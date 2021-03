Karel Januška: Nemocná republika

Úvaha nad současnou politickou situací. Pravda a lidská práva by po volbách do Poslanecké sněmovny konečně mohly zvítězit.

K tomu, aby se republika stala skutečně právním státem, nechybí mnoho. Pokusím se zveřejnit prohřešky soudců, zákonodárců, a politických stran a hnutí.

Ústavní soud pohrdá Ústavou, protože neustále „nalézá“ nespravedlivá rozhodnutí, aniž by zrušil právní předpisy nebo normy, které nespravedlnost způsobují.

Lidská práva budou respektována tehdy, až se soudci vrátí k právním principům, které platily za Rakouska a v První republice. Ústava je některými soudci ignorovaná.

Poslanci před deseti lety umožnili státním zaměstnancům, aby současně se mzdou pobírali starobní důchod. To je velká nespravedlnost ve státě, kde má platit rovnost před zákonem.

Nulová hodnota měřitelné veličiny (procento alkoholu v krvi) nepatří do právních předpisů. Je třeba zadat měřitelnou hodnotu a přizpůsobit se státům EU.

Nařídit, aby železniční přejezdy byly chráněné jedním párem pevných závor. Předejde se železničním nehodám a ochrání se životy občanů, i neukázněných řidičů.

Cílem voleb do Poslanecké sněmovny je vybrat nejlepší vládu. V době volební kampaně poslanci propagují cíle své strany. Žádný člen vlády nesmí být současně členem Sněmovny. Před jmenování do vládního kabinetu musí do Parlamentu stanovit svého zástupce. Poslanci si musí určit pevné platy dostatečně vysoké (násobek průměrného příjmu za minulý rok), žádné jiné prebendy nesmí pobírat. Každý poslanec zastupuje stejně velkou část občanů (voličů i nevoličů). Každý poslanec musí hájit zájmy všech občanů. Právo přednést svůj názor musí mít každý poslanec. I poslanec Volný. Incident ve Sněmovně je nepochopení role poslance v demokracii. Poslanci mají právo odvolat premiéra (tím celou vládu), když vláda nevládne hospodárně nebo porušuje Ústavu.

Obchodní rejstřík nesmí akceptovat termín „Vymazání z Obchodního rejstříku“. Umožňuje to neplacení daní velkým korporacím. Advokátní poradny tuto službu veřejně propagují.

Současná Sněmovna by měla vypracovat nový volební zákon, protože současný není demokratický. Cílem voleb je vybrat vládu z občanů, kteří jsou nejen dobří rétoři, ale hlavně špičkoví odborníci ve své profesi. Základem voleb by měly být tři registry. Registr občanů, registr voličů a registr kandidátů. Registr občanů se během voleb mění jen málo, podle úmrtí občanů, nebo dosažením plnoletosti. Registr voličů a kandidátů by se nuloval před každým kolem voleb. V době volební kampaně může občan svůj hlas přidělit a libovolně měnit. Platí hlas přidělený před okamžikem ukončení volebního kola. Po ukončení kola se naplní a zveřejní registr kandidátů. Stávající poslanci rozhodnou, zda jsou schopní dát důvěru vládě, která by vzešla ze současných výsledků. Je malá pravděpodobnost, že by k tomu došlo v prvním kole voleb. V dalším kole se z registru kandidátů vyřadí kandidáti s nejmenším počtem hlasů, proběhne nová volební kampaň a volby se opakují. Náklady na takový způsob voleb budou minimální. Není třeba žádná volební komise a ruční sčítání výsledků. Současné politické strany by měly takový způsob voleb prosazovat. Sdružení Pirátů by se mělo přidružit k některé politické straně a postarat se o spravedlivé a laciné volby. Rozdělování státních příspěvků by se mohlo spravedlivě rozdělovat podle počtu občanů.

