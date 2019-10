Jiří Vyvadil: Chce vůbec Andrej Babiš zvítězit v příštích volbách? Asi ne

Jsou chvíle, kdy vlastně nevím, zda Andrej Babiš chce ještě v příštích volbách zvítězit. Nechává se chlácholit tím, že procenta stále kulminují kolem 30 %, ať udělá, co udělá. A tak se snaží zalíbit chvilkařům, novinářům, opozici a nechává lhát za naše peníze reportéry ČT, ač na pouhý jediný jeho pokyn, by nebyly schváleny dvě po sobě následující zprávy o hospodaření ČT, a my bychom si konečně mohli pustit ČT bez Fridrichové, bez Moravce, bez Tvarůžkové či celé redakce Newsroomu. Někdy si připadám, jako Židé, kteří si museli za vlastní peníze postavit koncentrační tábor. To jsme my, které nás diktát zákona nutí platit na ČT, která nám předkládá lež za lží.

Nuže pane Babiši, to by se v Maďarsku stát fakt nemohlo. Orbán si se Sorosovci poradil rázně a natvrdo.

Souhlasím vždy s tím, když Andrej Babiš říká, že není politik. Určitě. Absolutně zejména zahraniční politice nerozumí a šlape v ní jako slon v porcelánu.

Ještě na Valném shromáždění OSN mluvil racionálně a podpořil návrh prezidenta Erdogana vybudovat pro syrské – opakuji – syrské uprchlíky bezpečnostní pásmo, v Sýrii podél hranic Turecko – Sýrie pro nejméně milión či dva milióny syrských uprchlíků a pro každou rodinu domek s pěti pokoji a zahradou 960 m2 s celkovým rozpočtem 26 mld. UDS.

Neznám lepší návrh. A nikdo jiný nemá.

Evropská unie ovšem zuří. Zásadně odmítá vracet syrské uprchlíky do Sýrie, protože by tím popřela celý smysl mnohaleté své nenávistné a agresivní politiky na odstranění Bašára Asada, ve které podporovala džihádisty, které označovala za umírněné rebelii. Když zavraždili první kurdskou političku najednou se stali po letech vrahy.

Podle EU žádný uprchlík se nesmí do Sýrie vrátit, dokud bude Bašár Asad prezidentem. A protože on může být už třeba dalších deset let, nikdy se tam syrští uprchlíci vrátit nesmějí.

Ne nežertuji. Vždyť jste viděli naši šílenou Šojdrovou, která v Evropském parlamentě podporovala masivní sankce proti Asadovi, aby nás chtěla rozplakávat, že tady chce těch padesát sirotků. Ovšem do Sýrie se vrátit přece nesmí.

Viktor Orbán je ve světě bez nadsázky po ruském prezidentovi Putinovi či čínském Si Ťin-pchingovi pokládán za třetího nejvýraznějšího muže ve světové politice. Opět nežertuji V zářijovém a říjnovém dvojčísle Foreign Affairs jejich třídílná fotografie zdobila titulní stránku.

Možná, že Orbán není úplně má krevní skupina, ale když nyní Macronovi i Orbánovi namyšlení europoslanci zlikvidovali jejich eurokomisaře, náhle si Macron s Orbánem rozuměli jako kamarádi od malička a pomalu se na schodech Elysejského paláce hubičkovali.…

7. listopadu se premiér Orbán sejde s prezidentem Erdoganem…

Dnes už víme, že vývoj v Sýrii bude postupovat tak, jak Putin a Erdogan (s pravděpodobným tajným souhlasem Trumpa) dohodli.

Prostě bude bezpečnostní zóna, NATO nebude do ní kafrat, EU jakbysmet, budou tam přesídlováni Syřané do Sýrie (co je na tom divného).

Všichni budou jen navenek prskat.

Orbán bude jediný z EU státníků.

Mohli jsme být při tom. Andrej Babiš se před opozicí sklonil…

Vyšlo na Vasevec.cz.

