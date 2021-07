Jiří Paroubek: Hrdina okamžiku: Starosta Brna-Líšně

reklama

Musím říci, že některá média, a sice ta, ve kterých má údajně vliv alter ego bývalého premiéra Sobotky, Radek Pokorný, se věnují případu velmi svědomitě. Jako kdyby se jednalo o opravdu světobornou událost a tragédii velkého rozsahu.

Shrňme si fakta. Štefan a jím vytvořená stranická oligarchie v jihomoravské ČSSD, vůbec nepřipustila nejznámějšího regionálního politika ČSSD, Onderku, na kandidátku této strany pro volby do sněmovny.

Chlapci nejsou totiž dnešní. Kdyby Onderku dali na nějakou zadní pozici kandidátky, byla by jistota, že přeskáče na preferenční hlasy šedé myši včetně Štefana, které se umístily na kandidátce před ním. Ostatně tak, jak to ukázal v předchozích volbách do sněmovny, kdy se, nemilován Sobotkou, dostal z jeho milosti na kandidátku, aby se pak preferenčními hlasy že zadní pozice propracoval až do sněmovny....

Ostatně Roman Onderka byl vždy úspěšný, pokud jde o preferenční hlasy, také v trojích komunálních volbách (2006, 2010, 2014) do zastupitelstva druhého největšího města republiky, Brna.

Abych tyto reálie znal, nepotřebuji žádný nový průzkum veřejného mínění. Jsou to prostě tvrdá fakta, tvrdá čísla. Onderka nikdy nebyl spojen, a to v celé své dlouhé politické kariéře, s nějakým skandálem. Nebylo tomu tak ani v posledních čtyřech letech, kdy byl členem sněmovny. A přitom patřil k viditelným poslancům.

Štefan je možná dobrým starostou jedné městské části Brna, ale to je tak vše. Pokud ale mluví o moderní sociální demokracii, jsou to jen trapná politická klišé a fráze. Nikdy jsem neměl možnost si přečíst nějaký jeho článek programového charakteru, ve kterém by ctěnému publiku sdělil, v čem vlastně podle něj spočívá modernita sociální demokracie. Silně pochybuji, že kromě frází je schopen vyprodukovat nějakou ucelenou myšlenku v tomto směru. Přitom minimálně stranická veřejnost by měla mít na takovouto informaci z jeho úst či pera právo. Konec konců, před pár měsíci byl jedním z kandidátů na předsedu ČSSD....

Jeho marketingová snaha, kterou pochopitelně "někdo“ řídí, má ukázat, jak neslýchaně poškozen byl rozhodnutím předsednictva strany, které jej odšouplo za zkušeného Onderku a Valachovou na třetí místo jihomoravské kandidátky.

Nemůžu si pomoci. Nedemokraticky se chová zejména právě Štefan. Pokud ve stanovách ČSSD je dána vedení strany, tedy předsednictvu ČSSD, možnost úpravy kandidátek, tak lze říci, že předsednictvo postupovalo zcela podle litery stanov a tedy demokraticky. A s největším ohledem na voliče.

Ostatně proč se HN, Aktuálně.cz, Seznam.cz, tedy všechna média, kde má údajně stále velký vliv právník Radek Pokorný, tak intenzivně zabývají právě tímto zásahem vedení ČSSD do jedné z kandidátek. A proč se vůbec nezabývají, ale úplně stejným případem, ke kterému došlo v rámci Okamurovy SPD. Okamura, s požehnáním předsednictva své strany odstranil z pardubické kandidátky SPD dosavadního lídra a nahradil jej Jaroslavem Baštou, který se předtím nikdy v SPD neangažoval.

Ze Seznamu, z Aktuálně i z HN je v tomto případě ovšem slyšet jen hrobové ticho. Proč v jednom případě to vadí a v druhém, zcela totožném případě, stejná média mlčí?

Dovolte, abych připojil svou osobní zkušenost. Lidé mají dnes úplně jiné starosti nežli velký modernizátor ČSSD Štefan. Chtějí mít po pandemii hezkou dovolenou se svou rodinou, stabilní práci v důstojných podmínkách, hezké bydlení za rozumné ceny, dobrou školu pro své děti, slušnou zdravotní péči atd. A to, jestli nějaký Štefan má problém s kandidátkou své vlastní strany a nechce si to rozdat na férovku v souboji o hlasy voličů s Onderkou, vlastně nikoho nezajímá. Za dva měsíce, tedy do voleb, lidé celou věc zapomenou a budou se rozhodovat úplně jinak, nežli jak si to představují dnes Štefan a jeho loutkovodiči. Ti chtějí touto marketingovou akcí ve volbách co nejvíce poškodit ČSSD.

Vedení ČSSD by mělo ve zbývajících dnech před podáním kandidátek zvážit také další úzká místa na kandidátkách. Jsou volební kraje, kde tamní funkcionáři tvrdí, že vést volební kampaň je jen věcí ústředí. A tudíž oni nebudou před volbami nic dělat. V zásadě vedou pasivní resistenci a čekají na volební neúspěch. Dělají vše proto, aby neúspěch v jejich kraji i nastal. Například tím, že do čela kandidátky strčili policií třikrát obviněného kandidáta. To už je politický cynismus. Zejména v takovém kraji, kde má několik týdnů před volbami začít proces s veřejnými činiteli, kteří údajně zneužívali evropské fondy a z nichž několik nejviditelnějších bylo členy ČSSD…

Bylo by smutné, kvůli jednomu kraji, nechat padnout volební výsledek celé strany.

Na jižní Moravě je nyní potřeba jen doplnit kandidátku ČSSD na potřebný počet lidí a jít od celé záležitosti pryč. Hamáček i Onderka dělají dobře, že na výpady Štefana vůbec nereagují. Za pár dní tento dobrý muž unaví i bakalovská a s nimi spřízněná média. Nemá totiž nic nového, co by řekl. Volební výsledek ČSSD na jižní Moravě to nijak zvlášť nezatíží.

