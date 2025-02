Miroslav Josef Bezecný: Kdesi

Pokud jen trochu zabrousíme do historie - kdo zásoboval Hitlera, když se dral k moci, nejen penězi ale i surovinami, především železným šrotem, aby mohl zbrojit proti Evropě? Kdo vždycky číhal za mořem, aby se připojil k vítězi? Nebudeme to hodnotit. Není důvod, celý svět to vidí naprosto zřetelně. Kdy se konečně celá Evropa spojí ke kolektivní obraně? Kdy začneme rozumně hospodařit s nerostnými surovinami? Kdy přestane být Evropská unie jen trafikou pro peněz chtivé kontroverzní "politiky"? Kdy dostane Evropa rozum, a budeme svolávat poslance Evropského parlamentu jen jednorázově k řešení krizových situací tak, aby se po jednání vrátili ke svému občanskému povolání? Proč se v Evropském parlamentu nejedná o ukončení války na Ukrajině? Proč i nadále země Evropské unie zásobují Ukrajinu zbraněmi pouze individuálně, a bez projednání a případného schválení Evropským parlamentem? Proč předsedkyně Evropského parlamentu nejedná o míru, nebo alespoň příměří, v Evropských zemích? Není to naprostá bezzubost a diletantství EU? Poděbrady jsou na srdce - Evropská unie je na .....

Ukazuje to i jméno předsedkyně Evropského parlamentu - Ursula von der Lejno. Kdy se Evropané přestanou vraždit sami mezi sebou? Neukazuje se, zcela zřetelně, postoj Amerického prezidenta, a jeho hlad po nerostném bohatství Evropy? A tak je potřeba jasně a tvrdě vzkázat: "Kačere Čundráku, nestrkej svůj rypák do Evropy!"

Miroslav Josef Bezecný