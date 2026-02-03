Milan Knížák: Petr není Pavel

04.02.2026 15:26 | Glosa
autor: PV

Glosa Milana Knížáka.

Milan Knížák: Petr není Pavel
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Současnost přinesla novou sociální vrstvu tzv. VIP. V drtivé většině se jedná o lidi, kteří se objevují v médiích, tedy herci a zpěváci. Je směšné, jak se média dotazují těchto, nepříliš orientovaných a často i nevzdělaných jedinců, na otázky lomcující světem. U nás se armáda herců postavila za bolševického lampasáka Petra Pavla a buduje jeho image pro znovuzvolení prezidentem. Není divu, starší herci, kteří působili za komunistického totalitního režimu byli téměř všichni nějak spojeni s režimem. Buď dokonalou autocenzurou nebo posloucháním nařízení či přímou spoluprací s StB. Asi proto necítí pomalý návrat do starých časů.

Petr Pavel, oproti Andreji Babišovi, který byl jeho sokem ve volbách, působil solidněji hlavně asi proto, že ho téměř nikdo neznal. Ukazuje se stále víc a víc, že je to člověk, kterého poznamenala aktivní služba komunistickému režimu.

Z posledních událostí je zřejmá nízkost jeho povahy. Je to zbabělý udavač, který by měl z prezidentského trůnu co nejdříve zmizet, ale české „velmi důležité osoby“ z něj dělají modlu. Třeba jim připne v říjnu metál…

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

Psali jsme:

Milan Knížák: Káže vodu, pije víno
Milan Knížák: Máme krátkou paměť?
Udělení řádu Svěrákovi zvedlo ze židle Knížáka. Vytažen film Kolja
Milan Knížák: Kde rostou medaile?

Zdroje:

https://www.milanknizak.com

