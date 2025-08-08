Zdeněk Jemelík: Bitcoinová zaslepenost politiků

09.08.2025 13:15 | Glosa

Do názorového guláše, vyvolaného bitcoinovou hysterií, vnesli nový prvek někteří představitelé vládní strany STAN, kteří zaútočili na koaličního partnera SPOLU požadavkem na odstoupení ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS), hrozbou odchodu náměstka Karla Dvořáka a případně vlády jejich stranou. Nejsou spokojeni s objasněním podružných okolností bitcoinového guláše a za mezery v informacích činí odpovědnou právě ministryni.

Zdeněk Jemelík: Bitcoinová zaslepenost politiků
Foto: Archiv Z. Jemelíka
Popisek: Zdeněk Jemelík

Částečně mají pravdu, neboť opatření, přijatá paní ministryní po nástupu do funkce, k opatření jimi požadovaných informací nevedla a ani vést nemohla. Nestranné, úplné objasnění záhad přinese pouze policejní vyšetřování. Pokud se paní ministryně na ně odvolává, není to projev její nechuti podat poslancům úplné informace, neboť je nemá a ani mít nemůže. Nemá nástroje k vedení vyšetřování a není ani oprávněna vyslýchat svého předchůdce.

Základní otázka, která dnes volá po objasnění, jsou důvody bývalého ministra Pavla Blažka po důvodech jeho podivného jednání. Nezodpoví ji žádný koordinátor ani auditoři a bude-li se po pravdě pídit NCOZ, hezky se u toho zapotí. Nicméně je v pořádku, že paní ministryně Eva Decroix ustupuje od neúčelných opatření, přijatých v prvním záchvatu bitcoinové hysterie. Zbývá jí ovšem nepříjemný úkol vypořádat se s nepřímými následky neuváženého přijetí daru. Pochybuji, že to tušila, když se rozhodovala, zda má přijmout nabídku na jmenování ministryní. Čeká ji několik právních sporů a ministerstvo musí uhradit různé vyvolané náklady.

Je třeba smířit se s tím, že došlo k individuálnímu úletu ministra, jenž neměl s jeho politickou příslušností nic společného, takže by neměl mít vliv na volební výsledky SPOLU. Předejít ani zabránit jeho skutku zřejmě nebylo možné.

Bitcoinová hysterie způsobila, že se pozornost politiků a novinářů soustřeďuje pouze na počin Pavla Blažka & spol. a jeho následky, ale téměř si nevšímají původce zla, Tomáše Jiříkovského. V této souvislosti by se představitelé STAN měli ptát svého ministra vnitra, politicky odpovědného za jednání PČR, co si myslí o její reakci na skutky Tomáše Jiříkovského, jenž možná porušil podmínky podmíněného propuštění z výkonu trestu po jeho částečném odpykání. Bez objasnění jeho počínání je obraz pozadí skandálu neúplný.

Zdá se být důvodné podezření, že v bitcoinové kauze došlo k trestnému jednání s obrovskou finanční škodou. Nakonec ale jde pouze o peníze. Jako občanského aktivistu mě případy, v nichž jde toliko o peníze a kvůli nim prováděné nezákonné skutky, neznepokojují tolik, jako násilné trestné činy. Životy, zdraví a svoboda lidí jsou důležitější než peníze. A v neprospěch politiků na mne působí jejich zaslepenost bitcoinovou kauzou, která jim nedovoluje dívat se kolem sebe a všímat si donebevolajícího násilí, o němž se pojednává ve veřejném prostoru. Začal jsem zveřejňovat poznatky o brutálním vydírání zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových organizovanou zločineckou skupinou (viz seriál Zločinci pod záštitou státu 1-5). Všechny nepravosti se odehrály v době vládnutí koalice SPOLU. Nevšiml jsem si, že by opoziční politici dali najevo pobouření nad tím, že za účelem získání neoprávněného majetkového prospěchu zločinců došlo k použití násilí a omezení osobní svobody poškozených způsobem, oprávněně navozujícím v nich obavy o život. Přihlížejí váhavosti orgánů vymáhání práva mlčíce, patrně se domnívajíce, že prosazení řádného vedení trestního řízení a postavení zločinců před soud by jim asi hlasy voličů nepřineslo. Proto jim nevadí stav, jenž odporuje představám o znacích právního státu a nevyužívají nástrojů opozice k vyvíjení tlaku na SPOLU, aby jeho představitelé zjednali v kauze pořádek.

Psali jsme:

Zdeněk Jemelík: Bitcoinová zaslepenost politiků
Zdeněk Jemelík: Ministryně Otloukánek
Zdeněk Jemelík: Ministerská hora porodila myš
Zdeněk Jemelík: Zločinci pod záštitou státu 5

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Jemelík , bitcoinová kauza

autor: PV

Ing. Radovan Vích byl položen dotaz

O kolik byste snížili sociální odvody pro pracující rodiče?

A týkalo by se to obou rodičů a i živnostníků? A ještě máte také řešení toho, jak si s malými dětmi sehnat práci? Protože to také není snadné. Ráda bych třeba něco jen na částečný úvazek, ale ne za almužnu a hledat takovou práci je jak hledat jehlu v kupce sena.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bolavé klouby nemají rády mléčné výrobkyBolavé klouby nemají rády mléčné výrobky Penis budoucnosti bude velkolepýPenis budoucnosti bude velkolepý

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zdeněk Jemelík: Bitcoinová zaslepenost politiků

13:15 Zdeněk Jemelík: Bitcoinová zaslepenost politiků

Do názorového guláše, vyvolaného bitcoinovou hysterií, vnesli nový prvek někteří představitelé vládn…