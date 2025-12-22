Michal Mikulenka: Novoroční přání České televizi

Vážená Česká televize,
jako tvůj finanční přispěvatel ti přeji vše nejlepší do roku 2026, hodně zdraví a spokojenosti tvým pracovníkům.
Také ti přeji, abys nebyla zrušená, protože správně fungující veřejnoprávní média by měla sloužit jako protiváha těm komerčním.
Hlavně Ti přeji, abys už přestala podvádět a informovala poctivě a objektivně, jak ti to ukládá Zákon o České televizi. Aby ses zbavila nešvaru zvaného selektivní zpravodajství, kdy si vybíráš jen část z určité události a tím deformuješ vnímání reality jako celku. Divák si pak vytváří zkreslené závěry.
Bohužel, jednostranný úhel pohledu přinášíš velmi často. Ten sice ladí s pohledem Evropské komise, ale ty nejsi zaměstnanec nevolených unijních komisařů, ani nevládních politických organizací, ani oligarchie ovládající nadnárodní byznys. Tebe si ze své poctivé práce platí obyvatelé České republiky. Jen těm se zodpovídáš.
Financují si tě jako službu: pro poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a přispívání k mediální gramotnosti.
Vedení České televize přeji, aby reagovalo na opakované porušování Kodexu ČT. Aby se dokázalo zbavit všech aktivistů, kteří parazitují na veřejných financích a místo vyváženého zpravodajství šíří propagandu. Pokud pracovník jakékoliv firmy opakovaně porušuje předpisy a zásady s nimiž souhlasil při podpisu pracovní smlouvy, vedení se s ním bleskurychle rozloučí. Nebo je vyměněno vedení. Proč by tento princip neměl platit pro zaměstnance ČT? Není v tom nic nedemokratického.
Takový vyhraněný aktivista si může založit blog, kde bude šířit svůj politický úhel pohledu. Nebo se může ucházet o práci ve vyhraněných názorových periodikách. Rozhodně nemá co dělat v instituci, kde nestrannost má být posvátná, kde má platit pravidlo stejného metru pro všechny a kde divák nesmí být manipulován.
Podprahovou manipulaci s divákem mají zvládnutou zejména pracovníci pořadů jako je Newsroom ČT. Akcent na emoce, předjímání, které má cíleně vytvářet negativní obraz jedné strany, absence relevantních důkazů: toť jasný znak ovlivňování diváka. Smyslem veřejnoprávní informační organizace není vytvářet fikce, ani prezentovat soukromé politické nastavení jejich zaměstnanců.
Nebudu se teď podrobně zabývat jednotlivými zlozvyky konkrétních redaktorů ani celkovým nastavením televize, kterou si divák platí jako pojistku proti záplavě účelových komerčních a politických informací. Není na to prostor.
Ostatně, přešlapy redaktorů ČT precizně rozebírá skutečný odborník: Petr Bohuš a jeho Modrý jelen. Zkušený profesionál a člověk s vysokým morálním kreditem, jehož analýzy by se měly stát součástí pravidelného školení redaktorů nejen České televize, ale i veřejnoprávního Českého rozhlasu.
Vše nejlepší poctivým pracovníkům ČT, zejména tvůrcům pohádek a předpovědi počasí.
Michal Mikulenka
jeden z majitelů České televize
