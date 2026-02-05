Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici

05.02.2026 9:44 | Glosa
autor: PV

„Je skvělé a správné, když se občané postaví za svého prezidenta.“ To nám sděluje senátor Láska, u kterého si spíše u jeho jména vybavuji Nenávist. Po přečtení tohoto nadpisu jsem se nechtěně vrátil před listopad 1989. Do doby vlády jedné totalitní strany KSČ.

Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici
Foto: Youtube
Popisek: Senátor Václav Láska

Co mě k tomu vede?

Je pravdou, že komunisté používali formulaci „všechen lid stojí pevně za stranou a vládou.“

Protože komunisté se zaštiťovali „vůlí lidu". Vy zase „občany".

Všechen lid = občané. Takže nechám na vás, zda v tom vidíte nějaký rozdíl.

V panu poslanci Láskovi (nenávisti) vidím chtě nechtě komunistu. Do té role ho nestavím já. Do té se staví on sám.

Pokud by napsal. „Je skvělé a správné, když se někteří občané postaví za svého prezidenta,“ tak s tím nemám problém. Někteří to tak mají a my máme demokracii a je to jejich právo.

Ale senátor Láska se chová jako vrchní mystifikátor a manipulátor. Tedy komunista z let před rokem 1989.

Jednak demonstraci svolal spolek tak zvaných Milionů chvilek pro demokracii, který má lživý název.

Slib milionu podpisů: Spolek spustil kampaň „Chvilka pro rezignaci“, jejímž cílem bylo v krátké době (původně avizováno 100 dní) získat milion podpisů pod výzvu k demisi Andreje Babiše. Ačkoliv se hranici jednoho milionu podpisů nikdy nepodařilo dosáhnout (kampaň nasbírala přes 439 tisíc podpisů), spolek dokázal zmobilizovat stovky tisíc lidí na demonstrace, zejména na Letné v roce 2019.

Ty podpisy do dnešního dne nenasbíral. Na to senátor poněkud pozapomíná a řídí se zřejmě heslem „Nepřítel mého nepřítele je můj přítel.“

K senátorovi Láskovi se hodí spíše: „Je skvělé a správné, když někteří senátoři podají vymyšlenou žalobu na prezidenta.“

Žaloba byla připravována v první polovině roku 2019. Hlavním důvodem bylo podle Lásky dlouhodobé a hrubé porušování Ústavy ČR, zejména snaha o ovlivňování justice, tlak na soudce a uzurpování pravomocí, které prezidentovi nepřísluší.

On ani jeho přívrženci neuspěli. Dodnes se s tím zřejmě nevyrovnal.

Uzurpování pravomoci prezidentem Pavlem, ale očividně senátoru Láskovi a jeho spojencům nevadí.

Kteří a kolik občanů se postavili za prezidenta? Na demonstraci prý bylo 80 - 90 tisíc lidí. Takže tak max. 60 - 70 tisíc. Kolik z toho bylo občanů Ukrajiny? To není nemístný dotaz.

A nyní pár čísel, která nelžou. Každý si je na různých dostupných zdrojích může získat a pak už jen základy matematiky.

3 359 301 milionu. Počet voličů Petra Pavla.

Demonstranti – průměr z uváděného počtu MCH 85 tis.: 3 359 301 voličů = 2,5 % těch, co ho volili a co ho přišli podpořit.

Ale musíme být objektivní. Volilo se ze dvou kandidátů ve 2. kole prezidentských voleb v roce 2023.

To už vypadá jinak. A ze všech voličů, co volilo prezidenta ve 2. kole voleb.

3 359 301 Pavel + 2 399 898 Babiš = 5 759 199 voličů tj. zveřejněno ČSÚ 70,25 % oprávněných voličů.

85 000 demonstrantů: 5 759 199 voličů ve 2 kole = 1,47 % na demonstraci

Nezúčastnilo se 29,75 % oprávněných voličů = 1 713 362 nezúčastněných voličů

1 713 362 nevolících + 5 759 199 zúčastněných = 7 472 561 oprávněných voličů.

Matematicky vyplývá, že jen 1,17 % oprávněných voličů ČR z doby volby prezidenta v roce 2023 podpořili prezidenta Pavla na demonstraci.

Musí se objektivně připočítat i voliči, kteří nebyli volit. Oni tím vyslovili svůj politický názor. Nesouhlas ani s jedním kandidátem. Je to jejich nezadatelné demokratické právo, vyjádřit se neúčastí.

A když se Milion chvilek, který není Milionem chvilek, ohání:

300 000 neověřených podpisů: 7 472 561 oprávněných voličů = 4,01 %. Podpora.

85,99 % občanů, na které se odvolává senátor Láska, prezidenta nepodpořilo.

A to je fakt. To neukecá ani Johana Šafrová – Hovorková, ani pisatel Šídlo.

Psali jsme:

Jiří Halík: Socialisticky pracovat, kapitalisticky žít aneb Piráti všech zemí, spojte se
Jiří Halík: Kdo chce s mudrci seděti, musí se naučit mlčeti
Jiří Halík: Může být farizej prezidentem a prezident farizejem?
Jiří Halík: Peníze nemají ovládat nás, ale my máme ovládat peníze

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Halík

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Macinka

Dobrý den, napsal jste toto: ,,Mezitím tak v klidu člověk s kvalifikací podržtašky Václava Klause vydírá prezidenta“. I podle mě Macinka přestřelil, ale nicméně nemyslíte, že takoví, co se stali ministry bez jakékoliv kvalifikace je řada? Jakou měl třeba Lipavksý na ministra zahraničí? A i mezi poli...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví Pití espressa může zvyšovat hladinu cholesteroluPití espressa může zvyšovat hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici

9:44 Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici

„Je skvělé a správné, když se občané postaví za svého prezidenta.“ To nám sděluje senátor Láska, u k…