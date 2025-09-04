Pavel Foltán: 150 km/h od koryt? A není to málo?

Dejme tomu, že ty shora citované řádky vycházejí z toho, co ministr Kupka řekl k té problematice zvýšení rychlosti ze 130 na 150 km/h někde na tuzemských dálnicích.
V tom případě by si asi kdokoli kdekoli mohl ihned logicky říct mimo jiné také toto:
1. Jde skutečně o „revoluci“ na českých dálnicích? A proč tedy pouze na „českých“? Ty dálnice na Moravě a ve Slezsku tuhle fialovou 5-1 koaliční vládu (včetně ministra Kupky) nezajímají? A má ta vláda s ministrem Kupkou jasno i v pojmu „revoluce“?
2. Tohle (vládou a jmenovitě Kupkou předvolebně vytěžené) „zvýšení rychlosti na vybraných částech dálnic“ obnáší celkem slabých pár desítek kilometrů – v obou směrech. A to na relativně asi nejnovějším úseku D3 poblíž jihočeské metropole. A právě tam byla ještě nedávno nepřehlédnutelná (i mediální) ostuda s poněkud jaksi nedomyšleným (a podle mnoha řidičů) nebezpečným omezením rychlostního limitu na konci toho nového úseku té dálnice. A podobná mediální aféra byla také tamtéž před několika dny s dopravním značením a okolnostmi jeho „vymyšlení“ a také jeho realizace – opět s nepřehlédnutelnou mírou kritiky mnoha řidičů. Jenom ten mediální mejnstrým si té veřejné kritiky opět kupodivu jaksi vůbec nevšiml. Proč asi? Prachy!
3. Podle téhle fialové 5-1 koaliční vlády jsou „na českých dálnicích“ ty tzv. „bezpečné“ úseky asi tak dva (v délce těch pár desítek km celkově) – z čehož plyne, že všechny ty další úseky podle fialové vlády bezpečné nejsou. A ony skutečně nejsou. A to ani ty úseky, co podle této fialové vlády jsou tzv. „bezpečné“. Kdo často a hodně jezdí po dálnicích v ČR, ten velmi dobře ví, že spousta bláznů a pirátů silnic / dálnic v ČR jezdí nebezpečně, a to kdekoliv. A jezdí mnohem rychleji, než je ta v ČR nejvyšší dovolená rychlost 130 na dálnici, 90 mimo ni a 50 v obci (tedy rámcově dle zákona). I na těch dálnicích se tedy hromadně jezdí nejen 150 km/h, ale nezřídka i rychleji. A to skoro už masově. A tahle vláda, i její policejní složky, ani ministr Kupka, ergo všichni vespolek už nejsou schopni s tím udělat cokoliv pozitivního, čili řešit nežádoucí stav směrem k dodržování zákona – a řidičská veřejnost i všechno tohle dobře ví, takže o agitkách téhle vládní kampaně těsně před volbami si myslí své. A pro vládu to není vůbec nic příznivého.
4. Ví vůbec tahle fialová 5-1 koaliční vláda, její předseda, i její ministři, (včetně toho ministra dopravy Kupky jmenovitě), jak dlouho trvá ta cesta z Prahy do Brna (a zpět) po D1 v ročním průměru, ale i akutně? Neví nic, protože po D1 osobně často vůbec nejezdí. Nemají ponětí. A ty jejich představy typu „o půl hodiny rychleji“ – tak to jsou slovníkem vox populi jen (cituji) „sliby chyby“ apod. (Konec citace.)
5. Navíc dálnice v ČR převážně vůbec nemají parametry pro zvýšení rychlosti právě v tomhle volebním roce (ale ani jindy – jak v minulosti, tak – zdá se už ani v příštích letech). Proč? Tak například – logicky a na první pohled – podstatná většina dálnic v ČR má jen dva jízdní pruhy (v jednom směru), což téměř zcela vylučuje zvýšení limitu rychlosti ze 130 na těch „Kupkových“ 150 km/h. A navíc ani profil dálnic v ČR nemá optimální parametry pro dotčenou propagandu dle páně Kupky a 5-1 koaliční fialové vlády.
6. Tuhle se z vox populi ozval zajímavý podnět: „Udělejte v návěsu kamionu polní kancl pro vládu a naložte tam celou tu fialovou vládu i s tím Kupkou 1. září a vozte je křížem krážem imrvére po všech dálnicích v republice až do konce měsíce, ať v tom návěsu zasedají a takzvaně vládnou. Prostě taková pojízdná Strakovka pro ty vládní experty. No a pak se uvidí, až toho 1. října z toho návěsu ta vláda expertů vystoupí.“
No comment.
7. Nota bene poslední dobou (zejména za předchozí 4 roky) se provoz všude v ČR – čili nejenom na těch tzv. „dálnicích“ v tuzemácku hodně komplikuje a houstne, jak v průběhu dne, tak i v noci. A kdo často jezdí po dálnicích v ČR, tak ten velmi dobře ví, že hlavně na dálnicích je noční provoz (včetně toho tzv. „nad ránem“) kritický – de facto bezmála katastrofální. Tou dobou je CZ „dálniční síť“ jedna šňůra kamionů – a to převážně zahraničních – jedna nekonečně dlouhá kolona buď stojících, anebo ve stylu „přískokem vpřed“ pomalu se ploužících, namnoze přetížených, či jinak špatně naložených – a tudíž ty naše „dálnice“ ničících kamionů cizího tranzitu v rámci té EU „pyramidózně letadlózní“ hry na trůny. (Děs běs – kdo ví, o co tu skutečně jde.) Ale právě tuhle hustě přetíženou tragédii provozu na CZ „dálnicích“ ta fialová vláda (ani ten ministr Kupka) a spol. neznají, protože tou dobou se na CZ „dálnicích“ osobně nevyskytují. A když tam někdy vyjedou, tak v limuzínách s majákem apod. – a sami za volantem nejsou – sedí vzadu čuče do lejster bez nejmenšího zájmu o to, co se asi tak může dít za tím „neprůstřelným“ tmavým sklem tam někde venku. Vox populi to tak vnímá. Lid si to pamatuje.
A suma sumárum? Zdá se, že podle hlasu lidu ani ta rychlost 150 km/h není pro CZ národ a lid dostatečná k odchodu téhle 5-1 vládní koalice. A jak prý už i k tomuhle s typicky českou nadsázkou humorně zaznělo z vox populi: „150 km/h od koryt? A není to málo …?“ (konec citace)
autor: PV