Jiří Paroubek: Neslavné vítězství sinožroutů ve sněmovně

Poslanecká sněmovna v krátké době už podruhé rozhodovala o cestě devíti svých členů (pět poslanců z hnutí ANO, dva komunisté, jeden z SPD a šéf výpravy J. Birke z ČSSD). To, že například Seznam.zprávy charakterizují seriózní cestu poslanců sněmovny do Číny do provincie Se-čuán, jako výlet, je věcí vkusu.

Čínská strana, respektive čínská ambasáda v Praze, byla ochotna cestovní výdaje a převážnou většinu dalších výdajů (stravování a ubytování) poslanců uhradit ze svého. Přesto se stala celá záležitost předmětem nesmyslných politických útoků, které určitě nevylepší vztahy Česka s Čínou. To, že na vztahy s Čínou útočí M. Kalousek, je celkem pochopitelné. Poslankyně ODS M. Němcová tomu ovšem opět nasadila korunu. Tato osoba jde vždycky v nesmyslnosti použitých argumentů ze všech nejdál. Asi před týdnem blábolila cosi o tom, jak prezident Zeman rozděluje zemi a že ona proto nemůže jít na slavnostní zasedání do Vladislavského sálu u příležitosti 100. výročí republiky a teď pro změnu blábolí cosi o možné korupci poslanců ze strany Číňanů. Zkrátka, dost fantazíruje. Jestliže v tom prvním případě platí, že právě Němcová svými veřejnými vyjádřeními vždy rozdělovala českou společnost, v tom druhém případě už je to zcela na hlavu. Němcová vždy viděla v politických soupeřích a v lidech s jiným názorem jen a jen nepřátele, které je třeba, když ne hubit ,tedy alespoň je vykázat na okraj společnosti. Zatím to ale vypadá tak, že Němcová je reprezentantkou nepříliš silné pravicové strany a prezident Zeman si u veřejnosti udržuje, soudě podle výsledku nedávné prezidentské volby i podle průzkumů veřejného mínění následujících po prezidentské volbě, vysoký kredit. Němcová by zkrátka měla být soudnější. Jak by se mohlo korupčního jednání dopustit devět poslanců české sněmovny, když by bylo obecně známo, že tuto cestu Číňané za ně uhradili? Český stát by ušetřil aspoň nějaké peníze. A to by snad nebylo tak úplně špatné.

Já sám jsem na podobné poznávací cestě v Číně v provincii Če-ťiang byl před rokem a viděl jsem mnoho zajímavých věcí. Nejde mi ani tak o kulinářskou stránku celého pobytu, ale o výrobní závody, které jsem měl příležitost při této cestě navštívit. Čína je perspektivně do deseti let největší hospodářskou mocností světa. A neexistuje žádný věcný důvod, proč bychom s ní neměli být v korektních vztazích. A proto by bylo dobré vidět, v jaké kondici se její špičkové výrobní kapacity nacházejí. Jaká je míra uplatnění technologické revoluce, robotizace a digitalizace v čínských výrobních kapacitách. Viděl jsem firmy, které se zabývají výrobou v několika odvětvích: elektrotechnický průmysl, hedvábnický a textilní průmysl a letecký i automobilový průmysl. Musím říci, že pro každého, kdo chce vnímat pokrok, jsou podobné návštěvy čínských výrobních společností vrcholně zajímavé i inspirující. Myslím, že by to bylo zajímavé i pro členy poslanecké sněmovny. Prostě ta zapšklost a zaprděnost části našich zákonodárců ve vztahu k zemi zavánějící komunismem je zarážející. Jak to řekl čínský klasik: „Není důležité, jestli je kočka bílá nebo černá, ale zda chytá myši“.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV