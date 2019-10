Kurdské občanské sdružení ČR: Otevřený dopis Martinu Kollerovi jako reakce na jeho článek ze dne 22.10. 2019 uveřejněný v Parlamentních listech

Vždy uvedu vaše tvrzení a můj komentář k němu.

Tvrzení: Tento národ je dlouhodobě rozdělen na několik znepřátelených frakcí.

Komentář: V Sýrii jsou rozdělení Kurdové?

Tvrzení: Různé kurdské kmeny se mezi sebou ani nedomluví.

Komentář: Jaké kmeny se spolu nedomluví? Jak to souvisí se Sýrií, kdy tamní Kurdové stejně jako v Turecku mluví nářečím Kurmanji?

Tvrzení: Slouží jako žoldáci v tamním teritoriu různým stranám. Již v roce 1915 pomáhaly kurdské prapory při turecké genocidě křesťanských Arménů.

Komentář: Tyto kurdské jízdní jednotky byly součástí osmanské armády a podléhaly jejímu vojenskému velení. Jaký vztah to má k turecké invazi do Sýrie?

Tvrzení: Část z nich bojovala nedávno na straně Turecka a jím podporovaných islámských teroristů proti vojákům syrského prezidenta a podporovali rovněž takzvané umírněné islámské teroristy.

Komentář: Jaká část a v jakých jednotkách? Tvrzení je nesmyslné. Můžete prosím uvést zdroj vašich informací?

Tvrzení: Kurdové většinou nejsou v regionu oblíbení.

Komentář: Kým nejsou oblíbení, kde a proč? Tuto pasáž použil bez vysvětlení autor v článku dvakrát.

Tvrzení: V Turecku jich žije zhruba 20 milionů (z 80 milionů obyvatel), v Iráku 8 milionů (z 37 milionů obyvatel), v Íránu 3 miliony (z 82 milionů obyvatel), v Sýrii zhruba 180.000 (z 18 milionů obyvatel), z čehož část jsou imigranti.

Komentář: Tvrzení pana Kollera je opět prokazatelně nepravdivé. V Sýrii žije přes dva miliony Kurdů.

Tvrzení: Kurdové měli podle plánu euromarxistické dvojky demokratů Clintonové a Obamy, kteří vměšování USA do Sýrie zahájili, zabránit spojení Sýrie a Íránu.

Komentář: Mohl byste ten plán prosím doložit?

Tvrzení: Bez ohledu na přátelské nabídky ze Sýrie se zachovali jako nepřátelé.

Komentář: Mohl byste tyto přátelské nabídky doložit? Žádná takováto nabídka není veřejně známá. Také prosím o upřesnění nepřátelského jednání Kurdů.

Tvrzení: Počátkem dvacátých let minulého století garantovaly USA a Francie vznik národních států Arménů a Kurdů na území poražené Osmanské říše. Nicméně velmoci se tehdy staraly o agresi proti tehdejšímu sovětskému Rusku, takže neměly čas ani chuť plnit svoje závazky.

Komentář: Další z řady lží pana Kollera. K nedodržení došlo z důvodu, že v Turecku proběhla kemalistická revoluce a následně byly uzavřeny dohody mezi západními mocnostmi a Kemalem ohledně uspořádání po zániku Osmanské říše.

Tvrzení: Zde je třeba připomenout zásadní lež evropské i české mediální propagandy, která hlásá, že islámský stát porazila jakási koalice vedená USA. To je zásadní lež. Takzvaný islámský stát porazila syrská národní armáda prezidenta Asada za pomoci ruského letectva a nepočetných ruských dobrovolníků.

Komentář: To je opravdu nehorázná lež hybridní ruské propagandy. Až do vypuknutí bojů o Palmyru si Asad i Rusové Islámského státu vůbec nevšímali a bez koaličního letectva a Kurdů na zemi by Islámský stát nikdy nebyl poražen. Kurdů padlo v bojích proti Islámskému státu téměř 12000. Jednalo se o převážně mladé ženy a muže. Nejtěžší boje probíhají vždy o města, kdy se bojuje dům po domu. Drtivou většinu větších měst od Islámského státu osvobodili Kurdové a koaliční letectvo, a nikoli Asad a Rusové.

Tvrzení: Jezídové, křesťané a další se prostě jen bránili invazi islámských teroristů. V případě nutnosti spolupracovali mezi sebou i se syrskou armádou.

Komentář: Asad severovýchod Sýrie vyklidil a opustil, protože potřeboval armádu jinde pro boj s rebely. Rezignoval tím na plnění jedné ze základních funkcí státu. Přestal chránit z kapacitních důvodů civilní obyvatelstvo před teroristy. Prostě je hodil přes palubu.

Tvrzení: Až v konečné fázi likvidace islámských teroristů se americké letectvo a speciální jednotky zapojily do boje proti mezinárodnímu terorismu.

Komentář: Další lež "analytika" Kollera. Koalice se zapojila do bojů proti IS v Kobani, dávno před Asadem a jeho spojenci. Sekundárně tím pomohli a velmi ulevili Asadovi, protože poutali kapacity IS.

