Vladimír Ustyanovič: Nebratr Marian Jurečka a jeho bratrstvo kočičí pracky

Přínos Mariana Jurečky ve všech vládách ať socialistických nebo za Babiše, dosahuje podle mého názoru záporných hodnot, ale nikoliv pro jeho osobu a jeho rodinné příslušníky. Jeho morální kredit, zejména po tragických událostech na filozofické fakultě 21. 12. 2023 nabral skluz rychlostí volného pádu. U těchto 2% lidovců jako jsou Jurečka, Výborný a Bartošek nemohu věřit, že jsou věřící. Nezaměňujme 2% lidovce se 4% nikoliv heterosexuální menšinou.
V době masakru na FF tento jedinec, ač vědom toho, co se událo, nepřerušil velký mejdan a na Ministerstvu sociálních věcí křepčil se svými kumpány do 4 do rána. V jednom komentáři jsem četl, že Jurečka tančil nad těly mrtvých dětí, které se staly oběťmi výše zmíněného masakru. To už není o tom, zda je člověk věřící, nebo nikoliv, ale je to o základním narativu slušnosti a etiky. Dovolím si připomenout pár dalších Jurečkových lží, napřed o tom nevěděl, potom o tom věděl, pak večírek ukončil, novináři dokázali, že neukončil a celý týden místo okamžité sebereflexe, která by znamenala jeho okamžité odstoupení z funkce ministra, jak by tomu bylo v civilizované zemi, bojoval o udržení svého koryta.
Ing. Marian Jurečka
Připomnělo mi to příběh malby Poslední večeře, který se traduje mezi věřícími katolíky. Tuto malbu započal mistr Leonardo da Vinci v roce 1495 a dokončil ji v roce 1498. Podle pověsti toto dílo provázelo mnoho problémů. Půl roku hledal tvář pro vyobrazení Krista. Necelé tři roky, než namaloval tváře 11 apoštolů. Pořád se mu ale nedařilo najít tvář Jidáše. Po půl roce mu jeden známý soudce, jenž byl informován o díle, které da Vinci tvořil, sdělil, že v jedné věznici je na smrt odsouzený vězeň. Mistr tuto věznici navštívil a viděl člověka, kterému padaly bílé vlasy na ramena a v jeho tváři viděl podlost, zlo a nenávist. Věděl, že je to ten pravý, kterého hledal a 6 týdnů mu trvalo, než jeho tvář namaloval. Když byl s dílem hotov a odcházel přes nádvoří, vězeň na něj zavolal, pane da Vinci pamatujete si na mě? Da Vinci se vrátil, podíval se vězni do obličeje a řekl nikoliv. Vězeň se podíval do vyprahlého písku a řekl pane da Vinci, podle mne jste přece namaloval Krista.
Závěr nechť si vážený čtenář udělá sám v souvislosti s výše uvedeným textem. Dejte si pozor na lidi, kteří káží vodu a pijí víno a na ty, jejichž Bůh je na nebesích.
autor: PV