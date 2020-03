Miroslav Macek: Přírodní pohled na současné koronavirové šílenství

reklama

Pokud by se proti současné epidemii nepodniklo nic vyjma obvyklých každodenních hygienických úkonů a zajištění (paliativním způsobem) důstojné smrti umírajícím, nakazila by se rychle velká část obyvatel, kolem 1% nakažených by zemřelo na svá různá, často mnohočetná onemocnění pouze potencovaná koronavirem, a celkový stav populace by poklesl z 10,6 milionu obyvatel na 10,5 milionu.

Pokud jste přesvědčeni, že by počet zemřelých byl nižší nebo vyšší, dosaďte si vlastní čísla, ale mějte na paměti, že dnešní počet zemřelých není díl ze všech nakažených (mnozí jsou zcela bez příznaků nebo s příznaky banálními), ale pouze z lidí testovaných.

Během krátké doby by bylo po pandemii, práceschopného obyvatelstva by se epidemie téměř nedotkla, úmrtnost by v příštích pár letech silně poklesla, zdravotní systém by si oddechl a stal se méně nákladným a po počátečním smutku (ale též oddechnutí po mnohdy letité namáhavé domácí péči) by se život v mnoha rodinách vrátil do přívětivějších kolejí, optimálně s lidmi poučenými o nezbytnosti stát se opět nezpychlou součástí přírody.

Ano, zároveň je možné hledat vhodný lék, ale hlavně je třeba nezaujatě bádat nad veškerými příčinami této celosvětové pandemie, abychom se z nich, pokud toho budeme schopni, mohli poučit do budoucna.

Vzhledem k tomu, že jsme však pseudohumánní společnost svým myšlením a jednáním již zcela odtržená od přírody, nic z toho, obávám se, nenastane a z marasmu, který si sami způsobíme, se budeme vyhrabávat léta a léta za celkově mnohem většího trápení.

p. s. Pokud si zrovna klepete prstem na čelo nebo mne proklínáte, připomeňte si tato moje dnešní slova po nějakém čase.

