Ivo Strejček: Belgická police zadržela „Evropanku" Mogheriniovou. Ale stačí to?

04.12.2025 11:34 | Glosa

04.12.2025 11:34 | Glosa

Denní gloa Ivo Strejčka

Foto: XTV
Popisek: Ivo Strejček

Byla to v úterý prostá zpráva, které se obvyklá česká „proevropská“ média věnovala jen okrajově: belgická policie zadržela Federicu Mogheriniovou, bývalou vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (přeloženo z „evropštiny“ do normálního jazyka: ministryni zahraničních věcí EU) a rektorku College of Europe (což nepřehlédněme).

A tohle je tentokrát opravdu trefa do černého!

Federica Mogheriniová je italská levicová politička. Od svých patnácti let byla členkou organizace Mladých komunistů italské komunistické strany. Mezi lety 2008 – 2014 byla poslankyní v italské dolní parlamentní komoře za radikální levici. (Nepřekvapivě) se tak mezi lety 2014 – 2019 stala evropskou ministryní zahraničních věcí. Vždy zastávala extrémně levičácké pozice a soustavně opakovala, že „Evropa musí být za každou cenu silnější než dřív“. Jinými slovy – čím víc Bruselu, tím lépe. Byla zastánkyní zrušení práva veta v zahraničních a bezpečnostních otázkách. Z každého jejího vystoupení čišela levicová radikálnost (hodně podobná současnému českému politickému pirátství).

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

98%
1%
1%
hlasovalo: 3648 lidí

Po ukončení svého angažmá v Evropské komisi se stala rektorkou College of Europe v Bruggách. Ano, té College, kde 20. září 1988 proti syčení, bučení a nenávistnému tlučení do lavic „evropských“ posluchačů přednesla britská premiérka Margaret Thatcherová svůj legendární projev, ve kterém varovala před vznikem evropského superstátu, aby naopak vyzvala „Evropu“ k vytvoření volného svobodného prostoru pohybu. Už tehdy byla College of Europe líhní a pařeništěm budoucích úředníků Evropské komise a diplomatů Evropské unie, tady už skoro osmdesát let vznikají ty „správné“ vazby a kontakty posléze tak úspěšně využívané mezi úředníky evropských institucí. College of Europe vlastně vždy byla místem, kde se – mimo národní státy – tvořil onen bájný „evropský lid“, který o nás dnes rozhoduje. Mogheriniová se do jejího čela báječně hodila.

A nyní přichází Le Soir a francouzská AFP se zprávou, že „při razii belgické policie byli zadrženi tři lidé, mimo jiné Federica Mogheriniová, kteří jsou podezřelí z finančních podvodů při zadávání veřejných zakázek, a kteří mezi lety 2021 – 2022 zneužili veřejné prostředky EU“.

Tato zpráva jistě nezpůsobí zhroucení Evropské unie. Je ale zprávou svého druhu o mravním a ideovém ustrojení těch, kteří nám tak rádi kážou o evropských hodnotách i o ideálech krásné sjednocené evropské budoucnosti.

Ale ani zprávy o počínání Mogheriniové určitě nestačí. Musí přicházet další a další zprávy o kvalitě „kádrů“, kteří „budují“ Evropskou unii. Jen tak si snad většina lidí uvědomí, že tento stav není možné tolerovat donekonečna.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Zdroje:

https://www.institutvk.cz/

Článek obsahuje štítky

EU , korupce , Strejček , glosy , IVK , Mogheriniová

autor: PV

Denní gloa Ivo Strejčka