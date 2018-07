Martin Komárek: My, chudí a hloupí, máme konečně demokracii

Nic není větší omyl. Demokracie přichází teprve teď.

Jak to?

Po většinu lidských dějin měli vliv na to, jaká bude vláda, pouze velmi majetní muži.

Často ani ti, to když se zmocnil vlády charismatický a dostatečně zavilý, úporný a krutý autokrat.

Ďábelské selhání systému pax Europeana dalo volební právo všem dospělým, nakonec i ženám. Každý občan měl a má stejný hlas, lhostejno zde má miliardu nebo jeden krabicák před sebou pod mostem.

Hlas je ovšem, jak by řekl starý dobrý Marx, „základna“ nad tím je „ideologická nadstavba“. Marx byl přesvědčen, že základna vždy předchází nadstavbu. Bibliograf spolu s Platónem měli opačný názor. Marx má mnohdy pravdu. Skoro vždy však mají pravdu bibliograf a Platón.

Nu, ale abych neunavoval nějakým výkladem. Fakt je, že vláda nad idejemi zůstala v rukou bohatých a „študovaných“. Šička, dojič, frézař, hokynář sice hlas měli, ale to, jak s ním naloží, bylo v rukou těch, kdo je ovlivňovali. A to byli ti, kdo měli v rukou média. Boháči, kteří je používali ve svůj prospěch a ideologové, kteří se jednak chtěli zaskvět, jednak prosazovali úporně svůj pohled na svět.

My chudí a hloupí jsme si mohli vybírat. Leč pouze z názorů a směrů, které nám připravili bohatí a chytří. My jsme měli volební hlas, ale oni měli HLAS, my jen přijímač.

Vynález sociálních sítí to dočista proměnil. Vlak, auto a letadlo demokratizovaly cestování (ať už letíte v ekonomické nebo první třídě, dostanete se za stejnou dobu na stejné místo, vyhazovat za první třídu je prostě blbost). Sociální sítě demokratizovaly demokracii. Pokud dokážete zaujmout druhé, máte stejnou váhu jako „renomovaný redaktor“.

Můžete se vyjadřovat ke všemu, dělat si legraci z mocných, urážet je, můžete blufovat a lhát a nic se vám nemůže stát. Tuto výsadu měli doposavad jen zákonodárci a boháči. Kdokoli teď může kritizovat politiky, soudce, korporace a mít vliv. HLAS. To, co se napíše na sociální sítě je slyšet. Tradiční média ovládaná majetkovou a intelektuální elitou jsou bezradná a citují sociální sítě.

Mocní mluví k lidem přes twitter a facebook raději, než skrze tradiční média.

My, hloupí a chudí najednou chápeme, že jsme vážně s bohatými a chytrými jedna ku jedné, Už je nemusíme občas v záchvatu zloby věšet na lucerny nebo upalovat na náměstích.

Teď jsme jim rovni.

A nevolíme už ty, které nám chytří a bohatí doporučují, z čehož jsou oni na větvi.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

autor: PV