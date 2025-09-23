Jiří Paroubek: Proces s lobbisty hnutí STAN v Dozimetru zahájen

Jedna z důležitých vládních stran, dokonce tak důležitá, že její předseda před pár týdny vyhlásil svou ambici dovést tuto partaj do pozice nejsilnější strany na české pravici, což by jí dalo morální právo sestavovat českou vládu. Ovšem za předpokladu, že by pravice měla v nové sněmovně většinu, což je, zaplať pánbůh, nepravděpodobné.
Nyní se ovšem hnutí STAN propadá do bažiny korupční kauzy Dozimetr. Tato kauza je spjata především s člověkem jménem Redl. Redl byl exponentem tohoto hnutí v jeho počátcích ve Zlínském kraji, kdy otec a syn Redlovi s někdejším ministrem školství za STAN Gazdíkem (je stále ještě členem sněmovny) dávali dohromady hnutí STAN. A ze Zlínského kraje pak toto hnutí se zjevnými mafiánskými kořeny metastázovalo do všech krajů České republiky.
Nyní jeho exponenti, a zejména bývalý vysoce postavený člen hnutí STAN, náměstek pražského primátora Hlubuček, s Redlem a Kosem vytvořili mafiánskou skupinu, která nejprve prosazovala na klíčové pozice v Dopravním podniku hl.m. Prahy své lidi, kteří jim takříkajíc zobali z ruky. A zejména rozhodovali o zakázkách tím způsobem, jak bylo po instrukcích od Redla a spol. potřeba. Redl pak v konspiračních bytech rozděloval úkoly a úplatky mezi účastníky mafiózního společenství.
Nyní se situace poněkud znepřehlednila tím, že řada obžalovaných začala spolupracovat se soudem, a můžeme tedy ještě očekávat, že se objeví další a další sdělení, informace a důkazy, které způsobí ohromný rozruch a možná i převrat v celém procesu. Samozřejmě voliči, kteří jsou někde na pomezí, tak již nejspíš hnutí STAN volit nebudou a ve volbách přeběhnou k jinému subjektu nebo zůstanou doma. To by bylo asi nejlepší řešení pro výsledek voleb.
Ale celkově se obávám absolutního znechucení českých voličů nad morálním stavem české politiky. To může vést k tomu, že občané se nedostaví, alespoň část z nich, k volbám vůbec.
V každém případě však je tato rána hnutí STAN spravedlivá a zasloužená. Toto hnutí od začátku hraje s kartami jakési své domnělé morální převahy, jakési morální autority. Od počátku však toto hnutí jen klamalo veřejnost. Vzpomeňme si na bývalého místopředsedu tohoto hnutí Michalika, který velmi pravděpodobné čistil peníze pro hnutí od anonymních dárců v daňových rájích. Vzpomeňme si na poslance Farského, který těsně po zvolení poslancem v minulých volbách sdělil užaslé veřejnosti, že odjíždí na půl roku na placenou studijní stáž do Spojených států. Vzpomeňme si na další přehmaty členů tohoto hnutí. Na nenasytného bývalého poslance Polčáka, který se domáhal na obcích v okolí Vrbětic za své právní služby honoráře 7,7 milionu korun.
Oni jsou prostě z Dozimetru a celého svého vládnutí ušpinění tak, že by jim k umytí nestačil ani bazén sava, kdyby se v něm celé vedení hnutí koupalo od rána do večera.
