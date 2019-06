Miroslav Macek: Skvělý návod k použití pro Evropu

Ani jeden z poslanců ČSSD na včerejším jednání poslaneckého klubu nedal najevo, že bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, řekl šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka.

To je tedy překvapivá zpráva! Jeden by čekal, že dobrovolně zvednou ruku pro svůj definitivní odchod z poslaneckých míst a prebend.

***

„Americký imigrační úřad začne příští týden přemisťovat miliony nelegálních cizinců, kteří nezákonně pronikli do Spojených států. Budou přesunuti stejně rychle, jak rychle přišli,“ napsal na twitteru prezident Trump. Podle vládních úředníků je to více než milion lidí, kteří už dostali soudní deportační výměr, ale území USA dosud neopustili.

Pokud se mu to podaří, bude velmi zajímavé sledovat, co to udělá s počty nových nelegálů. Mohl by to být totiž skvělý návod k použití pro Evropu.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Jsem pro uspořádání referenda o vystoupení České republiky z Agrofertu.

autor: PV