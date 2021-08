Martin Červíček: Je příliš jednoduché o svobodu přijít, a velmi těžké je získat ji zpět

reklama

Pondělí

…první den dovolenkového týdne jsem zahájil malinko zdravotně - nejprve ještě trochu v pracovním duchu, a to v souvislosti s očkováním proti COVID-19. Očkování, které probíhalo doposud v KHK v našich zdravotnických zařízeních bylo a stále je velmi efektivní, ale vycházíme vstříc i těm, kteří se z nějakého důvodu nechtějí registrovat.

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 3% Hana Lipovská (Volný blok) 78% Josef Nerušil (SPD) 10% Kateřina Stojanová (Piráti) 0% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 2% hlasovalo: 4749 lidí

Od 26. 7. nabídla tuto možnost náchodská nemocnice, která navíc od 31. 7. nabízí také očkování dětí od 12 let bez nutné registrace, a to v čase 9 – 17 hodin, za doprovodu zákonného zástupce.

Další očkovací místa krajských nemocnic v Jičíně, Dvoře Králové, Trutnově, Broumově a Rychnově nad Kněžnou nabízí očkování bez předchozího objednání od středy 28. července v pravidelných časech - tedy kdokoli starší 16 let přijde, vakcínu dostane. Potřebuje s sebou občanský průkaz, kartičku pojištěnce a musí počítat s delším časem než v případě registrovaných zájemců. Na všech místech se očkuje vakcínou Pfizer a BioNTech.

Možnost očkování bez registrace nabízí také Levitovo centrum následné péče Hořice, Nemocnice Vrchlabí, zdravotnická společnost EDUMED Jaroměř a od 28. 7. i nové očkovací místo v Obchodním centru Atrium v Hradci Králové.

FN KH nadále zajišťuje provoz Očkovacího centra přímo ve svém areálu, kam se lidé mohou objednat prostřednictvím registrace.

…rozhodl jsem využít volného času také k tomu, abych absolvoval svou „servisní“ prohlídku s ohledem na blížící se kulatý počet „najetých kilometrů“ u svého lékaře. Nějaké drobnosti by se tam našly, ale vzhledem ke svému zrychlenému a stresovému způsobu života zejména v posledních letech, jsem s trochou údržby připraven na další společnou jízdu

Úterý

…výlet s Toníkem na prohlídku Legiovlaku do Dobrušky. Toník shlédl své milované vagónky, stal se neplánovaně na chvíli malým reportérem a já jsem si při prohlídce skvěle připravené expozice znovu uvědomil, že svoboda nebyla samozřejmostí nikdy, a jak moc je třeba připomínat potřebu bojovat za ní každý den. Vždyť byli tací, kteří za ni byli ochotni položit život i daleko od domova, bojovali v cizích armádách proti monarchii…

Nenechme proto svobodu, kterou máme dnes a která také nebyla zadarmo, postupně zase okrajovat. Je příliš jednoduché o ni přijít a velmi těžké ji zpět získat. V neposlední řadě děkuji všem, kteří nám prostřednictvích takových ukázek či podobných projektů pomáhají v myslích uchovávat historii, jež utvářela naši současnost a je také příkladem pro to, abychom nedělali stejné chyby v budoucnu.

Středa

…na kolech rovnou do Pekla, a to u Nového Města nad Metují. Přičemž Toník s respektem k pohádkovým bytostem a já s respektem k silničnímu provozu. Oba pak s koncentrací sil do velkých kopců. Příjemný výlet okolo chladivé řeky, s obdivem k lidové secesi Dušana Jurkoviče a dalších krás této přírodní rezervace.

…také trochu čtení ZDE

Brečet o peníze umí mnoho státních organizací skvěle, ale na rozpočtovou odpovědnost, funkční systém řízení a kontroly jejich vedení ve škole, ale asi chybělo. Tak snad alespoň kontrolní činnost GIBSu je efektivní a účelně zaměřená na problémy v bezpečnostních sborech!

Čtvrtek

…tentokrát jsme se vydali s Toníkem k rozhledně na vrchu Šibeničník u Nového Hrádku. Vyšlápli jsme si 183 schodů, trochu foukalo, nemít však chvilku celý kraj „na zádech“ ale vidět jej – resp. Orlické hory, Javoří hory, Ostaš, Krkonoše, vzdálený Hradec Králové, Kunětickou Horu …jako na dlani, bylo hezkým zážitkem.

…ale ani o dovolené se nevyhýbám setkání a povídání o tom, co je v našem kraji potřeba. Tentokrát to bylo se starostou Nového Hrádku. Nejenom o historii a výstavbě nové rozhledny, povídali jsme si také o investicích i o přípravě vybudování bezpečnostních svodidel na cestě do Rokole apod.

…dostal jsem aktuální informace, ze kterých vyplývá, že Královéhradecký kraj má již přes 250 tisíc plně očkovaných občanů, což je téměř 54 procent z dospělé populace, a rozočkováno první dávkou dalších zhruba 34 tisíc dobrovolných zájemců o očkování. Děkuji všem, kteří k tomu přispěli svým osobním přístupem a zdravotníkům za odvedenou práci. Dnes jsme tak jedním z nejméně zasažených a také jedním z nejvíce proočkovaných regionů.

Pátek

…opět vlakem – tentokrát do Ruprechtic za Petrem Davidem a jeho vláčky na zahradě. Postavit koleje s výhybkami po celé zahradě včetně železniční zastávky i několika vlaků s vagónky, to vyžaduje pořádný kus železničářského srdce a neobejde se bez trpělivosti a podpory manželky. Ale pro mého malého Tonika to byl nevšední zážitek, zejména když mohl skoro opravdový vlak i řídit.

…a tohle mi opět tak trochu hlava nebere ZDE

Mladým budeme nadělovat tenisky a iPady a státním úředníkům, zaplatíme další dovolenou z daní těch, kteří nemají jistoty žádné a jako dárek dostávají většinou jenom další nebo vyšší daně či další byrokratickou buzeraci?!

Sobota, neděle

…nová hasičská zbrojnice v Mezilesí, což představuje 5,5 milionovou investici do budovy a 1,8 do zmodernizované hasičské Tatry, dostala v sobotu i své požehnání. Rád jsem byl u toho a kromě přání, aby dobře sloužila zdejším dobrovolným hasičům, jsem pogratuloval k úspěšné realizaci také místnímu starostovi. A s úsměvem jsem dodal, že doufám ve stejný zápal, jako při realizaci nové zbrojnice i do záchrany zdejšího fotbalu.

...celý týden jsem také sledoval výkony našich sportovců na olympiádě – viděl jsem souboj Lukáše Krpálka, jízdu Tomáše Hradílka, skvělý tenisový výkon Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové a dalších. Moc všem medailistům gratuluji! Patří jim velké poděkovaní za skvělou reprezentaci naší české houževnatosti a naší země. Těm, které ještě olympijské souboje čekají, budu moc držet palce.

…zbytek víkendu si ještě užívám s rodinou a připravuji se na další, již opět pracovní týden. Vám do něj přeji mnoho dalších příjemných prázdninových a dovolenkových zážitků.

Psali jsme: Martin Červíček: Centralizace zkomplikuje celý proces rozhodování Martin Červíček: Superman v červené mikině Martin Červíček: Jak v kraji zajistit školky a školy bez vlády Martin Červíček: ... když to neumíme zařídit, můžeme vám to nařídit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.