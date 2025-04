Ladislav Jakl: Pedro a Roxana

Roxana byla manželkou Alexandra Velikého a matkou jeho syna. Aby synovi zajistila nástupnictví, nechala zabít všechny Alexandrovy další manželky a jejich příbuzné.

Španělský premiér Pedro Sánchez pravil, že Evropa čelí americkému obchodnímu útoku ze Západu a ruskému vojenskému útoku z Východu. To je docela pěkná bublina. Možná by si člověk „útok“ představoval trochu jinak než rozhodnutí nějakého státu, že nebude kupovat výrobky z vašeho státu za dosavadních zcela asymetrických podmínek. A možná by si člověk představoval útok na „Evropu“ jinak než jako tříleté boje kdesi na východoukrajinském území, osídleném ruskou menšinou a ve volbách před rokem 2014 volícím „proruského“ prezidenta Janukoviče.

Bublinář Pedro je člověk pokrokový. Loni přerušil výkon své funkce kvůli „nejasnostem“ kolem role své manželky v procesu přidělování státních zakázek. Ale asi se už vše vyjasnilo. Také to je první španělský premiér v dějinách, který svůj slavnostní slib skládal bez bible a kříže. Být prvním v něčem tak zřetelně liberálním, to jistě potěší. Jen by bylo dobré na ty jeho bubliny si nesedat. A Donald byl stejně lepší.

Rumunská místopředsedkyně Evropské komise Roxana Minzatuová zveřejnila Strategii připravenosti, podle které by si občané členských zemí EU měli připravit zásoby jídla, které jim vydrží 72 hodin. Vypne proud, přijdou záplavy, útok kobylek? Atomová válka? Neva, máme díky Roxaně špajz v pohotovosti. A všechny pohromy odjakživa trvají 72 hodin.

A jak dopadla ona Alexandrova Roxana? Otrávili ji i s jejím synem. Kdo čím zachází...

Ano, vypadá to jako zlehčování vážných věcí. Ale když on člověk fakt někdy neví, jestli se má při tomhle karnevalu vypjatých výkřiků salonních eurobyrokratů smát, nebo brečet.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

