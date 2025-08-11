Pavel Foltán: Decroix aneb Pýcha předchází pád 3

Nota bene krátce (v řádech měsíců a nyní už jen týdnů) před prubířským kamenem skutečné demokracie (je-li tu ještě vůbec možné ji obnovit, resp. znovu nastolit) a spíše i tzv. „demokracie“ – resp. demokratury, jak ten stav tady v ČSFR a posléze v henté oné tzv. „nástupnické nové“ ČR pojmenoval už začátkem 90. let Karel Kryl (a i tím si to tu pěkně zavařil, i přes to, nebo i právě proto, že měl pravdu pravdoucí = tehdejší i budoucí).
V celém tom řetězci bezprecedentních průšvihů fialové 5-1 vládní koalice je aktuálně i akutně jedním z největších, nejostudnějších a nejkřiklavějších koaliční průšvih zvaný „BitcoinGate“ = aféra takových rozměrů, že v každém skutečně právním a v každém skutečně demokratickém státě (v bližším, i vzdálenějším okolí) by okamžitě musel způsobit co nejrychlejší a nekompromisní pád vlády – samozřejmě také s tou přímou a osobní zodpovědností všech viníků (včetně odpovědnosti hmotné – a tedy nejen té politické – v oné dosavadní rovině víceméně poněkud symbolické – tj. viník nanejvýš opustí vládní funkci, ale poslancem zůstane, načež je to všechno jakoby „v ókeju“ ve státě i ve štatlu, „obětnímu“ viníkovi & spol. partičce už se nic víc nestane, ani jim už nic dalšího nehrozí, no a řečeno s klasikem „jede se dál močálem černým kolem bílých skal“). Asi tak si to tady koalové koordinačně nastavili, a těží to do mrtě.
Měsíční quasi „koordinátor“ / nekoordinátor za svých 160 tisíců zahájil taktický ústup, coby modus operandi „mrtvej brouk“ a dál stejně jako henten oný spřátelený mediální mejnstrým povinně mlčí jak Fučík (krycí jméno „prof. Horák“) bulvár nebulvár, pavlač nepavlač, ten rozdíl kliků a remitendy se doplatí odjinud jinudy přes ne/ziskovky, atd. asi jako vždycky. Místo toho se do zblbnutí bude přehrávat šit hit o tom, že bůkmejkři už stanovili kurzy jak mají dopadnout sněmovní volby, ovčánci to zbaští, a basta fidli tralala. Do toho se zahraje coby kouřová clona etuda „banjo z mlžnejch hor“ jako ta stará scénka z besídky zvláštní školy, kde Stánkaři „u stánků na levnou samo spásu“ spustí na oko pokřik, ať jako ta ministryně spravedlnosti odstoupí, apod. – inu scénář skoro jak z nejstupidnější telenovely od venezuely & spol. (Koala s kudlou do zad.)
Jenže aktuálně akutní (a zdá se, že čím dál akutnější) je tady fakt, že na pozadí aféry „BitcoinGate“ fialové koalice vyplynuly i další související problémy, a to zejména s tím zbrkle chybným jmenováním Evy Decroix do funkce ministryně spravedlnosti – načež hned poté vyhřezla i další její osobní dílčí aféra tzv. „lžimagistra“. Nicméně ještě ani ne dosti na tom – když v souvislosti s tím a v návaznosti na to vyhřezla i druhá aféra k tíži Evy Decroix ohledně důvodných pochybností o jejím vzdělání, a to jak na úrovni střední školy, tak na úrovni univerzitní kvalifikace v oboru právo. A s tím souvisí další problém, že v ČR nelze vykonávat advokátní praxi (a nota bene ve vlastní advokátní kanceláři) bez univerzitního vzdělání v oboru právo alespoň na úrovni Mgr., kterou ale Eva Decroix prokazatelně vykonávala, dokonce po dobu několika let (sic!) – a to i s institucionálním „požehnáním“ České advokátní komory (ČAK), což tady zatím za těch 35 let asi ještě nebylo – a nota bene na vládní úrovni. A v takovém rozsahu (jak osobním, tak institucionálním, nota bene politickém), v takovém souběhu, v takových souvislostech a s takovým rizikem zásahu celé společnosti, politického i státního systému – a tedy v důsledku toho i v takovém ohrožení důvěry veřejnosti ve vládu a stát vůbec. I to je tady novinka – právě letos v tomhle zjevně přelomovém volebním roce – to tu zatím za těch 35 let skutečně ještě nebylo. Je to velký vládně koaliční problém „jako Brno“:
Takže objektivně vzato – objektivně subjektivní problém je tu také v tom, že kdekoli kdokoli by takový stav mohl vnímat jako činnost v rozporu se zákonem, a to třebas i v oblasti trestního práva. Údajně jeden komentátor někde v médiích konstatoval, že neoprávněné používání titulu Mgr. je podvod, což je trestný čin (nota bene v daných souvislostech a na daných pozicích). Navíc prý i z vox populi už opakovaně zaznělo, že neoprávněné provozování advokátní praxe by možná mohl být i souběh trestných činů, a to např. nedovoleného podnikání a už zmíněného podvodu. A prý by možná ještě nemuselo být vyloučeno ani to, že by se toho mohlo nahledat i trochu víc.
