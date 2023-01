Jiří Paroubek: Fanatismus nebo promyšlený záměr?

Je zvláštní, jakým způsobem probíhá v Česku prezidentská volební kampaň, a to na rozdíl od jiných zemí. Myslím tedy těch zemí, které bývají považovány za demokratické.

Mítinky jednoho z prezidentských kandidátů jsou soustavně napadány jeho politickými odpůrci. Samozřejmě, že někdo to může vydávat za spontánní hlas lidu, který má právo na své vyjádření. Dal bych ovšem přednost v zájmu skutečné demokracie, aby tito lidé šli na volební mítink svého kandidáta P. Pavla a tam mu vyjádřili podporu konstruktivním způsobem. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7557 lidí

Vyjádření P. Pavla, který hovoří o dvou světech, z nichž v jednom se lže a dělají lumpárny (abych to přeložil ze vznešené řeči, kterou Pavlovy marketéři používají), to je pochopitelně tábor příznivců A. Babiše a druhý je plný skvělých a krásných lidí, kteří chtějí republiku posunout jen k tomu nejlepšímu.

Protože je P. Pavel kandidátem pravicové vlády, chtěl bych připomenout, že všechny pravicové vlády bez výjimky skončily u nás po roce 1989 velkým debaklem. Většinou zavedli hospodářství země do krizové situace anebo do korupčního skandálu, ze kterého se už pak nevzpamatovaly. Byla to vláda Topolánkova, Nečasova a nyní je na nejlepší cestě takto dopadnout také vláda Fialova.

Významná část českých voličů má bohužel špatnou paměť, ba trpí přímo amnézií. Napadání Babišových mítinků, vyvolávání strachu mezi jeho příznivci je prostě fašizoidním nástrojem volebního a politického boje. Prostě obyčejný fašismus.

Není to ostatně poprvé, co ho česká pravice používá. V letech 2008 a 2009, zejména pak před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009 došlo dokonce k fyzickým útokům na předáky opoziční sociální demokracie formou vajíčkových ataků. Tehdy česká média prakticky bez výjimky stranila útočníkům, což je zcela nenormální postoj v každé demokratické zemi. Dokonce bych mohl uvést příklad jednoho novináře (Mitrofanov v Právu), který ve svých článcích psal, že vlastně občané mají na takovéto útoky právo, že jde o svobodu slova a naopak, že bránit se takovým útokům je projev agresivity....

Když novinářský šmok dokáže, když chce či má zadání, zaměnit bílé za černé, je možné zdůvodnit vlastně všechno. Proto jsem např. po prvních útocích na mítinky sociální demokracie před sněmovními volbami v roce 2010 rozhodl několik týdnů před volbami, zrušit konání mítinků. Hrozilo totiž, že tato guerilla, organizovaná příznivci pravicových stran si může vyžádat zraněné, těžce zraněné i mrtvé. A s ohledem na to, že v médiích nebylo snad jediné, které by se těch, na které je útočeno, zastalo, bylo mi jasné, že eventuální oběti na lidských životech či zdraví, budou připsány sociální demokracii. To, že tehdy před volbami v roce 2010 sociální demokracie nemohla pořádat mítinky a setkávání s veřejností samozřejmě poznamenalo její volební výsledek (byť ve volbách vyhrála). Prostě žili jsme a žijeme jen v omezené demokracii.

Uvedu konkrétní příklad útoku z Kladna před volbami do sněmovny v roce 2010. Na místo, kde chvíli předtím stála moje tehdejší žena Petra, přiletěla uzavřená skleněná konzerva (zavařovací sklenice), naplněná naloženými buřty a vážící zhruba 1kg. Nevím, jakou silou a z jaké dálky ji vrhač musel házet, aby dolétla na místo dopadu. Ale vím, že pokud by Petra touto sklenicí dostala do hlavy, pravděpodobně by to nepřežila. Následně se v některých médiích objevilo, že jsme si tím sami vinni. Protože jsme drzí, vzdorovití a tedy vlastně agresivní...

Stejnou logiku použil nyní poté, co A. Babiš oznámil ukončení kontaktní volební kampaně, jeho protikandidát Petr Pavel, který vyzval A. Babiše, aby zklidnil kampaň.

Andrej Babiš končí kontaktní volební kampaň jistě nejen proto, že dostal anonymní dopis, v němž mu muž s puškou vyhrožuje, že ho zastřelí. Už v závěru minulého týdne dostala Babišova manželka dopis s nábojnicí. Jsou to prostě mafiánské metody zastrašování., které mají smést mítinky A. Babiše z povrchu zemského. Prostě Andrej Babiš má projevit slabost před svými příznivci a voliči. Naopak P. Pavel tak projeví (pochybnou) sílu, neboť na jeho mítinky přeci protestující nechodí. To by se asi neodvážili…

Jen se ukazuje, jak se část Pavlových příznivců dokáže vyhecovat k fašizoidním činům. Protože vyhrožování smrtí hlavnímu politickému oponentovi a fyzické napadání jeho příznivců na mítincích, je něco, co se ve skutečně demokratické zemi neděje.

Netvrdím, že mé informace jsou přesné, ale podle toho, co jsem slyšel, stojí za plošnými útoky na Babišovy mítinky organizace Milion chvilek. Pokud tomu tak je, je to opravdu zvláštní. Přeci zrovna tito lidé tak rádi mluví o pravdě a lásce a o odkazu sametové revoluce.

Ale politický účel především! A. Babiš se teď musí soustředit na poslední dvě debaty a argumentačně v nich „rozstřílet“ svého protivníka. P. Pavel je prezidentským kandidátem zřejmě nejhorší vlády, kterou jsme měli nejen po roce 1989. Pokud zvítězí ve volbách a stane se prezidentem, staneme se vazalským státem Spojených států a vláda včetně prezidenta budou plnit všechny požadavky vojenskoprůmyslového komplexu USA.

V Pobaltí a v Polsku již začali přátelé USA vykřikovat, že je potřeba považovat za budoucí hranici vojenských výdajů ne 2%, ale 3% HDP. To by v našich podmínkách ovšem znamenalo další výrazný pokles životní úrovně našich občanů.

Občané to mají stále ještě v ruce. Jde mj. také o to, aby odmítli fašizoidní praktiky, které byly uplatněny v této volební kampani. A nebyl to A. Babiš, který s těmito praktikami přišel.

PS: A jak se šíří nenávist a fanatismus v médiích, která sama sebe považují za seriózní? Mám tím na mysli Novinky.cz, kde dlouhodobě exhibuje nositel českých novinářských cen a velmistr nenávisti A. Mitrofanov.

Píše o Babišovi ve svém článku „Akt volební hygieny se blíží“ např. tato roztomilá slova: „Představa, že na Pražském hradě bude sedět užvaněný, prolhaný, lidsky odporný kandidát na velezrádce, prosazovaný komunisty a dalšími extrémy snad voliče PP dožene k aktu volební hygieny“. A dále tento famózní žurnalista ověnčený mnoha cenami pokračuje: „Akt by byl následující: Hodit to Pavlovi, Babiše pomyslně vložit do blicího pytlíku a poslat za ruskou válečnou lodí“.

Chci doporučit A. Mitrofanovi, aby se po svých „intelektuálních“ výronech, které předvedl v poslední době ve svých článcích, v rámci duševní terapie každé ráno na sebe podíval do zrcadla a sám před sebou si odplivl!

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

