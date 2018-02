Oldřich Rambousek: Sami sobě utahujeme smyčku okolo krku

Děláme to nejhorší, co můžeme sami sobě činit, a je to horší ještě o to, že si to snad ani neuvědomujeme. Sami sobě utahujeme smyčku okolo krku. Společnost nerozdělil Zeman ani Drahoš, ale ani Horáček, Fisher, či Hannig. Společnost v první řadě rozdělily mainstreamová média jako např Mf Dnes, Lidové Noviny, Právo, ČT, ale bohužel také Facebook. Skrze tato hlavní média jsou lidé ovlivňováni propagandou nařízenou z Bruselu a Berlína. Jako hlupáci mnozí věří televizním spotům, kde například herci jako např. pan Bartoška nebo herečka Dana Morávková podporovali prezidentského kandidáta Drahoše. Jenže vážení - uvědomte si, že tyto takzvané celebrity toto nečiní z přesvědčení, ale jen a jen pro peníze. Prostě jsou schopni kvůli penězům klesnout až takto hluboko a vůbec se nestydí. Jejich slova by společnost vůbec neměla brát vážně, protože jsou zaplacená!

Nyní se např. na Facebooku šíří dosti nenávistný a ubohý text proti prezidentu Zemanovi a dokonce nabízí možnost sázky na to, jak dlouho bude prezident Zeman žít. Není Vám to některým trapné sázet na něčí smrt? Udivuje mě však fakt, že Facebook toto svinstvo nemaže a neblokuje autory. Já zveřejňuji mnoho článků - především pana Břetislava Olšera a své. Tyto jsou pravidelně mazány. Přístup k Facebooku mám často zablokován, nesmím sdílet na skupiny, komentovat atd. Panu Olšerovi byl dokonce jeho účet zlikvidován a to hned několikrát a přitom naše články neobsahují ani zlomek toho svinstva, které Facebook šíří proti panu prezidentovi. To je poněkud zvláštní. Je fakt, že pan Olšer ani já nejsme příslušníky mainstreamových médií a nepovažujeme se jako mnozí novináři za společenskou elitu. My nejsme nikým placeni! Snažíme se o jiný pohled na politiku a společnost bez jakýchkoliv vazeb na horních deset tisíc. Fakt, že ze své činnosti prakticky nic nemáme - tedy krom pomluv, cenzury, šikany a dehonestace nás tak trochu opravňuje k názoru, že naše práce je kvalitní a správná. Říkáme to, co se mocipánům moc nelíbí. Prostě jsme obyčejní lidé jako většina z Vás a nepovyšujeme se nad Vás, protože to není naším cílem. Nehoníme za za hmotnými statky, čímž je u nás vlastně zárukou, že se nedáme koupit! Jsme však také důkazem toho, že žádná lidská svoboda není, svoboda slova neexistuje a právo platí také pro každého jinak. Jsme důkazem toho, že demokracie je výmysl na zblbnutí lidí!

Každý člověk má samozřejmě právo věřit tomu, čemu sám chce, ale na druhé straně má také povinnost a to nejenom vůči sobě, aby důsledně zvážil svůj postoj k dané věci na základě dostupných faktů. Dám Vám jednoduchý příklad. V současnosti se stalo zvykem plivat po Rusku. Velmi často je totiž tvrzeno, že Sovětský svaz pod vedením Stalina uzavřel spojenecký pakt s Hitlerem. Toto učí i děti na základních školách. Ano, jde o pakt Molotov-Ribenntrop. Je nepopiratelné, že byl uzavřen, avšak než k němu došlo tak události na politickém poli prošly jistým vývojem, který je zamlčován. Ten vývoj byl následující. Sovětský svaz nechtěl válku a především na ní nebyl vůbec připraven a to v důsledku přestavby společnosti a společenského řádu na socialistický. Proto Sovětský svaz usiloval o spojeneckou smlouvu s Polskem, Anglií a Francií. Byl však odmítnut! V historických dokumentech toto snadno naleznete. Následkem tohoto odmítnutí a politické neschopnosti západu byl Sovětský svaz zahnán do kouta a vmanévrován do situace, kdy byl nucen podepsat onen pakt o neútočení. To vše jenom proto, že Sověti válku nechtěli. Jako důkaz pravdy máme tu skutečnost, že nacistická vojska se dostala poměrně rychle a snadno až k branám Moskvy a sověty to stálo miliony životů. Sovětský svaz s válkou nepočítal, nebyl na ní připraven a byl obelhán. Toliko fakta.

Dnešní mainstream také útočí na Rusko, ohání se mezinárodními smlouvami a naším členstvím ve třetí říši EU a v NATO. Uvědomte si však vážení, že smlouvy jsou od toho, aby se nedodržovaly. To už tady totiž kdysi bylo a máme historickou zkušenost v Mnichovské zradě, kde i když jsme měli smlouvu s Anglií a Francií o společné obraně, tak jsme byli prodáni a to jen proto, že si frantici a angláni mysleli, že si touto zradou zachrání vlastní zadek. Nebuďte proto prosím naivní a hloupí. Ověřujte si fakta, studujte. Chcete li se dozvídat fakta a pravdu - čtěte internetové noviny Rukojmí.cz. My to neděláme za peníze. Jsme zastánci pravdy i když je někdy bolestná a bolí to i nás, kteří právě články pro Vás píšeme.

Nehádejme se a neštvěme jeden proti druhému, vždyť pak budeme dělat jenom to, co mocipáni chtějí. Jen jednotný národ je silným národem.

Oldřich Rambousek

autor: PV