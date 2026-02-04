Alena Vitásková: Dezoláti v akci

Možná jsem se v úvodu chybně vyjádřila. Podle nových názvů, jak byli označování občané - demonstranti za vlády Petra Fialy se jedná o „dezoláty“. Nevím, co „dezoláti“ jsou, ale buďme cool a mega cool a zůstaňme u tohoto všeobecně známého pojmenování. Další nelichotivé označení těchto občanů, jak byli nálepkování za minulé vlády, jsem si raději nezapamatovala.
Zkráceně, na Malostranském náměstí a v přilehlé ulici k Václavskému náměstí se dle různých zdrojů sešlo 20 až 90 tisíc „dezolátů“. Nebudu polemizovat, kolik tisíc tam skutečně bylo. Věřme pořadatelům že 90 tisíc. Věřme odpůrcům, že tolik lidí se tam nemůže ani vejít. Komu tedy věřit? Já nikomu, protože nejen mi, ale i většině občanů je to úplně jedno.
Podstatné, čeho bychom si měli všimnout, proč tato demonstrace byla skutečně svolána a kdo na ni doopravdy byl, kdo stojí za pořadateli, jaký cíl se sleduje.
Důležitou otázkou zůstává, jakou řečí, jakým jazykem všichni ti lidé hovořili?
Pan prezident tuto demonstraci podpořil. Proč? Cítí se být ohrožen ve své funkci? Nebo je to podivný start do prezidentské kampaně, protože termín prezidentských voleb se neúprosně blíží.
Demonstraci Milion chvilek vedl nějaký pán, ale je možné že se mi jména pletou a je to jen shoda jmen, který před pár léty prý zpronevěřil nějakých šest milionů právě od drobných dárců. Pokud je to stejná parta, tak pak chápu, proč potřebují další dárce, další peníze. Bez peněz se na vysoké noze nedá žít.
Pokud to byla akce na podporu prezidenta, tak by svého „soukmenovce“ přišli podpořit komunisté. To pak lze věřit, že jich mohlo být devadesát tisíc a byli zalezli ve všech uličkách. Je jich stále mezi námi hodně, hlavně těch, kteří stíhají převlíkat kabáty.
Jak říkával expremiér Mirek Topolánek jednou premiér, vždycky premiér. Hodně se mi jeho příměr líbí. Tak si v této souvislosti vzpomenu například na „jednou rozvědčík, vždycky rozvědčík.“
Je smutné, že ani těch 100 dnů hájení se vítězi voleb – vládě neposkytlo a začalo se s nenávistnou rétorikou. Jak vláda, tak opozice by se měli soustředit na řešení problémů, kterých máme přehršel a pan prezident by mohl místo podpory podivné demonstrace podpořit vládu. To je to, co náš národ, lidé potřebují.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.