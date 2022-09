Ladislav Jakl: Střípky volební

reklama

Po čtyřech letech tu máme komunální volby a s nimi opět o něco bláznivější předvolební sliby. Člověk je nemůže přehlédnout, kdyby se snažil sebevíc. Zakopáváme o ně na každém kroku.

Jeden kandidát slibuje, že zlevní Pražanům plyn. Cože? Ty máš nějaký plyn? Kde? Ukaž! Nebo to raději ne. A ty jsi až dosud ten plyn prodával draho a až teď ho teprve konečně zlevníš? A to se tím chlubíš?

Jiný zase oznamuje, že má plán proti ohřívání města. No, asi ho měl spustit až po volbách, protože tohle září moc ohřáté nebylo. A vůbec, co tu kdo pořád trojčí kolem ohřívání města? Tady, na padesáté rovnoběžce? Třicítky jsou tu tak tři týdny v roce, zbytek roku tu máme počasí jak v Anglii. Nejlepší je, jak zrovna ve chvílích, kdy tu panují třicetistupňová úmorná vedra, seberou se skoro tři miliony našich spoluobčanů a před vedrem prchají – do ještě většího vedra, tedy tam, kde jsou zrovna čtyřicítky. Tyhle volby měly být v lednu, byl bych zvědav na úspěch hesla o plánu proti ohřívání.

A když už jsme u ohřívání, jedna strana nabízí vyhřívaný plavecký bazén. Ne ze svého, za peníze poplatníků. Za peníze všech poplatníků, aby těch několik, kteří milují ráchání se v teplé vodě, mělo levnější vstupné. A čím ten bazén budou ohřívat? Svetrem? Nojo, oni tuhle kampaň asi vymysleli už na jaře a bylo jim líto vyhozených peněz za výrobu reklamy.

Některé strany rovnou vyhrožují. Slibují město vstřícné k menšinám. V době, kdy během pár dnů jen na Zlínsku pochytali několik set nelegálních migrantů. V době, kdy sousední Rakousko naprosto nezvládá nápor ekonomických přistěhovalců, nadirigovaných promigračními neziskovkami. V době, kdy na turecké hranici stojí tři až pět milionů čekatelů na evropské sociální dávky.

Je to černé a klepe to na dveře. Co to je? Naše budoucnost. Starý vtip, který přestává být vtipný. A do toho nám slibují rozjasněné tváře, že za nich bude líp. Kdyby říkali, že za nich bude hůř jen o trochu, zatímco s jinými by bylo hůř o hodně, tak by tomu člověk snad mohl uvěřit, ale takhle…

Žerty stranou jdou při čtení slibu, že tihle zařídí levnější energii. Až prý je zvolíme. Jenže oni už městu vládnou teď, tak proč tu levnější energii dávno nezařídili! Asi neměli čas, plánovali další sebevražedné cyklopruhy na hlavních výpadovkách.

Tak si říkám, kdy někdo konečně přijde s předvolebním heslem: když zvolíte nás, nebudeme vám překážet. Takovou kandidátku bych volil. Místo toho všichni soutěží o nejhloupější nápady, jak utratit peníze poplatníků prý lépe, než by si je poplatníci utratili sami.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

