „profesoři“, kteří nenacházejíc jiného uplatnění vzali za vděk i Sorosovy peníze, přizpůsobili své geopolitické myšlení a působí úspěšně jako pan Klvaňa. Co učí a s jakým výsledkem ví snad jen (v zastoupení pána Boha) kardinál Duka. Faktem však je, že tyto VŠ jsou možno říct formálně nelegální, nicméně navzdory ne vždy respektovaným zákonitostem (právního státu!!!) jsou přesto trpěny a úřady, vč. ministerstva školství, akceptovány. Taková už je ta naše demokracie.

Jiří Baťa

autor: PV