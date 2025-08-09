Mira Třebická: Eva de Croix, Louis de Funes a další

09.08.2025 18:24 | Glosa

Myslím si, a lidé okolo mě též, že naši českou zemi řídí poslední čtyři roky nikoli profesoři, učitelé, právníci, absolventi ČVUT a další, ale že naši zemi řídí umělci se z a m ě ř e n í m k o m e d i á l n í m , v p o s l e d n í d o b ě tragikomediálním. Zkráceně řečeno, klauni.

Mira Třebická: Eva de Croix, Louis de Funes a další
Foto: Hans Štembera
Popisek: Eva Decroix na tiskové konferenci prohlásila, že v bitcoinové kauze žádné otazníky nezůstávají a neřekla nic nového

Na piedestalu se v současné době vyjímá Eva Decroix se svým širokým úsměvem okolo celé hlavy, který jí z tváře nezmizí za jakékoli situace, ani té celosvětově ostudné bitcoinové situace, kdy by normální lidé chodili kanály. Například soudce Uhlíř tuto komedii hrát odmítl a kanály chodí.

Napadlo mě a nejen mě, že paní Eva nestudovala ve Francii něco jako práva, ale že paní Eva ve Francii studovala Conservatoire national supérieur dárt dramatique, a že jejím mentorem nebyl nikdo jiný než Louis de Funes, který jí naučil smát se na prknech, která znamenají svět, přinejmenším od ucha k uchu, a to za situace jakékoli, i té tragické. Dalším učitelem naší současné ministryně spravedlnosti byl dozajista Jacques Tati, francouzský režisér a scénárista, který paní ministryni naučil pracovat s obočím, které, když ho patřičně nadzvedne, tak jím podtrhne svůj komediální výstup.

Petra Fialu zase učí komediální diva Iva Pazderková, Vítek se k nim připojuje rolí kašpárka v šatně, kdy nacvičuje větu „Ale řeknu“.

Už se těším, a nejen já, až bude po říjnových volbách a budeme tuto komediální skvadru vyprovázet. Jmenovitě Pjotra, jeho Ivuš, Evču, Vítka a další. Ať si shrábnou svoje bitcoiny, staví se pro Novotného Pavlíka na Pankráci a vezmou to na Ukrajinu, kde na ně bude čekat Volodymyr Zelenskyj, který spolu s nimi obnoví své Studio Kvartál 95.