Tvrzení: Z dlouhodobého hlediska nejsou Kurdové v regionu oblíbení. V době Osmanské říše se podíleli na islámském teroru oproti Arménům. V současnosti žijí na území po vyvražděných a vyhnaných Arménech.

Komentář: Opakovaná dehonestace Kurdů. Zde dokonce na principu kolektivní viny.

Tvrzení: Trump ve své kritice Kurdů nemá úplnou pravdu. Další Kurdové podporovali íránský režim. Tedy žádní svatí bojovníci za svobodu, demokracii a lidská práva. Když jsem byl na misi v Iráku, kolovalo tam přísloví: „s Kurdama, jako s kur…a“.

Komentář: Další urážky Kurdů. Koller neví ani co je to přísloví. Zvažuji možné podniknutí právních kroků. Takové urážky jiného národa svědčí o jeho chabé inteligenci, ostatně jako celý jeho článek. Trump samozřejmě pravdu ohledně Kurdů nemá. Na rozdíl od Turecka, které bylo spojencem nacistického Německa totiž Kurdové bojovali po boku Británie a někteří i v Normandii jako výsadkáři.

Tvrzení: Erdogan pochopil, možná s ruskou pomocí, pravděpodobný dlouhodobý vývoj v regionu. Po Iráku, Sýrii a Íránu může být cílem amerických zájmů Turecko, které by čekal rozvrat.

Komentář: Mohl by autor svá tvrzení doložit?

Tvrzení: V podstatě odvrhl ideologii zakladatele moderního Turecka Mustafy Kemala (Attatürk), který rázně potlačil vliv islámské církve a modernizoval stát,

Komentář: Attaturk byl rasistický vrah, který dal základy tureckému nacionalismu a spáchal celou řadu masakrů civilistů.

Tvrzení: Erdogan se naopak opírá o islámskou ideologii. Nicméně jej podporuje jednoznačně pouze část obyvatel, takzvaní tmaví Turci, reprezentovaní především malopodnikateli a žijící na asijské straně Bosporu. V opozici jsou takzvaní bílí Turci, kteří žijí především v Istanbulu a v evropském výčnělku Turecka.

Komentář: Několik lží najednou. Turci Erdogana v této akci podporují masivně viz salutující fotbalisté a letušky. Jsou totiž zfanatizovaní jako Němci Hitlerem, kterého Erdogan opakovaně veřejně obdivoval. Istanbul je největší kurdské město na světě. Žije jich tam dle některých zdrojů až tři miliony. Jsou teda Kurdové podle Kollera bílí Turci?

Tvrzení: Dále musí řešit problém zhruba 2,5 milionů uprchlíků ze Sýrie. Část z nich se po válce vrátí, ale teroristé do Sýrie nepůjdou, stejně jako Čečenci a Dagestánci do SNS, a nikdo je nechce. Jsou to vesměs duševně narušení násilníci, vrazi a narkomafiáni a islámští fanatici.

Komentář: Mohl by autor doložit, z jakých zdrojů čerpal?

Tvrzení: Tak by došlo k realizaci dávnější bezpečnostní dohody z Adany, mezi Tureckem a Sýrií, podle níž by se Kurdové v Sýrii nesměli přiblížit k turecké hranici na méně než 30 km.

Komentář: Turecko-syrská hranice je z obou stran s výjimkou některých území v Sýrii obývaná již tisíce let Kurdy. V důsledku Adany by byly nutné demografické změny tj etnické čistky. To nelze nezmínit.

Tvrzení: Odchod amerických vojáků ze Sýrie je to nejrozumnější, co Trumpova administrativa

mohla udělat.

Komentář: Nesmysl. Poškodilo to zájmy a důvěryhodnost USA i bezpečnost místních civilistů. Po odchodu americké armády již cca 1000 lidí ztratilo život.

Tvrzení: Syrským Kurdům na rozdíl od iráckých USA nic nedluží. Částečně se navíc, s pomocí Putina, může vyřešit problém kurdských teroristických akcí v Turecku, které připomínají americký a francouzský stoletý dluh.

Komentář: Další z řady lží. Američané poskytli mnohá ústní i písemná ujištění syrským Kurdům ve smyslu pomoci s kulturní autonomií a samosprávou v rámci jednotné Sýrie za jejich účast v pozemních bojích proti Islámskému státu mimo tradiční kurdská území. Autor by měl upřesnit, jak se vyřeší problém kurdských teroristických akcí v Turecku s pomocí Putina. Nestačí železobetonová, více než 3 m vysoká zeď, kterou Turecko vybudovalo podél hranice? V poslední větě si Koller spletl USA s Velkou Británií.

Tvrzení: Jinde, než na území Turecka by totiž kurdský stát vzniknout nemohl.

Komentář: Ani syrští, ani turečtí Kurdové o samostatný stát neusilují. Autor však ve čtenáři vzbuzuje tuto nepravdivou představu.

Tvrzení: Rusko a Asad jim nabízeli spolupráci. Odmítli, a stali se americkými žoldáky a místy podporovali ve spolupráci s Tureckem, EU a USA islámské teroristy sponzorované hlasateli pravdy a lásky, včetně zbraní z naší republiky. Vinu mají jejich kmenoví náčelníci, kteří rozhodují a berou peníze. Mají, co chtěli.

