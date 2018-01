Libuše Zavoralová: Volby nejsou soubojem Drahoše a Miloše, ale zájmů, které představují

Čtyřicet let jsme díky komunismu neměli svou vlastní zahraniční politiku. V roce 89 jsme byli šťastní, že máme svobodu. A teď, po dalších třiceti letech, se jí volbou protikandidáta současného prezidenta dobrovolně vzdáme?

Tyto volby nejsou soubojem nějakého pana Drahoše proti nějakému panu Zemanovi. To je boj amerického vlivu proti suverenitě malé středoevropské země. Především proti tomu, abychom měli svou vlastní zahraniční, hospodářskou a migrační politiku. Vyspělou střední Evropu je nutné rozložit, dostat na kolena. Když nevyšla válka s Ruskem, jsou zde nelegální afričtí migranti, díky čemuž zde za několik let nejspíš stejně budou občanské války. Amerika vzkvétala vždycky, když Evropa válčila. Skvěle žila z prodeje zbraní a potravin válčícím evropským státům a poté z poválečných půjček na obnovu těchto zemí. Proto už dnes je nutné dostat do vedení evropských zemí své lidi. Zájmy obyvatel těchto států jsou USA lhostejné. Existuje pro ně pouze jejich vlastní, ekonomický zájem. Jak vypadají země, kde byl tento boj proti americkému vlivu prohrán, vidíme dnes na Ukrajině, v Iráku, Libyi a nakonec i v Německu, a mnoha dalších, kde se bojuje. V Evropě politicky, skrytě, na Středním Východě už se zbraněmi.

Čtyřicet let jsme díky komunismu neměli svou vlastní zahraniční politiku. V roce 89 jsme byli šťastní, že máme svobodu. A teď, po dalších třiceti letech, se jí volbou protikandidáta současného prezidenta dobrovolně vzdáme? To už skutečně masivní pětiletá goebbelsovská protizemanovská propaganda vymyla více než 50% voličů mozky? Doufám, že ne. Není totiž vůbec důležité, jestli je Miloš Zeman hubený nebo tlustý, uhlazený nebo "od huby", více či méně zdravý, abstinent nebo si dá občas slivovici. Hlavním jeho hříchem je, že chce zachovat Českou republiku jako suverénní samostatnou a svobodnou zemi, s vlastní zahraniční politikou, která si bude obchodovat s kým chce a jak chce, vždycky ale ve prospěch pouze jejich občanů.

Ano, Miloš Zeman je všelijaký. Já jsem všelijaká a vy, kdo čtete tyto řádky, jste také všelijací. Každý z nás je ale neopakovatelný originál, žijící na zemi proto, aby hledal, mluvil a bránil pravdu. Pravda je základem svobody. To je dobré si uvědomit, až půjdeme volit.

Proto tyto volby opravdu nejsou soubojem Drahoše a Miloše, ale zájmů, které ti dva představují.

Libuše Zavoralová

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

