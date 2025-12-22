Vladimír Ustyanovič: Není prezident jako prezident a není generál jako generál

Dalším prezidentem, který byl vězněn, ale úplně z jiných důvodů, byl Václav Havel. Mohu jen vzpomenout na rozhovor s Petrem Millerem, prvním polistopadovým ministrem práce a sociálních věcí ČSFR, jenž vzpomněl v rozhovoru na ČT24 jak byla vláda, které byl součástí, jmenována prezidentem Gustávem Husákem. Sdělil v přímém přenosu, jaký byl Gustáv Husák noblesní a velice chytrý člověk. Podivoval se, co jsme si zvolili na Hrad za komunistickou strukturu.
Petře Pavle, určitě Ti nepřeji, abys s nadsázkou řečeno, skončil ve výše zmíněných přípravkách. Říká se, že na co člověk intenzivně myslí, to z něj spontánně vypadne. Jako ve Tvých nejznámějších přebreptech, kdy jsi spojil záchod a zákon. Což mi evokuje myšlenku, že jsi dopředu viděl, skoro jako kněžna Libuše, Mindičův zlatý záchod a zlatý bidet. Jen poznámka pro připomenutí - Mindič, který utekl do Izraele, byl peněženkou Zelenského. Asi aby nemluvil, tak na něj byl spáchán zpackaný atentát. Petře Pavle, hlásáš, že musíme pomáhat Ukrajině. Musíme jenom umřít, můžeme pomáhat pouze v případě, že budou zabezpečeny potřeby českých občanů, a to nikoliv na jejich úkor. Tvůj myšlenkový pochod, nebo spíš nepochod, kdy jsi označil Filipa Turka jako aspiranta na prezidenta mi zavdává otázku, zda by senátoři neměli zvednout zadky ze židlí a nezamyslet se nad iniciací článku 66 ústavy ČR o schopnosti prezidenta vykonávat funkci nejvyššího ústavního činitele. Tento precedens zkoušeli senátoři neúspěšně už na Miloše Zemana. PP, měl by sis uvědomit, že válka není morální soutěž. Je to právní rámec, buď jsme jeho součástí jako stát, nebo nikoli, a potom jsme nelegální ozbrojený aktér, který zabíjí kohokoliv a kdykoliv jako například islámský stát. Nic mezi tím neexistuje. Reputační riziko v podobě Filipa Turka je nicneříkající blábol. Opakem je vyjádření protokoláře Koláře, že když někdo vykřikuje, že dodávání zbraní na Ukrajinu prodlužuje válku, tak by měl dostat krumpáčem do hlavy. Tímto způsobem vraždili rudí Khmerové své oponenty. Myslím si, že tento výrok by měly určitě řešit orgány činné v trestním řízení. Prohlášení Pavla, že by bylo správné převzít díl zodpovědnosti za půjčku Ukrajině mi dává smysl, neboť kdysi Miloš Zeman dával část svého prezidentského platu do Fondu ohrožených dětí Klokánek. Takže PP může posílat část svého platu pro děti na východní Ukrajině, které strádají díky západem vyprovokované válce, a nikoliv zločineckému Zelenského režimu. Místo toho, aby inicioval jednání o míru s Američany, přemýšlí, jak porušit ústavu nejmenováním Filipa Turka ministrem. PP uvedl v iDnes, že tehdejší režim bral jako nutné zlo. Tak to zlo čerpal plnými doušky a v této říši zla vystudoval a plně využíval jeho vymoženosti. Stejně jako takzvaní disidenti jako RNDr. Vondra a Benda, poslanecká legenda. Na rozdíl od našich politických parazitů je slovenský premiér Fico pozván na návštěvu k prezidentu Trumpovi. Premiér Viktor Orbán vyjednal pro Maďarsko výjimku z amerických cel. A co jsi vlastně dokázal Ty? Trump Tě ignoruje a máš všude zavřené dveře. Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale použiji fotbalovou terminologii. Je to jako když na nejdůležitější postavu na hřišti, to znamená na rozhodčího, skanduje většina slovo "koupenej", tím mířím na Tebe.
To, že důsledek zvolení PP nebude žádná hitparáda, bylo mnohým jasné. Ale co předvádí na pravidelných setkáních se studenty je přímá indoktrinace mladých lidí. Poslední akci, jež asi z nostalgie proběhla v bývalém komunistickém Paláci kultury, nyní Pražské kongresové centrum, na kterou byly svezeny školní děti a kde jim byla promítána válečnická agitka Velký vlastenecký výlet, považuji za skandální porušení veškerých pravidel našeho školství. Této akce se účastnil mimo problematických osob z militaristického spolku Skupina D také PP. Myslím si, že po tomto goebbelsovském vymývání mozku dětem by měla následovat abdikace prezidenta, jehož mentální výbava nás přibližuje k metodám používaným v Severní Koreji.
Jsem přesvědčen, že opakem PP byl armádní generál, prezident Ludvík Svoboda. Hrdina a legionář, který zformoval 1. Československý armádní sbor v Sovětském svazu. Jen pro připomínku, generál Svoboda byl i proti zákazu z nejvyšších míst mnohdy přítomen u svých jednotek v nejtěžších bojích. Jako všichni vojáci nesměl být členem žádné politické strany a v roce 1945 byl jmenován prezidentem Edvardem Benešem jako nestraník ministrem národní obrany. Později za Gottwaldovy vlády musel vstoupit do KSČ a jak už to u komunistických krys, které si dělaly ambice na jeho post zvykem bývá, vykonstruovali na generála Svobodu obvinění ze špionáže. Za tím stál přednosta Obranného zpravodajství Bedřich Reicin. Generál Svoboda byl přemístěn po vazebním stíhání na post náměstka předsedy vlády pro řízení Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. Výše zmíněným spiklencům kolem Reicina se dostalo jejich vlastní medicíny a ve vykonstruovaném procesu se skupinou Slánského byli všichni popraveni. Se Svobodou přišel mír a po zvolení prezidentem v roce 1968 měl podporu 87 % občanů. Odkaz Ludvíka Svobody by měl PP brát vážně, neboť jak se říká, nic netrvá věčně a Filip Turek se může objevit na Hradě v roli prezidenta s podporou občanů, o jaké se progresivistické fašistické partě ani nesnilo.
Závěr. Známé si někteří vybírají, protože se jim podobají. Například Foltýn, Kolář, Řehka a asi bílý kůň Vetchý.
