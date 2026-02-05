Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici

Co mě k tomu vede?
Je pravdou, že komunisté používali formulaci „všechen lid stojí pevně za stranou a vládou.“
Protože komunisté se zaštiťovali „vůlí lidu". Vy zase „občany".
Všechen lid = občané. Takže nechám na vás, zda v tom vidíte nějaký rozdíl.
V panu poslanci Láskovi (nenávisti) vidím chtě nechtě komunistu. Do té role ho nestavím já. Do té se staví on sám.
Pokud by napsal. „Je skvělé a správné, když se někteří občané postaví za svého prezidenta,“ tak s tím nemám problém. Někteří to tak mají a my máme demokracii a je to jejich právo.
Ale senátor Láska se chová jako vrchní mystifikátor a manipulátor. Tedy komunista z let před rokem 1989.
Jednak demonstraci svolal spolek tak zvaných Milionů chvilek pro demokracii, který má lživý název.
Slib milionu podpisů: Spolek spustil kampaň „Chvilka pro rezignaci“, jejímž cílem bylo v krátké době (původně avizováno 100 dní) získat milion podpisů pod výzvu k demisi Andreje Babiše. Ačkoliv se hranici jednoho milionu podpisů nikdy nepodařilo dosáhnout (kampaň nasbírala přes 439 tisíc podpisů), spolek dokázal zmobilizovat stovky tisíc lidí na demonstrace, zejména na Letné v roce 2019.
Ty podpisy do dnešního dne nenasbíral. Na to senátor poněkud pozapomíná a řídí se zřejmě heslem „Nepřítel mého nepřítele je můj přítel.“
K senátorovi Láskovi se hodí spíše: „Je skvělé a správné, když někteří senátoři podají vymyšlenou žalobu na prezidenta.“
Žaloba byla připravována v první polovině roku 2019. Hlavním důvodem bylo podle Lásky dlouhodobé a hrubé porušování Ústavy ČR, zejména snaha o ovlivňování justice, tlak na soudce a uzurpování pravomocí, které prezidentovi nepřísluší.
On ani jeho přívrženci neuspěli. Dodnes se s tím zřejmě nevyrovnal.
Uzurpování pravomoci prezidentem Pavlem, ale očividně senátoru Láskovi a jeho spojencům nevadí.
Kteří a kolik občanů se postavili za prezidenta? Na demonstraci prý bylo 80 - 90 tisíc lidí. Takže tak max. 60 - 70 tisíc. Kolik z toho bylo občanů Ukrajiny? To není nemístný dotaz.
A nyní pár čísel, která nelžou. Každý si je na různých dostupných zdrojích může získat a pak už jen základy matematiky.
3 359 301 milionu. Počet voličů Petra Pavla.
Demonstranti – průměr z uváděného počtu MCH 85 tis.: 3 359 301 voličů = 2,5 % těch, co ho volili a co ho přišli podpořit.
Ale musíme být objektivní. Volilo se ze dvou kandidátů ve 2. kole prezidentských voleb v roce 2023.
To už vypadá jinak. A ze všech voličů, co volilo prezidenta ve 2. kole voleb.
3 359 301 Pavel + 2 399 898 Babiš = 5 759 199 voličů tj. zveřejněno ČSÚ 70,25 % oprávněných voličů.
85 000 demonstrantů: 5 759 199 voličů ve 2 kole = 1,47 % na demonstraci
Nezúčastnilo se 29,75 % oprávněných voličů = 1 713 362 nezúčastněných voličů
1 713 362 nevolících + 5 759 199 zúčastněných = 7 472 561 oprávněných voličů.
Matematicky vyplývá, že jen 1,17 % oprávněných voličů ČR z doby volby prezidenta v roce 2023 podpořili prezidenta Pavla na demonstraci.
Musí se objektivně připočítat i voliči, kteří nebyli volit. Oni tím vyslovili svůj politický názor. Nesouhlas ani s jedním kandidátem. Je to jejich nezadatelné demokratické právo, vyjádřit se neúčastí.
A když se Milion chvilek, který není Milionem chvilek, ohání:
300 000 neověřených podpisů: 7 472 561 oprávněných voličů = 4,01 %. Podpora.
85,99 % občanů, na které se odvolává senátor Láska, prezidenta nepodpořilo.
A to je fakt. To neukecá ani Johana Šafrová – Hovorková, ani pisatel Šídlo.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.