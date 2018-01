Martin Komárek: Profesor propadl ze všech předmětů

Jen člověk zcela nevzdělaný v médiích a politice by mohl očekávat, že v prvním vzájemném střetu v televizi Drahoš nad Zemanem vyhraje. Po třiceti letech mediální praxe a čtyřletém poučném výletu do politiky jsem si na druhou stranu nedokázal představit, že Drahoš přijde zcela nepřipravený.

Kdyby ho vytáhli za uši z ulice a řekli mu: „Hej profesorskej, šup do kotle a natři to tomu hrochovi“, chápal bych. Drahoš má ale desítky miliónů, lidi, kteří si říkají poradci. Měl možnost detailně studovat Zemanovu taktiku a strategii. I člověk bez titulů před jménem a za jménem by odhadl, jaké zbraně prezident použije. Měl možnost cvičit a cvičit, dokonce před plným sálem.

Byl však úplně dutej.

Nechápu, proč se Zeman po celých pět let tak moc upínal na to, aby byl znovu zvolen. Aby to člověk pochopil, musel by se vcítit do myšlení zvláštního člověka, které dostal mnohé úžasné dary, za to mu však schází drobné předpoklady ke štěstí a k autentické komunikaci s druhými.

Proč se však člověk, který chce být prezidentem, vedl akademii, sjezdil část země, nepřipraví na debatu ani tak jako repetent na čtvrtletní písemku z občanské nauky? To už pochopit nejde nijak.

Můžeme jen usuzovat.

Možná je pan Drahoš skutečně naprostý politický antitalent. Média, která se mýlí v devíti z deseti případů (krom Komárkových novin, kde je poměr obrácený) z něj udělala favorita a lid, který nenávidí Zemana, mu to v prvním kole naházel.

Možná je pan profesor obklopen poradci, kteří věří, že Zeman je nad hrobem, je loutkou v rukou Maa a Brežněva a dalších zombií a na jevišti zcela jistě zemře, takže není proč se připravovat.

Poslední možnost: Drahoš se připravil, ale je takový neurotik, že mu všechno vypadlo z hlavy a on na okraji křesílka měl jedinou touhu: Už aby to skončilo a on se nerozplakal.

Tyto tři možnosti bohužel nejsou nadsázkou. Pokud znáte ještě jiné vysvětlení pro neuvěřitelně špatný výkon prezidentského finalisty Drahoše, poraďte mi.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

Psali jsme: Martin Komárek: Poslední dinosaurus Zeman Martin Komárek: Zeman - Blbí ministři a podělaný Dubček Martin Komárek: Miloš a Drahoš - důchodci na startu Martin Komárek: Babiš a jeho zbytečné prohlášení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV