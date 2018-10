Jiří Vyvadil: Až bude nejbližší průzkum, bude mít ANO zase těch 30 % a ODS svých ušmudlaných 13 %

Málokdo mě tak pravidelně pobaví jako Petr Fiala svými výroky. Byl roztomilý v předvolební kampani do Sněmovny, kde burácel, že se Babiš nesmí dostat ani do Sněmovny, natožpak stát se premiérem. No a Babiš vyhrál s 30 % a Fiala se papalášsky nesl chodbami Sněmovny coby představitel druhé nejsilnější strany, tuším s 12%. Tak tolik plus minus má ODS podle všech průzkumu dosud.

Že zvítězili jeho senátoři při 16% účasti, znamená jen to, že všichni voliči ODS ze Sněmovních voleb naklusali k urnám a ostatním lidem je to právem ukradené.

Když Fiala tvrdí, že se potvrzuje trend, že se ODS stává alternativou ANO, je prostě směšný. V posledních několika doplňovacích volbách do Senátu vždycky dorazí jen tisícovek aktivistů ke druhému kolu. Když lidi štvala ODS a TOP O9, házeli do ČSSD a KSČM, když je štvala ČSSD, házeli to spíše STAN. Teď Babiš dal zcela najevo, že na Senát kašle, a to opakoval do omrzení, takže chápu i voliče ANO, že k volbám nešli, když jejich šéf je kdesi ve Španělsku.

Senát, jak víme, nic neznamená a říkám to jako člověk, který zažil ještě jeho první volební období, kdy neexistovaly kraje a hejtmani a senátor byl, pokud byl šikovný, motorem celého okresu. Dnes je to jen signální výraz pro zpravidla marginální politické názory, které se nemohou příliš uplatnit tam, kde se skutečně něco děje, tedy ve vládě a vládních stranách.

A pane Fialo, nebaví mě pořád poslouchat, že vedoucí katedry politologie neustále plácá nesmysly. Pokud by ODS začala útočit na laťku řekněme 25 %, veřejně se Vám omluvím, protože to by byla ta chvíle, kdy by Vaše tvrzení o tom, že se ODS stává alternativou ANO, mělo reálný základ. Protože ovšem tato možnost je kvůli limitům Vašich schopností a vyhořelosti té politické schránky omezená, omlouvat se jistě nikdy nebudu muset.

A mimochodem, kdyby už došlo na lámání chleba, tak vás stejně přeskočí spíše Piráti. S těmi je alespoň legrace. Zato vy jste namyšlení bafuňáři.

