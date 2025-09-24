Jiří Paroubek: Děsivé přiznání obžalovaného v kauze Dozimetr

Předpokládám, že tyto peníze se zřejmě neobjeví v účetnictví hnutí a budou tam vedeny pod jinou položkou. Závažné bylo dále svědectví páně Kose, že za tento vstřícný krok vůči hnutí STAN dostával tučné veřejné zakázky, které mu vlastně zajistily návratnost a zisk z vložené částky. Tedy jeho účelového "daru", který dal hnutí STAN.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Pokud se ještě dozvíme některé další špinavosti v kauze Dozimetr, a já o tom vůbec nepochybuji, že až do voleb nás budou média zásobovat zjištěními z tohoto procesu, tak to otřese volebním výsledkem hnutí STAN a celé vládní koalice.
K mému překvapení předseda hnutí STAN Rakušan, zřejmě v předtuše děsuplného vývoje u Obvodního soudu v Praze 9, kde jsou macerováni obžalovaní v kauze Dozimetr, se vydal na Slovensko, aby se připojil k demonstrantům, kteří vystupují proti rozpočtovému úspornému balíčku slovenské vlády.
Stejným způsobem ovšem řešila ve své době problém také česká vláda, která připravila rovněž úsporný balíček. Nevšiml jsem si, že by ministr Rakušan odešel ze zasedání vlády přímo na protivládní demonstraci, kterých tehdy bylo jako hub po dešti.
Prostě předseda hnutí STAN trpí jakousi politickou schizofrenií, pokud dokáže podpořit slovenskou opozici v jejích protestech proti vládnímu úspornému balíčku. Je to kromě toho zřejmě porušení mezinárodního práva, kterého se ministr a místopředseda české vlády dopustil.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
