Jiří Paroubek: Rektor VŠE Dvořák řídil dozorčí radu Key Investments?

reklama

Otázka první zní, jak je možné, že Petr Dvořák, který působil ve funkci dozorčí rady KI v letech 2004-2008, kdy docházelo k největším malverzacím v této společnosti, se vůbec mohl, jako by se nic nestalo, stát postupně děkanem fakulty, poté prorektorem a nakonec rektorem VŠE.

Působení v dozorčí radě, která má právo nahlížet do účetnictví společnosti přece není jenom společenská sinekura, která plodí čas od času, nejlépe pak každý měsíc, nějaké finanční odměny. Pokud je Petr Dvořák, dnešní rektor VŠE skutečně pobíral, měl by je ještě dnes dát v plném rozsahu na dobročinné účely. Pokud je nepobíral, tak to stejně neumenšuje jeho odpovědnost danou zákonem za průběh hospodaření společnosti KI. Podle dostupných informací právě v letech 2004-2008 (ale i předtím a potom) KI získala od 45 důvěřivých klientů několik set milionů korun, které vesměs proměnila do cenných papírů s minimální hodnotou. Že by odborník na finance nerozeznal jakým neodpovědným způsobem se pracuje ve společnosti KI s penězi klientů, to považuji za téměř nemožné...

Protože jsem v letech 1998-2004 působil na Pražské radnici jako náměstek primátora odpovědný za oblast financí, vím, jak odpovědným způsobem se na pražské radnici tehdy s prostředky hl.m. Prahy hospodařilo. Na můj návrh schválil v době mého působení finanční výbor pražského zastupitelstva usnesení, podle kterého mohla radnice umišťovat vlastní finanční prostředky na depozitní účty jen u těch peněžních ústavů, které měly o jeden stupeň vyšší rating, než-li hl.m. Praha. Jinak řečeno, dávali jsme přednost bezpečnosti uložení finančních prostředků města před jejich vyšším zhodnocením. To Praha 6 a Praha 10 zjevně neudělaly. Podlehly šálení, že jejich finanční prostředky uložené u KI budou vysoce nadprůměrně zhodnoceny u společnosti bez ratingu. A v důsledku toho třeba Praha 10 přišla takto nenávratně o 90 milionů Kč. O citelné částky přišly také např. Sokolov, Votice, Lázně Bohdaneč a další. Obce, které neprozřetelně svěřily své peníze společnosti KI zaplakaly nad celkovou ztrátou 523 milionů Kč. Soud později konstatoval, že celková škoda vzniklá poškozeným subjektům včetně obcí dosáhla částky téměř 850 milionů Kč.

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 6% Nezískají 94% hlasovalo: 17981 lidí

Zbývá dodat, že dva manažeři společnosti KI byli následně odsouzeni k několikaletému trestu odnětí svobody.

Je divné, že za ta léta si na Petra Dvořáka nikdo neposvítil. Vůbec to nepoznamenalo jeho strmý kariérní postup. Je to opravdu zvláštní, že mainstreamová média se v tomto případě vůbec nezabývají postavou současného rektora VŠE, s ohledem na jeho velmi kontroverzní působení ve společnosti KI. Pokud tyto neuvěřitelné informace podle týdeníku Naše Praha jsou pravdivé, což mě rozum nebere, měl by Petr Dvořák s okamžitou platností rezignovat na funkci rektora VŠE.

A za druhé, vůbec nechápu, kde se v rektoru Dvořákovi, pokud je pravda, že stál v čele dozorčí rady KI v letech 2004-2008, vůbec bere odvaha dožadovat se odstoupení z funkce děkana po Doc. Ševčíkovi, za jeho nekonformní politické vystupování mimo VŠE. P. Dvořák nemá nejmenší morální právo se něčeho takového dožadovat. Odmyslím si to, že má sám momentálně tunu másla na hlavě, ale ani obecně k tomu nemá žádné oprávnění. Je dobře, že Senát národohospodářské fakulty VŠE projevil velkou svobodomyslnost, když odmítl extremistické požadavky rektora VŠE na odvolání děkana fakulty Ševčíka.

Další intriky, na kterých se zřejmě podílí rovněž pan rektor, mají vystrašit Senát celé VŠE, ke kterému se rektor Dvořák odvolává, když mu nevyšel pokus o likvidaci Ševčíka na jeho fakultě. Snaží se teď strašit akademické funkcionáře tím, že Česká spořitelna v případě, že Ševčík zůstane ve své funkci, nebude už nadále sponzorovat VŠE. Celkem nechutné vydírá.

Bylo by docela zajímavé vědět, kolik ten sponzoring Českou spořitelnu každoročně vlastně stojí. Jestli jsou to statisíce, nebo řádově nižší miliony Kč. A jestli by vlastně nebylo porušením sponzorské smlouvy, pokud by se jedna smluvní strana sponzoringu jednostranně a de facto nedůvodně vzdala. Svoboda slova přeci nemůže být důvodem k tomu, aby někdo byl postižen.

V čele VŠE mají tedy pěkného ptáčka, na kterého je potřeba si rychle posvítit...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Tiché šílenství vlády v daňové oblasti pokračuje Jiří Paroubek: Zcela katastrofální vývoj státního rozpočtu za I. čtvrtletí Jiří Paroubek: Koho jste si zvolili, toho máte Jiří Paroubek: Hony na čarodějnice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.