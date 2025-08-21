Vladimír Ustyanovič: Volební zradu čekám z Hradu

,,Tak vás tady vítám, viceprezident Vance na vás neměl nervy, tak se nezúčastní. Uvědomte si, že nemáte respekt, peníze ani vliv. Jen strašíte lidi Putinem, abyste nepřišli o koryta. Mír bude, ale podle našich not. A teď už vypadněte.“ Doslovně to pochopil Zelenský, který měl vystoupit v televizi Fox News a jel se poradit s představiteli své junty. Je logické, že na summit nebyl pozván světový lídr Petr Fiala nebo Petr Pavel, který měl v té době pravděpodobně důležitější úkoly. Tím samozřejmě nemyslím nelegální muniční iniciativu, kde zneužil prostředky včetně diplomatického krytí české armády. Myslím si, že po Tchajwanci Vystrčilovi, který byl slabým odvarem Pavla nejen duševně, ale také významem funkce, se mu podařilo zlikvidovat obchodní vztahy s Čínou. Mohu spekulovat komu to prospělo, když rozšířil takzvané obchodní okno maďarskému premiéru Orbánovi, zatímco Maďaři čile obchodují s Čínou. Napadá mě všetečná otázka, zda Pavel nenaplnil skutkovou podstatu paragrafu práce ve prospěch cizí moci, který sám podepsal. Jako voják plní Pavel to, co je podstatou armády - ničit a bořit, což se mu dobře daří.
Nedávné vyjádření zbytečného ministra pro zbytečné záležitosti Martina Dvořáka na CNN Prima News, že komunismus je nebezpečnější než nacismus, mi evokuje myšlenku, které by se měli chytit právníci, že Dvořák tímto výrokem naplnil skutkovou podstatu trestného činu popírání holokaustu. Tento parazit, jak ho nazývá Andrej Babiš, by měl jít povinně na týdenní exkurzi do Osvětimi. Jak říká jedno přísloví, člověk nemůže za barvu své kůže, ale může za to, že je idiot nebo se jmenuje Martin Dvořák a je členem jednoho z nejzkorumpovanějších hnutí na české politické scéně Dozimetr, na které by si voliči, dle mého názoru, měli dát velký pozor.
Domníval jsem se, že už mě Pavel v žádném ze svých výroků nepřekvapí, ale opak byl pravdou. V televizním rozhovoru slovy, že "ty komunisty neprokoukl dřív". Pochází z rodiny komunistických funkcionářů a sám jím byl. Tím chci naznačit, že se stydí za své předky, přitom vím, že jeho otec byl pro něj velkým vzorem. Také mohu osobně říct, že mezi komunisty jsem poznal daleko více čestných a pracovitých lidí než mezi takzvanými protirežimními křiklouny, kdy mnozí z nich byli spolupracovníci Státní bezpečnosti. Jak kdysi prohlásil tehdejší náčelník druhé správy StB (kontrarozvědka) plukovník Karel Vykypěl, 70% disidentů byli agenti StB.
Pavel vysvětluje nevysvětlitelné ještě nevysvětlitelnějším a nyní přišel s myšlenkou, která je nová a úspěšná. Bohužel ta, která je nová není úspěšná a ta, která je úspěšná, nemůže fungovat. Navrhl, že hospodářskými sankcemi může donutit Ruskou federaci k mírovému jednání. Určitě dobře ví, že Kuba pod vedením Fidela Castra je v sankcích od roku 1959 a že nejen americká CIA na něj připravovala několikrát atentát a také zorganizovala pokus o převrat na Kubě, pod kterým byli podepsáni bývalí američtí prezidenti Dwight Eisenhower a později John F. Kennedy. To bylo v době takzvaného bipolárního rozdělení světa, ale i přesto byl svět relativně bezpečný.
V dobách minulých se na osoby, které se proslavily hrdinskými činy, skládaly oslavné písně. Tím nemyslím ,,soutěž politické písně v Sokolově,“ ale například když byl stažen československý rozvědčík kapitán Pavel Minařík, který 7 let působil v rádiu Svobodná Evropa jako československý rozvědčík. Kapitán Minařík byl bojovníkem na tajné frontě a riskoval svůj život v režimu, který si českoslovenští občané nevybrali. Samozřejmě jenom poznámka, když jakákoliv rozvědka stáhne svého pracovníka zpět, tak je to vždy těsně před jeho zatčením. Mnozí pamětníci si pamatují oslavnou píseň na kapitána Minaříka, kterou zpíval, možná nuceně, zpěvák Josef Laufer. Text zněl přibližně,, vy jste náš kapitán statečný, oni jsou zbyteční, děkuji vám chlapíku statečný, přidal jste blankytu do křídel míru.“ Toto byl propagandistický děs, který by se určitě líbil nejen Josefu Goebbelsovi, ale také Otakaru Foltýnovi.
Petr Pavel byl připravován pro boj na tajné frontě a při jeho kariérním úsilí si dovolím zveřejnit části písně, bohužel mi od neznámého autora. ,, Z hradu zazněl před nedávnem mocný hlas, novou vládu je prý třeba vybrat zas, tuto zprávu sdělil lidu generál, který sovětům i Americe přísahal… To se stává, z toho si nic nedělej, chvíli charašo a potom its oukej… 40 let sem Rus je přítel náš, 40 let tam jenom NATO znáš, no a komu tyhle argumenty nestačí, ten ať s generálem podle větru kabát otáčí... Milí Češi držte jazyk za zuby nebo generál vás vezme u huby, přece nedávno najevo jasně dal, jakou vládu by pro Čechy podepsal… Jednu věc však na paměti měl bys mít, vládce špatného že může svrhnout lid. Jestli přízeň lidu chceš si zachovat, s podvodníky neměl by ses paktovat.“
Petr Kolář, řídící agent prezidenta Pavla, asi nepochopil, že americká politika se otočila o 180 stupňů a vulgárně urazil vyjednavače Steva Witkoffa slovy, že tomu nerozumí a že je částečně dementní. Jenom pro zajímavost, v roce 2024 Wall Street Journal označil pana Witkoffa za chytrého, talentovaného a s vysokou mírou strategického myšlení. Údajně je jeho IQ 173. Vcelku nemalá disproporce oproti českému hradnímu pánovi. Tento vulgární komentář Koláře má argumentační sílu propíchnutého balonku.
Kdyby šlo Pavlovi o mír, tak bude akceptovat názor italského novináře Vincenza Costy a to, že jediná bezpečnostní záruka Ukrajiny je, že přestane ohrožovat Rusko. Mám obavu, že státy, které si uvědomují nárůst nacismu a fašismu v Evropě, se zaměří proti těmto nebezpečným ideologiím. Myslím, že Poláci jsou si tohoto plně vědomi, a proto vnímají nebezpečí nikoliv z Ruska, ale víceméně z Ukrajiny. Zdroj: výroky ministra zahraničí Polské republiky a dalších významných představitelů Polska.
Jak jednou řekl Aristoteles: ,,Nestačí vyhrát válku, důležitější je organizovat mír.“
