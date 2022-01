Jiří Milek, Jan Veleba: Jde o všechno, ustoupit není kam

reklama

Nuže tedy pojďme na to. Pan inženýr Jan Štefl, jak už bylo řečeno místopředseda ASZ, organizace, která stojí mimo hlavní proud českého zemědělství. Alespoň tedy pokud se týká výroby, produkce. Ale je v hlavním politickém proudu na hrotu permanentních útoků proti zákonné většině české agrární soustavy, kterou zastřešuje Agrární komora České republiky ustavená spolu s Hospodářskou komorou zákonem č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Proč ho zmiňujeme? Pan místopředseda Štefl je v těžkém střetu zájmů. Velmi tvrdě prosazuje, aby na prvních 150 hektarů byla co nejvyšší dotace (redistributivní platba) na úrovni 30% (= + 5.500 Kč). K tomu vysoká platba (dotace) pro mladé začínající zemědělce. Obé je mantra Asociace soukromého zemědělství, a pan inženýr Štefl se na novou vládu pečlivě připravil. Uměle rozdělil 700 hektarů do více podniků – na více IČO, aby v součtu těch dotačních peněz bylo výrazně více než bylo doposud z jednoho podniku. A navíc, takto si hodně majitelů pozemků nechá polnosti vydat a bude na nich hospodařit za využití služeb. A právě pan místopředseda tyto služby poskytuje. Jak jednoduché.

Realizací tohoto modelu, ke kterému současná vláda premiéra Fialy směřuje české zemědělství ve jménu pokračujícího programu „antibabiš“ – v zemědělství mimo vzletných frází zatím jiný nemá – se naše zemědělství uvede do chaosu s těžkými dopady na venkov, zemědělskou produkci a dopady do cen potravin, které dál výrazně vzrostou.

Co bude dál, jak budou reagovat zemědělci? Inu současná vláda, speciálně její premiér Petr Fiala se se zákonnými zástupci českých zemědělců a potravinářů sdruženými v Agrární komoře ČR zkrátka nebaví a tím je žene do ulic. Na druhé straně vytváří tato vláda příznivé podmínky pro rozvrat českého zemědělství. Skutečně, to není laciné strašení, jak se utěšují „odborníci“, ale naše povinnost vidoucích upozornit a veřejně varovat. Vůbec přitom nejde o Agrofert a dalších několik velkých podniků, ale o páteř a základ českého zemědělství, což jsou stovky a stovky středních a menších podniků právnických osob, které drží polní produkci a s ní chovy hospodářských zvířat. Zaměstnávají venkov a zásobují surovinou zpracovatelský potravinářský průmysl.

Sečteno a podtrženo, ASZ oč méně produkují, o to větší politický vliv v nové vládě zaujímají. Kdo se jenom trošku zajímá o zemědělství tak ví, že je dotují všechny vyspělé země světa. Ve Spojených státech to zdůvodňují zákonem ekonomické disparity, který říká toto: dolar vložený do primárního sektoru, tedy zemědělství, přinese menší profit než stejný dolar vložený do jiného odvětví národního hospodářství, například průmyslu.

Pro pochopení jak jsou konstruovány dotace u nás dovolte citovat formulaci jednoho úspěšného předsedy představenstva zemědělského družstva o výměře 1900 ha (jméno autora redakce zná): „Zatím jsou dotace konstruované tak, že při plnění základních podmínek má každý zemědělec stejnou platbu. Pokud splní další podmínky má nárok na další příplatky. Takže čím víc podmínek plní, tím větší platbu na hektar získá. Přesto se ozývají hlasy, že ti, kdo plní více podmínek dostávají dotace neoprávněně a ti, kteří podmínky neplní, jsou znevýhodněni“. Tolik citát a dodatek k němu, že dotace jsou vždy na jednotku plochy, například hektar nebo kusy dobytka (VDJ, velká dobytčí jednotka = 500 kg živé váhy) a tyto jednotky jsou stejné pro všechny, malé, střední i velké. Takže žádné vychýlené kyvadlo dotací k velkým, jak se snaží mystifikovat nový ministr zemědělství Nekula.

Co říci závěrem. Především chceme pana premiéra Fialu a ministra zemědělství Nekulu důrazně varovat, aby vzali šířící se nespokojenost agrárníků, stovek a stovek právnických osob a s nimi i potravinářů vážně, aby s námi začali jednat. V opačném případě nehrozí nic menšího než sociální neklid českého, moravského a slezského venkova, další a další dovozy potravin a konečný rozklad rezortu zemědělství. To potom už nespraví okázalá nacvičená gesta, gestikulace a dezinformace. To už bude rozhodující část zemědělců a potravinářů sjednocena a je předpoklad, že nás podpoří venkov. Ustoupit není kam, o to větší budou obranné reakce. Ta první je zítra v hlavním městě. Prosíme vás občany této země, chápejte nás, podpořte nás, zítra bojujeme v Praze i za vás.

