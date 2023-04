Miroslav Macek: Není holt nad demokracii a svobodu slova…

reklama

Jezděte nakupovat do Polska, pokud vás trápí drahé ceny potravin, radí lidem poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. Podle něj se to vyplatí už i Pražanům. V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS uznal, že to není ideální pro stát ani to není dlouhodobé řešení, ale prý se snaží pomoci lidem.

Dodávám:

Kdyby se opravdu snažil lidem pomoci, poradil by premiéru Fialovi, aby co nejrychleji táhl i s celou vládou do pryč.

***

Česko poprvé ve svých strategických dokumentech jako bezpečnostní hrozby označí výslovně Rusko a Čínu.

Už při nástupu této vlády jsem tady psal, že poté, co jsme se ekonomicky stali nejchudší spolkovou zemí Německa, se politicky staneme 51. státem USA.

Jste-li přesvědčeni, že naše zájmy jsou totožné se zájmy americkými, tleskejte. Dlouho vám to ovšem nevydrží…

***

Ministr zahraničí Jan Lipavský vyjádřil v minulých dnech na Twitteru lítost nad tím, že se Česká republika nepřipojí k evropské žalobě proti maďarskému zákonu o LGBTI+ komunitě, který ji podle Evropské komise diskriminuje.

Náměstek maďarského ministra zahraničí Menczer mu odpověděl:

„To, co se děje v českých školkách a školách, je záležitostí Čechů a nic mi do toho není. Ani do toho, jak Jan Lipavský vychovává své dítě, pokud nějaké má, ale český ministr zahraničí by měl vědět, že v Maďarsku platí pouze rozhodnutí Maďarů a ti jednoznačně rozhodli, že děti je potřeba ochránit.“

***

Ještě pořád se domníváte, že se na nás řítí ekonomické oživení?

Jihokorejský gigant Samsung oznámil, že značně omezí produkci paměťových čipů, neboť o ně ve světě neustále klesá zájem a jeho zisk za první čtvrtletí letošního roku byl nejhorší za posledních 15 let. Tento pokles zájmu ovlivní následně všechna odvětví.

***

Politico:

Francouzský prezident Emmanuel Macron byl přijat v Pekingu na červeném koberci, byl pro něj uspořádán státní banket, uvítán byl vojenskou přehlídkou a čínským ministrem zahraničí.

Předsedkyně Evropské komise Ursulu von der Leyenovou uvítal u východu pro pasažéry ministr životního prostředí.

Zatímco Macron dlel s čínským prezidentem na velkolepém státním banketu, pořádala von der Leyenová v sídle EU malou tiskovou konferenci.

Zatímco čínská média opěvovala čínsko-francouzské přátelství, o von der Leyenové se zmiňovala jako o americké loutce.

Když čínský prezident sestupoval po velkém schodišti Velkého sálu národa, aby uvítal francouzského prezidenta, hýřil úsměvy a potřásal si s ním rukou.

Von der Leyenová nebyla přítomna a ke schůzce se připojila až později, kráčejíc sama Velkým sálem národa.

Macronovo rozhodnutí přizvat von der Leyenovou na tuto návštěvu mělo demonstrovat evropskou jednotu. Výsledek bvl všechno jiné…

***

Francouzský prezident Macron řekl během tiskové konference v Pekingu, že žádná země by neměla za žádných okolností umisťovat jaderné zbraně na cizím území.

Možná tím myslel Bělorusko, nicméně tiskový mluvčí Kremlu Peskov na to logicky (USA mají asi stovku atomových pum umístěných na leteckých základnách v Německu, Itálii, Belgii, Nizozemsku a Turecku) reagoval slovy:

„Již dlouho jsme neslyšeli francouzského prezidenta takto ostře kritizovat Spojené státy.“

***

Bank of America přerušila již první ze tří plánovaných konferencí o sankcích proti Rusku a vztazích USA - Rusko, neboť viceprezident Bank of America Securities Daniel Sheenan nazval ukrajinského prezidenta Zelenského „mistrem manipulace a parodie“, ze kterého má Bidenova administrativa vážné obavy a další z účastníků, profesor politologie, kritizoval americké dodávky zbraní Ukrajině.

Není holt nad demokracii a svobodu slova…

***

Americké ministerstvo obrany požádalo sociální síť Twitter, na níž se šíří uniklé dokumenty, aby je ze své platformy začala odstraňovat. CEO Twitteru Elon Musk se však Pentagonu vysmál. „Ano, věci z internetu můžete zcela vymazat - funguje to perfektně a vůbec to neupozorňuje na to, co jste se snažili skrýt,“ napsal sarkasticky.

