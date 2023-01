Miroslav Macek: Voják se neptá, voják plní rozkazy

reklama

Petr Pavel, ač ještě do 8. března není českým prezidentem, se již aktivisticky pouští do vládnutí.

Včera se sešel s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou. Pavel o tom informoval v pondělí večer na svém twitterovém účtu. Znamená to, že dostává - zatím jako řadový občan - nějaká privilegované informace? Co na to policie a Ústavní soud? Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 92% Nechci 4% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7625 lidí

Ale musím říci, že mne také potěšil, neboť slíbil drakonicky snížit zbytné výdaje státu a daně. Vždyť jak jinak si lze vysvětlit jeho větu, že odborníci by měli připravit takový systém, který by dostatečně naplnil státní pokladnu a nezatěžoval ekonomiku a občany?

Také mne potěšil, že si stále pamatuje staré zupácké „voják se neptá, voják plní rozkazy“ a ihned volal prezidentce Tchai-wanu. Ale možná se mýlím. Tchai-wan je totiž největším výrobcem čipů, kvůli jejichž nedostatku omezí Škoda Auto výrobu, takže určitě zařídil, že ihned dodá nějaké navíc. Uvidíme…

***

Sazka, Fortuna a další sázkové kanceláře by mohly vypsat kurzy sázek, jak dlouho vydrží voličům „Pavlův slintací reflex“…

***

Podíváte-li se na zahájení mistrovství Evropy v krasobruslení ve Finsku a na transgenderovou bruslařku/bruslaře, neříkejte mi, že si též nemyslíte, že euroatlantická civilizace spěje k zániku ještě rychleji, než jsme si mysleli…

***

Karel Kříž:

Pokud si někdo takto představoval budoucnost České republiky 33 let po „revoluci“, musí to být blázen. Pokud si někdo myslí, že to je lepší než svoboda jednotlivce a volný trh klasického kapitalismu otců zakladatelů USA, je to idiot. Pokud si někdo myslí, že se takto naše společnost bude posunovat dopředu a prosperovat, je to šílenec.

***

Čtenář glos K. V. mi napsal:

Jedno se nedá té nyní vládnoucí a jediné správné demokracii upřít. Dokázali dokonale zblbnout a „přesvědčit" zejména mladou generaci, že oni jsou ta jediná správná cesta a oni jsou ti jediní vyvolení a oni jsou ta „budoucnost" tohoto národa, světa atd.

Vytvořit teorii nepřítele a zla, a proti tomu jediné dobro, pravdu a řád a poslušnost.

Kde jsem to už jenom slyšel nebo četl? Že by třicátá léta a nástup německých vyvolených?

***

Čtenář glos T. M. M.:

Plány Pavla okamžitě co nejvíce rozzuřit Čínu (oznámené jednání s Tchai-wanem) a Rusko (oznámená návštěva na Ukrajině) ukazují, že nijak neodkládá plnit rozkazy amerických páníčků bez ohledu na zájmy našich občanů. Může mi někdo odpovědět, kde se v tom skrývá zájem naší země?

***

Čtenář glos D. B. doplnil má včerejší „blahopřání“:

„Blahopřeji. Blahopřeji a závidím. Závidím, s jakou grácií, lehkostí a úsměvem jste si se všemi oběťmi komunistické zvůle vytřeli prdel!"

***

Čeština je jazyk vtipný:

Dostal jsem mail od Jiřího Bíliny, ve kterém jsem byl otitulován „ty kryptokomunistický vřede na zadnici Vasila Bil´aka“, což mne potěšilo a poděkoval jsem mu za námět ke glose…doufám jen, že nevolil generála Pavla, který chce usmířit naši společnost. Smajlík.

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz.

