Petr Dufek: ČNB sazby nezměnila ani tentokrát

Inflace sice zamířila pod cíl, avšak jádrová inflace, a především pak inflace ve službách zůstává zvýšená.
Problémem je, že za touto neklidnou částí inflace je realitní trh, kde dochází k soustavnému zvyšování nájemného a zdražování nemovitostí. Jak je vidět, s tím si příliš neporadí ani současné úrokové sazby.
Nových hypoték svižně přibývá každý měsíc bez ohledu na to, že jejich sazby jsou stále relativně vysoké. Zatímco hypotéky ženou poptávku na bytovém trhu nahoru, nabídka zůstává strnulá. Loňské výsledky bytové výstavby lze totiž jen těžko považovat za příznivé, takže dvojciferný růst cen bytů vypadá v tomto světle naprosto logicky.
Celková inflace přitom může i v následujících měsících dál klesat do blízkosti jednoho procenta. Proto prostor pro snížení sazeb ještě v letošním roce proto stále existuje. Ještě v prvním pololetí by se tak mohla repo sazba ČNB snížit o čtvrt procentního bodu.
Úrokový diferenciál se tím smrskne jen minimálně, a proto by tím nemusela utrpět ani silná koruna. Ta ostatně ke snižování inflace sama úspěšně přispívá.
