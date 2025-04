Jiří Halík: Hon na čarodějnice, nebo...

Píše:

"To, že se V. Orbán přihlásí k Marine Le Pen, která dnes byla odsouzena za zneužití prostředků EU za více než 10 let, co byla poslankyní o mnohem více než jednotky milionů eur, jako v případě jeho francouzské přítelkyně Marine Le Pen. I proto nemá Budapešť, ke škodě své země a jejích občanů, přístup k části peněz Unie.

Může existovat větší důkaz nekompetentnosti a nedemokratičnosti EU, než nyní předložil její euro poslanec Niedermayer?

"Když nebudete poslouchat a skákat jak my pískáme, tak vy neposlušné "děti" EU nedostanete kapesné."

To jsou ty Evropské hodnoty? Nohy na ramena a rychle pryč.

Život mě naučil nedělat unáhlená rozhodnutí. Zejména u kauz, které zavánějí odstraňováním nepohodlných politických odpůrců.

Z vyjádření europoslance Niedermayera čiší "inteligentní" nenávist k Marine Le Penové a hlavně k Viktoru Orbánovi.

On tvrdí, že Marine Le Penová byla odsouzena. To je polopravda hraničící se lží.

Ona byla NEPRAVOMOCNĚ odsouzena. A to je zásadní rozdíl.

On by měl vědět, co je to presumpce neviny.

Jemu tato kauza ale opět posloužila k projevu nenávisti k politickým odpůrcům.

Pokud umím dobře číst, tak Viktor Orbán Marine Le Penovou podpořil. On se nevyjadřuje k vině a nevině.

Člen pidi strany TOP 09, jejíž preference se pohybují od 3 % do 4 %, se cítí být odporníkem na trestní právo zpronevěry.

Člen strany, která parazituje na zatím sice skomírající, ale stále se kolem 10 - 12 % pohybující ODS.

Pane Niedermayere, nejste soudce.

Máte-li nějaké důkazy o zpronevěře, jste povinen je jako občan předložit příslušné policii.

Už jsem zažil tolik rozsudků, kdy pro dokončení všech soudů, bylo pravomocné rozhodnutí naprosto opačné, než bylo první rozhodnutí soudu.

Nebudu se vyjadřovat ani nyní. Neznám, o co konkrétně šlo. A mnohým novinářům se nedá věřit. Ti hledají převážně senzaci.

Uvidíme, zda je to politický proces honu na čarodějnice, nepohodlných odpůrců. Honu pořádaného ne Macronem, ale jeho loutkovodiči a těmi, co vládnou prostřednictvím Macrona.

Uvidíme, jak se případně budete tvářit vy, když na vás někdo podá oznámení o prodeji zlata ČNB, kdy jste se nezachoval jako řádný hospodář.

Podle vás je vše OK, podle jiných odborníků NE.

Jak budete křičet o presumpci neviny za poškození státu. A vy nic, to oni.....

Kdo jste vy, že si dovolujete soudit?

Jak jste to zdůvodnil?

Zlato v zahraničí má proti cenným papírům také podstatné nevýhody. První byl (a myslím i stále je), velmi nízký, pokud nějaký, výnos z jeho uložení, zatímco cenné papíry či vklady nesou úrok.

Druhým je "nízká flexibilita". Převod z jedné banky do druhé je složitý, pokud by tedy bylo účelné převést zlato z jedné země do druhé (což je politické riziko), není snadné operaci rychle provést.

Navíc, v 90. letech (i později) se občas objevovaly hrozby žalob a arbitráží proti naší zemi, a i zlato deponované v bankách v zahraničí je jedním z aktiv, které se může snažit protistrana zablokovat.

A co říkají jiní odborníci?

Cena zlata roste, banky ale v nákupech pokračují. Proč rozšiřují své rezervy?

10. 09. 2024

IBIS InGold

Okurková sezóna na centrální banky neplatí. V červenci se činily a rozšířily své zlaté rezervy o 37 tun. Oproti předešlému měsíci své nákupy zvýšily o 206 %. Stále složitější geopolitické a ekonomické prostředí činí správu zlatých rezerv důležitější než kdy jindy.

Přednosti zlata

Zlato má mnoho předností a nejde jenom o jeho cenu nebo již zmíněnou symboliku. Analýzy ČNB ukázaly, že pokud bude centrální banka držet 5 % devizových rezerv ve zlatě, sníží se volatilita jejího hospodářského výsledku.

Nechť si každý čtenář sám zváží, zda si chce přečíst článek na webu.

A sám si udělá názor, jaký je pan Niedermayer odborník, nebo......

Neodpustím si impertinentní poznámku.

Europoslanec Niedermayer se považuje sám za elitu národa. Ale on a jemu podobní, napříč politickým spektrem, jsou jen JELITA, jejich ega jim dávají pocit moci.

Závěrem si dovolím můj citát.

Kupředu.... Není důležité, zda je ta noha levá, nebo pravá. Vždy záleží jen na tom, komu patří.

