Jiří Halík: Naše „drahá“ drahá vláda

Odborné vzdělání a výrobní praxe vrcholového manažera v oblasti dopravy postrádá. Ale to je znakem, až na výjimky v této vládě podmínka stát se ministrem.

Tentokrát v PL 31. 3. 2025 bědoval nad Trumpovou celní válkou, vysokými cenami energií a ztrátou konkurenceschopnosti.

Má pravdu.

Trump se rozhodl rozpoutat celní válku, a vysoké ceny energií jsou jedním z faktorů, ne jediným, ztráty naší konkurenceschopnosti.

Prý mu to není lhostejné. A co dělá pro to, aby česká ekonomika rostla?

Tlačí prý na Evropskou komisi, aby změnila Green Deal, aby zrušila zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035.

Také v České republice prý zpružňují pracovní právo a podmínky pro to, aby se podařilo víc uplatňovat technologické novinky a posunovat vývoj.

Sděluje nám, že nepotřebujeme další sociální výdaje a dotace. Pracovní prý místa udržíme díky ekonomickému růstu, který bude nad průměrem Evropské unie!

Ale co nám zatajil je skutečnost, že tam, kam jsme spadli je vinou právě vlády, jejíchž je ministrem.

Rozhodl jsem se podívat na "zoubek" jeho propagandy.

Trumpova celní válka, polopravdy, zamlčování a lži

Příklad auto:

Dovoz aut z USA do Evropy obnáší platbu cla a DPH – 10 % a 21 %. To je 31 % pro kupujícího.

V současnosti však platí, že průměrná celní sazba EU na dovoz z USA je vyšší než u dovozu evropského zboží do USA.

Nyní je průměrná celní sazba EU na dovoz z USA je 3,95 procenta, zatímco opačně je to pouze 3,5 procenta.

Rozdíl je pak nejvíce patrný u automobilů. Na americké vozy dovážené do EU se vztahuje desetiprocentní clo. Zatímco u vozů z EU do USA platí jen clo 2,5 procenta. Vyšší cla pak EU uplatňuje také u potravin a nápojů či chemikálií. Výjimkou jsou některé komodity a blíže nespecifikované suroviny, u kterých mají vyšší celní sazbu Spojené státy.

O jaké celní válce pan Kupka mluví? Klíště Evropa přisáté přes clo na USA.

Příčina - jedna z příčin:

Nad cly, které nyní Trump nastavuje, pláče jako nad rozlitým mlékem. Ale že nás tato vláda ždímá 12% a 21% na nutné výdaje k žití, to panu Kupkovi, při jeho platu, nevadí.

Vysoké ceny energií - ale to je zlodějina této vlády. Podíl státu v ČEZ je 69,78. (Francouzi EDF zestátnili, naše vláda se jen vymlouvá, proč to nejde....)

Vládě vysoké ceny energií vyhovují. Tím hlavním důvodem je DHP zvýšená z 15% na 21% a z 10% na 12%.

21% na plyn a elektřinu. Cena 1Kwh el. en. je 10,41 Kč pro šetřivou domácnost

Příklad 20 000 x 1,21 = 4200 Kč DPH

10 000 x 1,21 = 2100 Kč DPH

10%, zvýšeno na 12% na dodávky tepla, vodné a stočné.

Proč by to stát snižoval? To jsou miliardy na jejich "hospodaření". Chovají se podle hesla "z cizího krev neteče."

A k tomu další zlodějina státu.

Emisní povolenky.

Stát se chová s povolenkami jako církev u zpovědi. Zhřešil jsi, zaplať a je ti odpuštěno.

Jsem pro ekologii, ale ne pro byznys s ekologií. A tím kšefty s emisními povolenkami jsou.

Nabylo by pro lidstvo výhodnější, kdyby místo povolenek byly firmy zákony "tlačeny" k budování technických zařízení na snižování emisí a ne aby si mohly koupit odpustek, který jim zaplatí spotřebitel?

Buďto je technicky možné emise snížit u daného produktu a pak má být výrobce postihován.

Nebo to prostě v nynější době technicky nejde, ta výroba je potřebná pro lidstvo a pak nechápu, proč musí platit "odpustky" za hříchy, které nejsou schopni ovlivnit.

To vlastně posvěcené vydírání politiky pro svoje lobby. Určitě ze strany politiků se nejedná o nezištnost.

Jak je to vlastně s CO2?

Molekula CO2 je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku.

Ale CO2 také nutně k životu potřebujeme.

Oxid uhličitý je zachycován rostlinami a lesy. Ty z něj pomocí fotosyntézy vytvářejí kyslík, jejž ostatní živé bytosti potřebují k dýchání. Zároveň oxid uhličitý na naší planetě udržuje teplo vytvářené slunečními paprsky. Bez tohoto jevu, známého jako „skleníkový efekt“, by život na Zemi nebyl možný. Je-li však v atmosféře CO2 nadbytek, začne skleníkový efekt působit až příliš silně.

A co takhle:

Jeden tanker vypustí tolik emisí jako 58 620 690 naftových Fordů Focus.

Kolik ropy a CNG a LNG tankery převáží?.

Odborník na atmosférické dopady metanu analyzoval produkci skleníkových plynů během vývozu zkapalněného zemního plynu do Evropy a Asie. Čísla, která v analýze prezentuje, jsou ohromující.

K únikům podle Howartha dochází v každé fázi výrobního procesu – během frakování, zpracování (stlačení a zchlazení), skladování a přepravy. I když se plyn stlačí na palubě lodi do izolovaných nádrží, část se odpaří, jelikož teplo uniká přes izolaci. Novější tankery se sice snaží metan, který se odpařuje, spalovat jako palivo, i tak se ale podle profesora část metanu uvolní nespálená ve výfukových plynech. Profesor k tomu poznamenává, že „všechno se sčítá.“

Každý nechť si udělá názor o ekologickém byznysu sám.

A co nákladní auta převážející sem tam zboží, mnohdy zbytečně.

Důsledek toho všeho je ztráta konkurenceschopnosti. S tím s panem Kupkou souhlasím.

Ale pod tou ztrátou je podepsána Fialova vláda.

Souhlasím s panem Kupkou i v tom, že nepotřebujeme další sociální výdaje a dotace.

Jsem odpůrcem dotací firem. Dotace křivý tržní hospodářství a socializují kapitalistický princip podnikání.

Nazývám to socialistickým kapitalismem.

Ale nikde jsme od vlády Fialy neslyšeli, že by jí dotace vadily. Když tak pro Babiše, nebo těm, co jsou v opozici a dávají to hlasitě najevo...

A každý ať si udělá vlastní názor, po přečtení z konference o Zelené dohodě, jak mluví pravdu pan Kupka, o Green Dealu.

Green Deal Summit, konference o Zelené dohodě, udržitelnosti, energetice a dobrých příkladech v Česku, 26. září 2023, Praha.

Praha - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na dnešní konferenci Green Deal Summit v Praze ocenila podíl českého předsednictví v Radě EU na schvalování balíku klimatických norem Fit for 55. S klimatickou Zelenou dohodou stojí podle ní Evropa na české straně. Evropské firmy jsou připravené inovovat, potřebují ale předvídatelné prostředí, aby mohly do novinek investovat. Zelená dohoda podle ní takovou předvídatelnost zajišťuje. Podle premiéra Petra Fialy nedokázala Zelená dohoda po čtyřech letech nasměrovat země EU k inovacím a proměnám ekonomiky. Je třeba příležitosti využít, uvedl.

Tak jak se vyjadřuje pan Kupka, tak to nazývám farizejstvím.

