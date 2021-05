Oldřich Rambousek: ČR je mistrem světa za cenu, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět

reklama

Jan Hamáček se nyní jaksi ztotožňuje s rolí mučedníka a vydává taková prohlášení, že kdyby ho člověk neznal, tak ho snad i polituje. Já osobně ho však litovat nehodlám. Hovoří o rodině, dětech a přátelích ve vztahu k vězení. Řekl bych to asi takto, Jane Hamáčku. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Řekl jste si o to víceméně úplně sám, a to těmi svými žvásty, mlžením a zaplétáním se do vlastních lží. To se týká té vaší údajné cesty do Ruska, ale i kauzy Vrbětice.

Osobně jsem přesvědčen, že jste se zasadil o zaražení posledního hřebíčku do rakve ČSSD a že právě váš idiotský přístup bude příčinou úplného debaklu ČSSD v nadcházejících volbách. Už i ti skalní voliči totiž pochybují a není se čemu divit. Co však po vás chtít. Vždyť jste sociální demokrat a o těch je už z dob první republiky známo, že jsou prodejní a zrádní. Divíte se, že se lidé o vaší osobě baví ve smyslu vlastizrady, ale co byste chtěl?

Dostal jste společně s Babišem Český národ na čelo žebříčku nepřátelství po bok USA s Ruskou federací. To neznamená nic jiného, než že jste společnou rukou udělali z českého národa terč v případě vojenského střetu. Za toto vám mají občané republiky děkovat? Kopnout do prdele by vás měli, protože jste šmejd. Ono totiž když se to začne mlít, tak vy budete zalezlí ve svých bunkrech jak krti, nebo zdrhnete z republiky, jako to udělal Edvard Beneš v roce 1939 i s většinou vlády, a národ necháte napospas osudu. Ta zatracená historie se opakuje.

Anketa Mělo by dětem být dovoleno sundat ve škole roušky? Ano 88% Ne 7% Nevím 5% hlasovalo: 253 lidí

Osobně mi vůbec není ctí stát v čele nepřátel RF po boku USA. USA jsou totiž největší světový zločinec, podvodník, dlužník a zloděj. Jen stačí spočítat, kolik států od roku 1945 napadly a kolik lidí brutálním způsobem zavraždily. Jen se ptám, kolik států hrubou vojenskou silou napadlo Rusko a kolik lidí povraždilo? Vím, ani Rusko není zcela bez poskvrny, ale proti USA jsou ve vraždění úplní břídilové.

Rozhodli jste se hodit na Rusko Vrbětice. Budiž. Drze žádáte jakési odškodné, ale na základě čeho, prosím? Doposud nebyly předloženy relevantní důkazy, jen balík jakýchsi dohadů, nepřímých důkazů, ba dokonce nesmyslů. A že prý vycházíte ze zpráv BIS? To už vůbec jsou informace bez hodnoty, protože jak kulturní středisko velvyslanectví USA, tak i BIS slouží jako rezidentura CIA. Jsou tedy jasně zaměřeny proti Rusku. Daleko více realitě je verze zastíracího manévru z naší strany, z čehož obvinění Ruska vyplynulo, neboť to, co se dělo ve Vrběticích, je průser s mezinárodními dopady.

Byly zde skladovány zakázané zbraně, které na základě mezinárodní úmluvy měly být již dávno zlikvidovány, ztraceno či ukradeno bylo na tisíce kusů munice. Kde je? Jsou to ty zbraně, jež mají Rusové v depozitu a byly odebrány bojovníkům Islámského státu v Sýrii? To je totiž taky průser, protože tímto ČR vlastně je podporovatelem mezinárodního terorismu. Myslím tedy, pane Hamáčku, že máte hodně co národu vysvětlovat a je i ve vašem zájmu na některé otázky, zde uvedené, pravdivě odpovědět. Otázkou je, zda ještě jste schopen říkat pravdu a nakolik jste sám do těchto kauz zapleten, či komu děláte užitečného idiota. On je totiž fakt, a ten je znám z praxe tajných služeb, že když překročíte určitý rubikon, tak pak se stáváte persona non grata, a u tajných služeb se toto řeší úplným odstraněním rezidenta.

Musím se také veřejně ptát, pane Hamáčku, když jste takový mistr světa, proč s takovou odvahou a vypjatou hrudí nežádáte po Německu vyplacení válečných reparací, které nepochybně českému národu patří? Možná by ten váš červený svetr na Merkelovou zabral. Se stejnou vehemencí a z postu premiéra by se do tohoto požadavku měl vložit i Andrej Babiš. Jenže to vám strach nedovolí. Štěkáte jak zaprcatělá čivava na Rusko, ale to jen proto, že máte za zadkem rotvajlera, kterému se snažíte za každou cenu zavděčit.

Vám se, pane Hamáčku, ještě svět nezhroutil, to vás ještě teprve čeká!! On totiž svět pomalu, ale jistě dává ruce od ČR pryč, a dokonce představitelé EU mají o zprávách k Vrběticím značné pochybnosti, což o něčem svědčí. Minimálně se jedná o neschopnost a nekompetentnost, a ta je na straně ČR, nikoliv na straně Ruské federace, nebo dokonce Putina. Vrtíte psem, a to je bezesporu špatně, a pomalu se to provaluje.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Stará kauza Vrbětice dostává nový rozměr Oldřich Rambousek: Američané se snaží rozpoutat válku s Ruskem. Už by konečně měli zas dostat na d**** jako ve Vietnamu Oldřich Rambousek: Těšíte se na vakcínu? Já ne! Bohužel nás postupně přinutí ji přijmout Oldřich Rambousek: Odborový boss Dufek perlí aneb Inteligentní výlevy starého jezedáka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.