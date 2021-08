Miroslav Josef Bezecný, Bohdan Babinec: Opozice? Zneuznaní "odborníci"

reklama

Na přímé otázky ale odpovídají - musí to být zřetelné, přesně se musí vymezit, musí se stanovit šablona - a další neutrální fráze. Jak to ve skutečnosti s odborností naší opozice je? Jak je to s návrhy opozice? Opravdu vědí, jak koronavirus zlikvidovat? A jen to tají a vystoupí s tím až po volbách? Pokud je tedy vyhrají (i když je to, za současné situace, nepravděpodobné). Aby se stali "zachránci" Českého národa? To by ale bylo trestuhodné hazardování se zdravím lidí. Anebo jsou to jen populistické kecy, které mají nalákat voliče? Podle jejich projevů to skoro vypadá, že koronavirus je jen v České republice. I když nejsme velcí příznivci předsedy vlády, musíme zdůraznit, že koronavirus je celosvětová pandemie. A po celém světě se protiepidemická opatření mění. Podle situace. Stejně, jako i u nás. To není chaos! To je nutnost! Opozice si zřejmě neuvědomuje, že se jedná o novou formu pandemie. Se kterou nejsou, po celém světě, žádné zkušenosti. Neustále jsme svědky toho, jak se nedodržují protiepidemická opatření, vyhlášená vládou. A to nejen opozičními politiky. I když k tomu mnohdy lidi navádí. Opozice neustále jen zesměšňuje vládní opatření. A nedělá nic. Na rozdíl od ČSSD, která již více než rok dává nejen konkrétní návrhy, ale provádí i konkrétní opatření k likvidaci covidu. Což ostatně dokazují i publikace v médiích.

Miroslav Josef Bezecný

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