Údajně podle vox populi by ale ten řetězec hříchů v rozporu s právem (vč. trestního) a dalších kolizí ještě nemusel končit. Tak prý příkladně v právní oblasti toho „trestu“ by mohlo jít o řadu dalších delikventů v tzv. „součinnosti“ (spolupachatelství, anebo účastenství, apod.), nadržování, neoznámení, nepřekažení trestného činu, atd. Tedy mohlo by tu jít hned o několik §§§ z trestních předpisů. A co takhle údajně třebas i tzv. organizovaná skupina (terminus technicus trestního práva) – tam už to houstne, a to např. automaticky (ze zákona) jsou tam vyšší sazby a nepodmíněné tresty – čili tzv. „na tvrdo“. A zkuste si cvičně spočítat, kdo všechno by v tom tzv. „jel“. Pro média totál brutál sólokapr – nota bene v předvolebním finále. A co na to ta mééédyja? Nic. Proč?!?
Zde i v souvislostech s genezí, vývojem, stavem a povahou jak aféry „BitcoinGate“, tak i s celou tou problematikou, co vyvstala zároveň s ní a po ní (včetně otázek vázaných k osobě Evy Decroix, jako např. ta causa „lžimagistra“, pochybnosti o jejím vzdělání, výkon její advokátské činnosti, zřízení její advokátní kanceláře, i eventuální důsledky té činnost, atd.) by se podle vox populi nyní kdekoli kdokoli možná mohl domnívat, že se tu příslušné úřady kontrolní a jiné i příslušné orgány činné v trestním řízení (OČTŘ) už nějakou dobu mohly a měly zabývat zmíněnou problematikou, a to „ex offo“ tj. ze své úřední povinnosti – čili bez podnětu, návrhu, apod. iniciativy třetích subjektů zvenčí. A jestliže k tomu ještě nedošlo, pak by dle vox populi kdekoli kdokoli mohl mít dojem, že i takovou nečinností úřadů a OČTŘ by se měly obratem zabývat nadřízené složky a orgány. Dle vox populi by tu zároveň mohla nastat otázka, zda některé z nich by tu nemohly být ve střetu zájmů přímo, či nepřímo, jako např. osobně sama Eva Decroix v pozici ministryně spravedlnosti (s vazbou na soustavu státních zastupitelství i justici, vč. trestních soudů), také Vít Rakušan v pozici ministra vnitra (s vazbou na Policii ČR i na její vedení, a na její složky, atd.), Zbyněk Stanjura, coby ministr financí (vazba na daňové a další orgány finanční kontroly a správy, atd.), i Petr Fiala, coby předseda té koaliční vlády – s odpovědností za celou vládu, za její činnost, i důsledky činnosti celé té vlády, i jednotlivých ministrů v té jeho vládě. Tolik z vox populi k této části problematiky v souvislosti s těmi vládně koaličními aférami.
I v souladu s vox populi se nyní lze logicky domnívat, že už jen to samo, co je shora zmíněno, by mohlo (a dle vox populi už dávno mělo) vést nejen k abdikaci, anebo k odvolání Evy Decroix z funkce ministryně spravedlnosti, ale mělo to už na počátku (a nota bene už nyní akutně – po těch dalších aférách) vést k demisi předsedy vlády – a tedy zároveň k demisi celé této jeho koaliční vlády. To je věc, o které se mluví ve vox populi hned od počátku. A teď už se o tom začíná víc a víc mluvit i jinde. A těm „nahoře“ stále ještě nevadí ani to? Ještě stále jim to nedošlo?!? Vox populi se diví už delší dobu i prezidentovi. Jak to, že ještě neudělal i to, co měl už dávno udělat a na Hrad si doposud nezavolal Fialu, Stanjuru, Decroix a Rakušana?!? Inu, lid vnímá i to. A nepochybně si to sám přebere. A nepochybně se podle toho u voleb zachová.
Pavel Foltán
autor: PV