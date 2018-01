Jiří Vyvadil: Před půlrokem jsem napsal, že Zeman zvítězí 55:45 nad protivníkem. Jinak to nebude

A potom to Babiš shrnul způsobem, kdy jsem se chlámal asi 1 minutu: „To není volba mezi Zemanem a Drahošem, ale mezi Zemanem a NeZemanem," prohlásil v televizním pořadu TV Barrandov Andrej Babiš. "Místo Drahoše by tam mohl být klidně Mickey Mouse a vyšlo by to nastejno," poznamenal suše premiér v demisi.

To nemělo chybu…

Už Jan Werich a Miroslav Horníček kdysi pravili, že humor je nejen vtipný, ale hlavně přesný.

Příměr Andreje Babiše je prostě dokonalý a nikdo nic lepšího nevymyslí. Ani já… Ve své podstatě jedním řezem – a to si možná ani neuvědomil – vyřízl personální situaci české politické scény.

Je mnoho střetů v politice, které určují její pohyby. Levice – pravice, konzervatismus – liberalismus, neomarxismus – realistický pragmatismus a u nás konečně havlismus – rebelství a změna.

Tím, že jsem absolutně nesledoval předvolební klání prvního kola, byl jsem lehce ochuzen o některé informace. Kromě idiota Horáčka, na jehož drzost kandidovat jsem tuším před rokem zareagoval a pustila se do mě bláznivá blondýnka a hysterka Iva Pazderková, a zaútočila na mne, že je vynikající textař. Tak to možná je, taky byl vechslák a spolupracovník STB. Jinak jsem fakt ty havlisty neregistroval. Proč taky? Každý věděl, že jen jeden z nich projde do druhého kola. A stejně logicky a zákonitě prezidentem Miloš Zeman.

Havlismus nelze ignorovat. Je to směr politického návratu ke kapitalismu, k euroatlantickému společenství, k lidským právům, jejichž jménem bylo uskutečňováno bombardování Srbska, válka v Iráku bez existence legitimního důvodu, 18 let trvající válka v Afganistánu, podpora radikálních džihádistů v Sýrii s cílem odstranit legitimního prezidenta Bašára Asáda, kterému ještě rok předtím slavnostně rozvinovali červený koberec ve světových metropolích. Jeho podpis, protiústavní, bez souhlasu vlády i Parlamentu ČR k útoku na Irák odpovídá myšlenkovým schématům Václava Havla. Jako první evropský prezident se šel projít na půdu pomyslně zbrocené krví v Jugoslávii a pronesl ona úděsná slova, že to bombardování bylo humanitární.

Havlismus je cosi jako ortodoxní komunismus, který se fanaticky přihlašuje k Vítěznému Únoru. Havlismus se přihlašuje zjednodušeně k tomu, že 17. listopad 1989 a to co následovalo je jedině správné a kdo to vidí jinak, je škůdce, populista, extremista atd. Západ je ráj, Rusko je nepřítel, kterého je třeba zničit, statisíce migrantů nás posílí a udělá radost našim ženám, USA, i když je tam teď ten Trump je jednička, Evropská unie je ideální uskupení, i když ji například kritizuje ten mladíček kancléř z Rakouska.

Prostě havlismus je zasmrádlý směr nazpátek. Popírá pokrok, popírá změnu.

Někde jsem si přečetl, že snad Drahoš má být změna… A proboha čeho? On je přece služebník toho, co zde už 27 let zažíváme a chceme to změnit.

On a změna? Vymazal jsem, co jsem napsal. Fakt neznám většího drzouna Bylo by to na žalobu a zbytečně. Protože…

Ten chlápek, pokud je to chlápek totiž nemá šanci…

Všem se omlouvám, ale zopakuji si svou obvyklou fázi megalomanie: V politice i v tom dobrém i v tom špatném jsem se nikdy nezmýlil. Předpověděl jsem kdysi vítězství Trumpa, Brexitu, bohužel i Macrona, vývoj na Ukrajině a triumf Putina.

Předpověděl jsem vítězství řeckého premiéra Tsiprase, rakouského kancléře Kurze. Věděl jsem, že u nás zvítězí ANO a že SPD přeskočí ČSSD, která utrpí tristní výsledek.

Před půlrokem jsem napsal, že Zeman zvítězí v poměru 55% proti 45% na protivníkovi. Jinak to nebude.

