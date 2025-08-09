Vladimír Ustyanovič: Petr Pavel může překročit svůj stín

V minulém komentáři jsem již psal, že nenazývám Petra Pavla jeho funkcí, neboť jsem jeden z těch, kdo se s ním plazil v blátě a mrznul v zimě na skrytých pozorovacích stanovištích. Dovolím si dodat, že jsme navštěvovali podobnou školu nebo kurz v Brně. Rozumím tomu, že sloužil Sovětům, potom asi Angličanům. Rovněž rozumím tomu, že je smutný z rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil veškeré nároky na vrácení nemovitostí, například zámek Lednice, který požadoval rod Lichtenštejnů, i když o to tak moc bojoval. Určitě je rád, že paní prezidentová dostává od českých daňových poplatníků zhruba 100 000 Kč na své kostýmky. Reakce na její vystoupení v ČT vyznívaly jako doporučení, že v jejím případě je větší umění a to umění mlčet.
Nyní se vrátím k podstatě věci a to k trestnímu stíhání strany SPD a také osobně jejich předsedy Tomia Okamury. Jednoduchým řešením pro Petra Pavla by bylo udělit abolici, jak to udělal v případě českých vojáků, kteří ubili afghánského vojáka. Nesoudím, neznám okolnosti, proto k tomuto případu nechci ani spekulovat. Abolice umožňuje hlavě státu udělení milosti nebo kolektivní amnestie. Spočívá v tom, že oprávněná osoba, v tomto případě hlava státu, nařídí, aby se trestní stíhání pro určitý trestný čin nezahajovalo a pokud již zahájeno bylo, ale nebylo doposud pravomocně skončeno, aby bylo zastaveno. Udělení abolice si dovolím doporučit Petru Pavlovi pro případ, že chce zajistit alespoň částečně svobodné volby do poslanecké sněmovny, které se uskuteční v říjnu tohoto roku. Mementem pro nás mohou být zmanipulované volby v Rumunsku.
Zopakuji příčinu obžaloby strany SPD a jejich předsedy Tomia Okamury. Jedná se o fotku násilníka s nožem. Takových jsou v Evropě tisíce. Tak se ptám, je to šíření nenávisti? Naopak, je to realita. Mohu polemizovat o vkusnosti těchto plakátů, ale myslím si, že jediní, které tento plakát podněcuje k nenávisti, je udavač Jiří Pospíšil a Rakušanův policejní vyšetřovatel, který se drží lidoveckého hesla - účel světí prostředky. Vyvěšení prezidenta cizí země v pytli na mrtvoly na budově Rakušanova ministerstva vnitra - to je ta správná nenávist? Tak se chovají opravdu odpudivé bytosti, ale karma je zdarma a volby se nenávistí, pane Rakušane, nevyhrávají.
Na opakovanou kandidaturu Pavla, když se na ni ptala Lucie Výborná v českém rozhlase se servilitou takového rázu, že mu leze do zadku a vyleze krkem, mohu konstatovat se znalostí Petra Pavla, že nebude obhajovat. Jak zaznělo v jednom rozhovoru, při novém složení vlády by musel řešit argumentační spory s novou garniturou. Dále Pavla opustil ekonom David Marek, což znamená nejen, že tam nemá fundovaného ekonoma, ale ani člověka, který by to s tímto státem a Pavlem myslel dobře. Tak se může stát, že na Hradě zůstane sám jako kůl v plotě - s tímto výrokem se proslavil tehdejší Pavlův soudruh Milouš Jakeš. Jediný, kdo tam pořád trčí je magor Foltýn, jak ho pojmenoval Andrej Babiš. Poslední důvod, proč si myslím, že nebude kandidovat, je jeho vnímání reality a navíc jak je známo, kalhoty v této dvojici nosí paní prezidentová a ta se na Hradě nudí.
Někdy mi připadá, že Petr Pavel podepíše cokoliv, i kdyby to byl použitý toaletní papír z hradní toalety. Podepsal zákon, který dává na úroveň nacismus a komunismus. Mimo jiné německý nacismus trval čtyři roky a přímo průmyslově zabíjel etnicky nevyhovující osoby, přičemž obětí holocaustu bylo 11 až 17 milionů – zdroj Wikipedie. Socialistický režim v Československu se s tím nedá srovnat, v 80. letech minulého století jsme v něm žili, studovali a pracovali. Byl nesvobodný tím, že jsme nemohli jezdit na Západ, vyjma prominentních herců, divadelníků, neboť naše kultura byla na vysoké úrovni. V té době jsme si sami postavili jaderné elektrárny, zbrojní průmysl a školství bylo na světové úrovni. To jen, aby tyto informace nezapadly.
Na světě jsou režimy, které mají v názvu komunistický. Když naši obchodní zástupci pojedou do komunistického Vietnamu, těžko budou tvrdit, že s komunisty nebudou obchodovat. A co Čína? Také se budeme tvářit, že neexistuje? Kdyby nyní zafungoval stroj času, tak nějaký Votápek bude studovat v Moskvě. Potom by učil v Československu marxismus-leninismus a teď by kandidoval za Piráty, takže jako jediný by se neodklonil od svého marxistického učení. Co by dělal Petr Pavel v tom pomyslném stroji času?
Další schizofrenická nevyváženost Petra Pavla proklamovala, že Rusko musí být poraženo a musí stáhnout veškerou techniku z Ukrajiny. Strejcové, kteří šéfují NATO se trochu přepočítali. V rozhovoru s BBC říká Pavel správně, že nemůže garantovat pokračování české vojenské pomoci Ukrajině po podzimních volbách. Tím asi chtěl sdělit občanům, že bude konec okrádání Čechů na konto zkorumpovaného ukrajinského režimu. Jak deklaroval na svém YouTube kanále Oleksij Arestovyč ,,na Ukrajině není fašismus, je to nacionalismus neboli nacismus.“ Násilné odvody jsou na denním pořádku a jak dále sdělil, ozbrojený odpor proti odvodovým komisařům může vést k regionálním konfliktům. Podle Pavla může být dočasná ruská okupace části ukrajinského území cenou za přežití Ukrajiny jako suverénního státu. To si nemyslím. Mimo jiné pojem dočasnosti za socialismu měl limit 99 let, takže Pavel asi ví, o čem mluví. Dohoda Trump - Putin byla prezentována daleko dříve s tím, že Rusům zůstane Krym, Luhanská a Doněcká republika a s prominutím bláboly o tom, že Ukrajina může být někdy v EU, bych nazval komunistickou propagandou. Existuje asi deset států EU, které nepřipustí Ukrajinu do EU. Naposledy polský ministr zahraničí Sikorski. To samé platí například pro Maďarsko, Slovensko, Itálii a Francii.
Uvědomme si, že Trump potřebuje Putina a Putin Trumpa. Ač je Trump chaot, tak cestou náměstka ministra obrany Elbridge Colbyho zastavil veškerou zbraňovou pomoc na Ukrajinu – zdroj Stephen Gardner. Mimo jiné, jeho děda byl šéfem CIA za prezidentování Richarda Nixona.
Změna EU na seskupení států se suverénní zahraniční a obchodní politikou je nezbytná, neboť díky nikým nevoleným zkorumpovaným komisařům nás cíleně zavírají do pomyslného koncentračního tábora. Referendum o vystoupení zní častěji z více států EU.
Jenom osobní poznámka k prezidentovi, lhát je umění, ale lhář není umělec.
autor: PV