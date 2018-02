Miroslav Novák: ČNB sice zvyšuje úrokové sazby, dalšího zvýšení se ale pravděpodobně v brzké době nedočkáme

Zároveň je ze zasedání bankovní rady cítit že centrální bankéři nechtějí dále výrazně prohlubovat rozdíl mezi měnovou politikou ČNB a ECB a pouštět se tak do rizika přílišného utažení měnových podmínek. ČNB totiž i nadále zůstává jednou z mála centrálních bank v Evropě, která zvyšuje úrokové sazby, zatímco ostatní regionální centrální banky jako polská NBP či maďarská MNB utahování měnové politiky všemožně oddalují.

ČNB na dnešním zasedání nepřekvapila a v souladu s očekáváními zvyšuje úrokové sazby. Konkrétně hlavní úroková sazba byla zvýšena o 0,25 p.b. na 0,75 %, lombardní sazba byla zvýšena o 0,50 p.b. na 1,50 %, zatímco diskontní sazba byla ponechána na úrovni 0,05 %.

Je zřejmé, že pro rychlejší zvyšování úrokových sazeb v letošním roce není pravděpodobně v bankovní radě ČNB zatím dostatečná podpora. Do konce letošního roku nás tak pravděpodobně čeká již jen jedno zvýšená hlavní úrokové sazby o 0,25 p.b. na 1,00 %. Změnit to může kurz koruny či vývoj v domácí ekonomice. Silnější koruna oproti prognóze ČNB může dokonce zapříčinit, že se sazby nebudou zvyšovat ani jednou. Slabší kurz koruny by naopak mohl přinutit ČNB i k dvojímu zvýšení sazeb. Druhým faktorem je vývoj v domácí ekonomice, především vývoj mezd a jejich dopad do spotřebitelské inflace.

ČNB se na dnešním zasedání po více jak čtyřech letech vrátila ke zveřejňování vývoje kurzu koruny vůči euru. S prognózovaného kurzu koruny vyplývá, že ČNB je smířena s pozvolným posilováním koruny lehce pod hladinu 25 CZK/EUR v průběhu letošního roku a tím pádem ani současné hodnoty pro ni nepředstavují zásadnější problém.

To, jak se budou vyvíjet inflační tlaky v domácí ekonomice, bude do značné míry záviset i na vývoji mezd. Již loni jsme byli svědky zrychlování mzdového růstu a s ohledem na další pokles nezaměstnanosti lze podobně rychlý vývoj, ne-li rychlejší, očekávat i letos. Pokud by letos mzdy výrazněji překonávaly odhady ČNB, mohla by být bankovní rada přinucena k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb.

Celkově mělo dnešní zasedání ČNB neutrální dopad na kurz koruny, i když během tiskové konference koruna krátce posílila pod hladinu 25,20 CZK/EUR. Koruna tak opět o něco vylepšila svá post-intervenční maxima. Posílení koruny k úrovni 25 CZK/EUR však v nadcházejících dnech rozhodně nelze vyloučit. Zároveň je ze zasedání bankovní rady cítit že centrální bankéři nechtějí dále výrazně prohlubovat rozdíl mezi měnovou politikou ČNB a ECB a pouštět se tak do rizika přílišného utažení měnových podmínek. ČNB totiž i nadále zůstává jednou z mála centrálních bank v Evropě, která zvyšuje úrokové sazby, zatímco ostatní regionální centrální banky jako polská NBP či maďarská MNB utahování měnové politiky všemožně oddalují.

Miroslav Novák

analytik

