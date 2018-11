Jiří Paroubek: Zajímavý průzkum ke kouření v restauracích

Když na konci května 2017 vešel v platnost zákon o zákazu kouření v restauracích a ve veřejných prostorách, zdálo se, že to vládě, která s tímto zákonem přišla do legislativního procesu, spíše ublíží. Tehdy bylo proti zákazu kouření „v hospodách“ 44% lidí a 49% bylo pro zákaz. To tedy bylo těsně před zákazem v květnu 2017.

Nyní je situace jiná. Proti zákazu se v průzkumu vyjádřilo již jen 35% dotázaných a z toho rozhodně proti je jen 18%. Naopak, 54% dotázaných sdělilo, že je proti kouření v restauracích a z toho 37% rozhodně. Zdá se tedy, že s délkou uplatňováním tohoto zákona se časem zvyšuje jeho podpora ve veřejnosti. Samozřejmě, že proti zákazu jsou většinou lidé, kteří pravidelně či příležitostně kouří a naopak silně pro zákaz jsou ti, kteří nikdy nekouřili anebo bývalí kuřáci. A mezi důvody, které vedou respondenty k nesouhlasu se zákazem kouření v restauracích, jsou tiy nejčastěji uváděné: omezení osobní svobody, práv či diskriminace (přes jednu pětinu všech dotázaných odpůrců zákazu kouření) a to, že kouření k hospodě patří si myslí opět pětina dotázaných stoupenců kouření. Naopak, pokud jde o důvody souhlasu se zákazem kouření, tak více než čtvrtina z těch, kteří zákaz podporují, shledává jako důvody pro něj zakouřenost, zápach kouře či obtěžující kouř. A téměř pětina uvádí jako důvod zdravotní důvody a zdraví obecně.

V každém případě jsou výsledky tohoto průzkumu zajímavé a ukazuje se, že z „boje“ proti zákazu zakazujícímu kouření v hospodách se politicky mnoho vydestilovat nedá.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV