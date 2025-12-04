Ivo Strejček: Belgická police zadržela „Evropanku“ Mogheriniovou. Ale stačí to?

Byla to v úterý prostá zpráva, které se obvyklá česká „proevropská“ média věnovala jen okrajově: belgická policie zadržela Federicu Mogheriniovou, bývalou vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (přeloženo z „evropštiny“ do normálního jazyka: ministryni zahraničních věcí EU) a rektorku College of Europe (což nepřehlédněme).
A tohle je tentokrát opravdu trefa do černého!
Federica Mogheriniová je italská levicová politička. Od svých patnácti let byla členkou organizace Mladých komunistů italské komunistické strany. Mezi lety 2008 – 2014 byla poslankyní v italské dolní parlamentní komoře za radikální levici. (Nepřekvapivě) se tak mezi lety 2014 – 2019 stala evropskou ministryní zahraničních věcí. Vždy zastávala extrémně levičácké pozice a soustavně opakovala, že „Evropa musí být za každou cenu silnější než dřív“. Jinými slovy – čím víc Bruselu, tím lépe. Byla zastánkyní zrušení práva veta v zahraničních a bezpečnostních otázkách. Z každého jejího vystoupení čišela levicová radikálnost (hodně podobná současnému českému politickému pirátství).
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Po ukončení svého angažmá v Evropské komisi se stala rektorkou College of Europe v Bruggách. Ano, té College, kde 20. září 1988 proti syčení, bučení a nenávistnému tlučení do lavic „evropských“ posluchačů přednesla britská premiérka Margaret Thatcherová svůj legendární projev, ve kterém varovala před vznikem evropského superstátu, aby naopak vyzvala „Evropu“ k vytvoření volného svobodného prostoru pohybu. Už tehdy byla College of Europe líhní a pařeništěm budoucích úředníků Evropské komise a diplomatů Evropské unie, tady už skoro osmdesát let vznikají ty „správné“ vazby a kontakty posléze tak úspěšně využívané mezi úředníky evropských institucí. College of Europe vlastně vždy byla místem, kde se – mimo národní státy – tvořil onen bájný „evropský lid“, který o nás dnes rozhoduje. Mogheriniová se do jejího čela báječně hodila.
A nyní přichází Le Soir a francouzská AFP se zprávou, že „při razii belgické policie byli zadrženi tři lidé, mimo jiné Federica Mogheriniová, kteří jsou podezřelí z finančních podvodů při zadávání veřejných zakázek, a kteří mezi lety 2021 – 2022 zneužili veřejné prostředky EU“.
Tato zpráva jistě nezpůsobí zhroucení Evropské unie. Je ale zprávou svého druhu o mravním a ideovém ustrojení těch, kteří nám tak rádi kážou o evropských hodnotách i o ideálech krásné sjednocené evropské budoucnosti.
Ale ani zprávy o počínání Mogheriniové určitě nestačí. Musí přicházet další a další zprávy o kvalitě „kádrů“, kteří „budují“ Evropskou unii. Jen tak si snad většina lidí uvědomí, že tento stav není možné tolerovat donekonečna.
Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV