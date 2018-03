Miroslav Macek: Zeman nezklamal, stále je to ten stejný mstivý samolibý hulvát

Škoda, že někdo Miloše Zemana neupozornil, že samolibně nepromlouvá ke svým voličům v hospodě, ale pronáší inaugurační projev.

Ovšem nezklamal očekávání: stále je to ten stejný mstivý samolibý hulvát.

A samozřejmě, že navážení se do Bakaly nebylo žádné volání po spravedlnosti či dávání naděje lidem na Ostravsku, že získají byty, ve kterých bydlí. Na Bakalovi mu vadí jedno jediné: vlastní noviny, které mu nejdou na ruku a dovolí si ho tvrdě kritizovat.

Na druhé straně kvílení, kterak tím ohrozil svobodu slova a demokracii je nesmyslné. Svoboda slova je u nás (a nejen u nás) ohrožována a ukusována dnes a denně, a to nikoliv prezidentem Zemanem.

Česká televize navíc bude mít v budoucnu značné problémy a Zeman to velmi dobře ví – jakmile bude muset ČT zveřejnit svoje smlouvy nebo je rozkryje NKÚ (zákon se již chystá), bude Zeman na koni…

Těch 21 dělových salv při inauguraci prezidenta mi připomnělo starý dobrý vtip:

„Jamesi,“ ptá se Jeho Lordstvo komorníka, „co je to za kanonádu?“

„Sire, to je na uvítanou Nikity Sergejeviče Chruščova.“

„Bože, kam se poděla kvalita britského námořnictva!? Za mého mládí by ho sundali jedinou ranou.“

Čeština je jazyk vtipný:

Majdanizace Slovenska právě nastala…

autor: PV