Komentář: Když pominu, že autor zlomyslně přeje syrským Kurdům smrt a etnické čistky, tak neuvedl, o jakých kmenových náčelnících v Sýrii píše. Ani nemohl. Je to totiž další z řady lží. Opakovaně také uvedl lež o nabídkách spolupráce ze strany Asada a Ruska. Žádné takové neexistují. Asad nikdy nebyl ochoten udělit Kurdům sebemenší, byť jen částečnou kulturní autonomii nebo nedej bože umožnit federální uspořádání. V případě loňské turecké invaze do Afrinu nabízel Kurdům za to, že vstoupí do syrské armády vojenskou pomoc. Rusko mu to ale nedovolilo. V té době se totiž již s Tureckem dohodlo na dodávce protiletadlového systému S 400.

Dále bych rád uvedl pár informací k nejnovějším událostem, kterými mám na mysli úspěšnou akci amerických speciálních jednotek proti chalífovi tzv. IS al Bagdádímu v Idlíbu a zásah proti jeho mluvčímu poblíž Jarábulu. Je s podivem, že se oba tito vysoce postavení Isisáci mohli vyskytovat v západní Sýrii, která je pod kontrolou Turecka a spokojeně žili prakticky na hranicích s ním. Kurdové z SDF úspěchu obou amerických operací pomohli dodáním zpravodajských informací a už jim za to Tureckem ovládaní džihádisté vyhrožují. Turecká armáda (společně s tzv. Syrskou národní armádou) vtrhla do oblasti, kde žije přes pět milionů lidí (včetně uprchlíků z různých částí Sýrie zasažené osmiletou občanskou válkou). Turecko si na pozemní operace v Sýrii najalo a vycvičilo syrské žoldáky. Jde většinou o členy sunitských islamistických skupin, které bojují v Sýrii od počátku války. Některé z nich Turecko podporuje od roku 2013, jiné od roku 2016, kdy z nich Turecko vytvořilo tzv. Syrskou národní armádu. Jejich ideologií je islamismus, panarabismus, neoottomanismus a antiamerikanismus. Od počátku války bojují proti Asadovi, a proto měly některé z nich dříve podporu od USA a dalších západních spojenců. Teď je platí a řídí Turecko, a to je také plně odpovědné za válečné zločiny, které na území severní Sýrie páchají. Všechny tyto skupiny dříve bojovaly v Aleppu a Idlíbu. Turecko je použilo také při loňské invazi do kurdské oblasti Afrín, která též leží v severní Sýrii. Tam prosluly vraždami a mučením civilistů, únosy či rabováním. OSN se ve své poslední zprávě vyjádřila jednoznačně ve smyslu pokračující neexistence právního státu v současném Afrínu. Zpráva také hovoří o pokračujícím páchání válečných zločinů na tomto Tureckem okupovaném území. Nyní proti Kurdům bojují hlavně tyto skupiny: Sultan Murad Division, al-Hamzat Division, Ahrar al-Sharqiya. Posledně jmenovaná spáchala brutální vraždu Hevrin Chalafové a dalších neozbrojených civilistů a mezi svými bojovníky má i mnoho exčlenů Al Kaidy či tzv. Islámského státu.

Na závěr mého otevřeného dopisu se vás chci zeptat proč tak strašně lžete o Kurdech a proč je opakovaně urážíte? Pokud se však jedná o vaši absolutní neznalost problematiky, tak nechápu, proč se vydáváte za znalce a vojenského analytika. Výsledek v podobě vámi napsaného článku je ale stejně otřesný, ať se jedná o případ první nebo druhý.

Níže můžete načerpat více informací o problematice.

Rád bych touto cestou poděkoval všem lidem, kteří nabízí pomoc Kurdům a jsou s nimi solidární, českému Parlamentu za jeho jednohlasně schválenou rezoluci odsuzující tureckou invazi, ministrovi zahraničních věcí panu Petříčkovi, ze předvolání tureckého velvyslance a také panu prezidentovi Zemanovi za jeho opakované jasné vyjádření v této věci. Stejně jednoznačně a bez váhání se jako vůbec první v České republice k turecké agresi vyjádřili politici z Pirátské strany a po určitém váhání i všechny ostatní politické strany. V České republice od 9. října proběhlo již okolo dvaceti protestů. Jako první se organizace demonstrací ujali levicově zaměření mladí lidé. Pokračovali Svobodní, Piráti (na mnoha místech republiky), Kurdové a další. Ve středu si čtenáře dovoluji pozvat na další demonstraci proti turecké agresi https://www.facebook.com/Kurdsk%C3%A9-ob%C4%8Dansk%C3%A9-sdru%C5%BEen%C3%AD-v-%C4%8CR-111907726886914/?epa=SEARCH_BOX. Koná se v Praze 30.10. od 16 hodin na náměstí Republiky a pořádají ji Kurdové žijící v České republice.

Mgr. Martin Karim

Kurdské občanské sdružení v ČR

V Praze 28.10.19

