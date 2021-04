Miroslav Macek: Vznikla nová dvojkoalice s názvem HAM - BA

reklama

Verdikt v kauze George Floyda, která otřásla USA, vítaly v ulicích davy, zní jeden z titulků. Teď už jen chybí, aby kolektivy pracujících požadovaly co nejpřísnější potrestání.

***

Čtenářka glos Š. M. mi napsala:

Dostala jsem dopis od předsedy Fialy ke 30. výročí ODS. Muselo to dát děsnou práci, napsat záplavu slov a ani jednou nezmínit to nejdůležitější slovo: Václav Klaus. Takové Orwellovské - historie, která se mi nehodí, se smaže a přikryje balastem slov.

Kromě toho byla na mailu pozoruhodná i jiná message: hlavně potichu. Zticha jako pěny, jen ať se nikdo nedozví, co se stalo před 30 lety a v čem to bylo tak zatraceně jiné než dnes.

Za sebe přeju ODS všechno nejlepší a děkuju Václavu Klausovi. Také doufám, že ten, o kom se bude mlčet při příštím výročí, bude právě Petr Fiala!

***

Čtenář glos D. S. mi napsal:

Dovolte mi malou úvahu na téma Vrbětice:

Sledujeme vzájemné vyhazování zaměstnanců ambasád a stále se opakující záběry na vrátnici muničního skladu. Pohled na omšelou a zanedbanou budovu mě přivedl k tomuto:

Do budovy ministerstva musíte přes RTG rám.

Do sněmovny musíte přes RTG rám, a pokud uvnitř vytáhnete fotoaparát, tak vás ochranka vyhodí.

Když máte doma tři pistole, musíte mít na ně zamykací skříň a od 10 zbraní výše opravdický trezor.

Touto logikou by sklad s desítkami tun vojenské munice byl střežený na úrovni naší západní hranice před rokem 89.

Místo toho tam seděl jeden vrátný v budce s nápisem "Služební průkaz předložte bez vyzvání" a v plotě byly takové díry, že do areálu lidi běžně chodili sbírat houby. Což také uvedli svědci do policejního protokolu.

Z toho plyne, že týpci, co tam chtěli nastražit rozbušky, to neměli jako Mission Impossible, a jestli ty rozbušky nastavili špatně, tak nejspíše proto, že je vyrušil strejda s košíkem hřibů, ale ne ostraha objektu.

Tudíž naši spojenci by měli především ukázat ministrům vnitra a obrany, jak má vypadat ostraha podobného objektu.

Škoda že "umělci" ze Ztohoven si vzali za cíl Hrad, a ne muničák Vrbětice. Bývalo by se na problém přišlo dříve. Ale mohli by svým neotřelým způsobem prověřit muničáky v ostatních zemích, a pokud to přežijí, tak podat zprávu výše uvedeným ministrům.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Vznikla nová dvojkoalice s názvem HAM - BA.

