Miroslav Macek: Je to zřejmě hoax

reklama

Premiér Fiala v poselství k národu:

Raketový nárůst cen elektřiny na konci srpna, který šokoval prakticky celou Evropu, je přímým důsledkem Putinovy ekonomické války proti Západu.

Kdežto rudozelený německý Green Deal a burzovní spekulace ceny energií dramaticky zlevňují, že ano, soudruhu premiére. Jak vidno, stále platí mé dávné dvojverší: „Našel jste si místo nové v zadku von der Leyenové“.

***

Za 1. republiky vznikla následující volební hesla proti lidovcům a sociálním demokratům:

Volte voly, volte krávy,

jen nevolte klerikály!

Volte voly, volte krávy, volte krocany,

jen ne socany!

Dnes by se dala doplnit dalšími:

Volte klidně stádo volů,

vládnout budou líp, než SPOLU.

Volte koně, žádné ciráty,

jen ne Piráty.

Lepší vláda sicilského klanu,

nežli opět domácího STANu.

***

Bývalý velvyslanec v Paříži a výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák se kvůli svým názorům musí bát o práci. Vedení ústavu i ministerstvo zahraničních věcí kritizuje jeho výroky do médií, které jsou často v rozporu s oficiálními stanovisky, a hrozí mu vyhazovem. Někdejší náměstek ministra zahraničí a diplomat si za svými slovy ale stojí.

***

Václav Klaus:

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení novelu zákoníku práce, která je v médiích uváděna hesly „Na práci z domu bude nárok“. Zaměstnanci budou mít právo si o home office zažádat a „pokud se prokáže, že zaměstnavatel žádosti nevyhověl i přesto, že mu v tom nic vážného nebránilo, bude mu hrozit pokuta až do výše 300 000 korun.“ Je to myšleno vážně? Kdo bude posuzovat ono „vážné“? Je evidentní, že se navlékáme do další pasti.

Politici domácí i evropští sice hrdinně zastropovávají ceny, ale zapomínají přitom na jednu elementární pravdu: Inflace je jako valící se řeka, zde se ucpe a jinde se divoký proud inflace provalí.

***

Chytrá horákyně Olaf Scholz:

V podpoře napadené Ukrajiny je třeba pokračovat. Cílem Německa je, aby konflikt dál neeskaloval.

***

Maďarská vláda v polovině srpna oznámila, že se jí podařil parádní úlovek. Zvítězila v konkurenci dalších evropských zemí a přilákala největšího světového producenta baterií do elektromobilů, čínskou společnost CATL. Ta postaví u Debrecinu novou továrnu, která by za pět let měla produkovat baterie až pro milion vozů ročně.

Náklady na vybudování fabriky se mají pohybovat kolem 7,4 miliardy eur a jde o největší zahraniční investici na zelené louce v historii Maďarska. Ze středoevropské země se díky ní stane doslova „bateriová velmoc“. Nejdůležitější a nejdražší komponentu do elektrovozů už v Maďarsku vyrábějí korejské společnosti SK Innovation a Samsung a v září spouští výrobu také čínská firma Nio.

Tolik zpráva. Ale je to zřejmě hoax, neboť kdo by investoval do podniků v zemi, kde podle hlasování evropského parlamentu není demokracie?

Psali jsme: Miroslav Macek: Vítězné fanfáry ukrajinského prezidenta nelze neslyšet Miroslav Macek: Fiala je v EU za šaška, nikdo ho nebere vážně Miroslav Macek: Vůbec tu komedii kolem Čapího hnízda netřeba sledovat Miroslav Macek: Symboly jsou převelice důležité, kupříkladu ceny energií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.