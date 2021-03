Jiří Paroubek: Proč chce pravice drahou elektřinu?

reklama

Langšádlová se jako sv. Johanka z Arku české pravice ujala svatého boje proti ruské a čínské účasti ve výběrovém řízení na dodavatele jednoho bloku jaderné elektrárny (JE) Dukovany. Langšádlová se dokonce vyjádřila takto: „To, že vláda chce oslovit i Rusko, navzdory tomu, že naprostá většina občanů České republiky je zásadně proti, je opravdu nesmírně velký hazard s naší suverenitou a naší budoucností.“

Rozeberme si nyní naprostou nesmyslnost tohoto výroku. V úvodu bych rád zdůraznil, že vůbec nejsem příznivcem rozšiřování podílu jaderné energetiky na výrobě elektrické energie u nás. Vláda by měla zkoumat i jiné možnosti a alternativy, např. razantní rozvoj obnovitelných zdrojů. Technické a ekonomické možnosti pokud jde o 0ZE, včetně výroby akumulačních baterií, se rozvíjejí tak dynamicky, že lze předpokládat za nějakých pět až sedm či deset let bude tento zdroj velmi konkurenceschopný (on je vlastně konkurenceschopný již dnes)

Poněkud prostá poslankyně za TOP 09 nepochopila, že českému obyvatelstvu nejde ani tak o státní příslušnost firmy, která snad bude někdy v budoucnu stavět blok JE Dukovany. Především přece půjde o cenu elektrické energie a ne o ideologicky motivované bláboly. Jinak řečeno, kdo nabídne nižší cenu realizace celé obří dodávky bloku v Dukovanech, ten vlastně zajišťuje nižší výrobní cenu elektrické energie. Pokud to budou Rusové anebo Číňané a pokud tedy zajistí nižší cenu elektřiny, je mi to v zásadě jedno. Nechápu, co je na tom z bezpečnostního hlediska pro republiku a její občany závadného.

Nižší cena elektrické energie je přece dobrá jak pro domácnosti občanů, tak pro český průmysl. Elektrická energie v průmyslu, ale i v dalších sférách národního hospodářství tvoří jednu z největších položek nákladů. Pokud existuje možnost snížit tyto náklady ve firmách, měli bychom ji využít.

Politici typu Langšádlové a spol. z řad české pravice ale vědí, že otázka ceny elektřiny z JE Dukovany dopadne na české občany a firmy v plném rozsahu až za nějakých dvacet let. A to už někteří z panů poslanců a paní poslankyň dnešní sněmovny budou na onom světě. A jiní ve stavu šťastné senility budou trpět ztrátou paměti. Takže pokud se Langšádlová dovolává vůle většiny občanů, měla by jim především říci pravdu. A ta pravda je, že čím nižší budou pořizovací náklady stavby a technologie nového bloku JE, tím nižší bude cena elektrické energie poté, co blok bude uveden do provozu.

Všechny ostatní doprovodné řečnické triky pirátských a dalších poslanců o pevné ceně a podobné zajímavostí to mohou těžko zakrýt, co je vlastně tou jedinou podstatnou otázkou.

Pokud občanům vysvětlíme, že čím nižší bude cena investičních nákladů stavby a technologie, tím nižší cena elektřiny bude jednou v budoucnosti přicházet do sítě. Tak tomu budou velmi dobře rozumět. Pokud ale budou česká média vytvářet atmosféru, že na Mikuláše budou místo čertů strašit děti chodit Rusové nebo Číňané, tak budou lidé k vlastní škodě možná uvažovat jinak.

Říkám to teď s plnou odpovědností, jako bývalý premiér. Vůbec nechápu, jak by nás bezpečnostně mohlo ohrožovat za deset, za padesát nebo za osmdesát let to, že část naší elektrické energie bude vyrobena v JE postavené buď Číňany anebo Rusy. Vypadá to asi tak, jako s vakcínami z Ruska a Číny. Máme kupovat dražší vakcíny západních firem, které možná a (zejména v dohledné době) ani nepřijdou anebo můžeme dostat levnější a možná účinnější (to nikdo neví, co bude vlastně účinnější) vakcíny ruské či čínské.

Americké zpravodajské služby se pochopitelně v rámci Trumpovy politiky "America First!“ snažily o to vymývat pracovníkům českých zpravodajských služeb mozky tak, aby zbavily americkou firmu (která vůbec není americká) Westinghouse nepříjemných konkurentů. Postupují v podstatě jako někdejší složky komunistického režimu, které neomaleně a brutálně neváhaly skákat šipky do zadní části Sovětům.

